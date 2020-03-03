Динамо – Колос – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор лучших моментов матча двадцать первого тура УПЛ

  • 03.03.2020 21:50
  • 9277 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо – Колос – 2:0. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 3-го марта, состоялся поединок двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» принимало «Колос». 

«Динамо» – «Колос» – 2:0

Фран Соль (40), Виктор Цыганков (55)

Обзор матча

Гол Соля

Видео удаления Задоя

Гол Цыганкова

 

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    osa110
      osa110, 03.03.2020 20:58
    -2
    Какая боль , какая боль - раз в год забивает Соль.
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