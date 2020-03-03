Во вторник, 3-го марта, состоялся поединок двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» принимало «Колос».
«Динамо» – «Колос» – 2:0
Фран Соль (40), Виктор Цыганков (55)
Обзор матча
Гол Соля
Видео удаления Задоя
Гол Цыганкова
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Источник — ФК Динамо Киев
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