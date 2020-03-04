21-й тур
Динамо Киев
2:0
Колос К
03.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Заменили Шапаренко, потому что не могли рисковать»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал победу над «Колосом»

  • 04.03.2020 02:59
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Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Заменили Шапаренко, потому что не могли рисковать»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Главный тренер «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал победу над «Колосом» (2:0) в 21-м туре УПЛ:

– Игру можно оценить по-разному. С точки зрения результата, она вполне удовлетворительна. Мы заработали три очка, и это очень важно. С точки зрения содержания самой игры, она получилась неоднородной и немного не такой, как мы ожидали. В силу обстоятельств после игры с «Днепром-1» нам нужно было немного освежить состав, потому что за 17 дней нам предстоит провести 5 игр. В начале сезона, на таких полях, с такой нагрузкой, это довольно-таки сложно. Самым главным сегодня было добиться результата. После поражения в Днепре, наверное, ребята это понимали. Этот груз ответственности очень давит на них, потому что, оставшись в большинстве и имея один мяч преимущества, можно было бы сыграть намного острее и разнообразнее впереди. Но, наверное, беспокойство за результат наложило свой отпечаток, и не всегда получалось то, что хотелось бы. Хотя, в принципе, это вполне объяснимо.

– С возвращением на «Олимпийский»! Учитывая целых семь замен в стартовом составе, можно ли утверждать, что в «Динамо» сейчас есть два равноценных состава?
– В первую очередь, спасибо работникам «Олимпийского». Поле было, как для такой поры года, в прекрасном состоянии. Мы стремимся к тому, чтобы на каждой позиции была конкуренция. Она только помогает. Я давно уже сказал ребятам, что у нас основной состав – это не 11 человек, а 18. И что в любой момент каждый игрок должен уметь выйти на поле и сделать ту работу, которая от него требуется. Замены были осуществлены по разным обстоятельствам. Миколенко и Буяльский пропускали игру из-за дисквалификации. Некоторым нужно было дать отдохнуть, потому что они играли вдесятером 70 минут в Днепре и потеряли много сил и много эмоций. Естественно, ребятам нужно было дать отдохнуть и перезарядить батарейки. И конечно же, нужно дать шанс всем остальным почувствовать себя игроками основного состава и доказывать свои притязания на выход в стартовой 11-ке. Мы будем стараться поддерживать эту конкуренцию, но она ни в коем случае не будет искусственной. Те, кто будут доказывать, те и будут играть.

– Чем была вызвана замена Шапаренко?
– Причин было несколько. Первая – это то, что он рано получил желтую карточку. А зная его эмоциональность, его стремление к борьбе, мы рисковали. У него было еще несколько нарушений, которые были очень близки к карточке. Мы понимали, что не можем рисковать, и поэтому его заменили. Вторая причина – нас не совсем удовлетворяло то, как мы вели игру, особенно в середине поля, в первые 30 минут. Это не значит, что в этом был виноват Коля. Если разобраться, виноваты были все. Но просто Коля своим предупреждением подтолкнул нас к этому.

– Что вы ему сказали после того, как он покинул поле?
– Я его успокоил, сказал, что причина не в нем, так нужно для команды. То, что я сейчас сказал вам, то я сказал и Коле. Конечно, он очень ждал и горел, и по его эмоциям и темпераменту было видно, как он хотел играть. У него еще будут шансы, это 100%.

– Почему Тамаш Кадар покинул «Динамо»? Не будет ли его не хватать хотя бы для ротации?
– Потому что для чтобы играть в киевском «Динамо», недостаточно просто подписать контракт, нужно очень хотеть играть. Если нет желания и есть предложения от других команд, пожалуйста. Поэтому Кадар сейчас играет в Китае.

– Полный матч провел Кадири. Можете оценить его игру? Достаточен ли ее уровень для того, чтобы регулярно получать игровое время?
– Безусловно, Кадири провел продуктивные сборы и показал в играх, что он достаточно уверенно чувствует себя на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. На сегодняшний день он – один из конкурентов за место в составе в середине поля. Сегодня он провел неплохой матч. Что касается обороны, все было на довольно-таки хорошем уровне, что касается атаки – мы все-таки будем требовать от него большего, более разнообразной игры. Хотя следует учитывать, что именно в таком составе команда сыграла впервые. Даже несмотря на то, что игроки тренируются вместе каждый день, все же игра есть игра. Ответственность не только за свою игру, но и за результат, немного давит на ребят. Как мы ни стараемся это убрать, ведь за результат все равно несу ответственность я, от этих слов ребятам не легче. Они тоже переживают за результат и понимают, что в каждом матче нужно играть на победу. Не только играть на победу, а добывать ее.

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Источник — ФК Динамо Киев

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