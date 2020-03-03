Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Динамо» – «Колос» – 2:0

Фран Соль (40), Виктор Цыганков (55)

Николай Шапаренко (12), Артем Шабанов (28), Фран Соль (44) – Кирилл Петров (22), Владислав Емец (32), Евгений Ефремов (63)

Евгений Задоя (45+2, грубая игра)

«Динамо»: Денис Бойко, Aлександр Караваев, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Мохаммед Кадири, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 31), Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 52), Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд (Георгий Цитаишвили, 88), Фран Соль

Запас: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Йосип Пиварич, Назарий Русин

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов, Павел Ориховский (Вадим Милько, 81), Евгений Задоя, Олег Ильин (Евгений Морозко, 63), Арни Вильхамссон, Владимир Лысенко (Олег Кожушко, 46)

Запас: Антон Яшков, Вадим Парамонов, Aлександр Черноморец, Aлександр Бондаренко.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Цыганков прострелил из левого угла штрафной - защитник выбил мяч на угловой.

92 мин. Богданов из-за пределов штрафной пробил в руки Бойко.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

88 мин. Замена у Динамо. Вместо Дуэлунда на поле вышел Цитаишвили.

85 мин. Неудачная атака Колоса.

83 мин. ОПАСНО! После заброса от Дуэлунда Караваев пробил с лёта из левого угла штрафной, и Волынец в падении отбил мяч!

81 мин. Вынужденная замена у Колоса. Вместо Ориховского на поле вышел Милько.

79 мин. Удар Караваева из левого угла штрафной заблокировал защитник.

78 мин. Вербич нарушил правила на половине поля Колоса.

77 мин. Атака Динамо завершилась неточной поперечной передачей Вербича.

74 мин. Мяч оказался в сетке ворот Динамо, но Романов зафиксировал оффсайд у Кожушко. После совещения с видеоассистентом арбитр подтвердил свое решение.

73 мин. Соль едва не перехватил мяч после передачи Ориховского на Волынца!

71 мин. Игра идет в центре поля.

69 мин. Неудачная атака Колоса.

67 мин. Киевляне контролируют мяч.

64 мин. МОМЕНТ! После обрезки Гавриша Цыганков сразу отдал на Соля, который пробил из полукружия штрафной. Волынец в падении отбил мяч, а затем Гавриш накрыл добивание Дуэлунда!

63 мин. Замена у Колоса. Вместо Ильина на поле вышел Морозко.

63 мин. Ефремов сбил Дуэлунда и сорвал атаку Динамо.

61 мин. Ориховский из левого угла штрафной пробил в руки Бойко.

59 мин. Гавриш со штрафного от левого угла штрафной попал в стенку.

55 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!! КРАСАВЕЦ! Цыганков принял мяч перед штрафной Колоса, развернулся, подработал мяч и классным ударом точно пробил в дальнюю девятку!

53 мин. Оффсайд у Кожушко.

52 мин. Замена у Динамо. Вместо Де Пены на поле вышел Вербич.

51 мин. Дуэлунд из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

48 мин. Неудачная атака Динамо.

46 мин. Замена у Колоса. Вместо Лысенко на поле вышел Кожушко.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Прямая красная! Задоя сыграл прямой ногой в ноу Цыганкова, и арбитр сразу удалил нарушителя!

45 мин. Лысенко и Шабанов столкнулись головами. Обоим оказали медицинскую помощь. Тем временем арбитр добавил 3 минуты.

44 мин. Соль слишком агрессивно сыграл против Волынца.

42 мин. Арбитр посовещался с видеоассистентом и засчитал взятие ворот.

40 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Де Пена из левого угла штрафной мощным ударом отправил мяч в дальнюю штангу. От каркаса ворот круглый снаряд отскочил на ногу Солю, который не промахнулся!

37 мин. Цыганков со штрафного с правого фланга навесил в руки Волынцу.

35 мин. Оффсайд у Де Пены.

32 мин. Емцу за симуляцию у левого угла штрафной Динамо.

31 мин. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко на поле вышел Шепелев.

29 мин. Цыганков из-за пределов штрафной пробил в руки Волынцу.

28 мин. Шабанов сорвал атаку Колоса в центре поля.

27 мин. Де Пена пробил со штрафного метров с 27-и, и Волынец поймал мяч.

26 мин. Оффсайд у Соля.

24 мин. Дуэлунд нарушил правила на левом фланге атаки Динамо.

22 мин. Петров сбил Цыганкова возле правого угла штрафной Колоса.

20 мин. Емец протянул мяч к левому углу штрафной Динамо, после чего пробил неточно.

19 мин. Киевляне контролируют мяч.

17 мин. Ориховский прострелил с правого фланга, и Попов выбил мяч на угловой.

15 мин. Неудачная атака Динамо.

12 мин. ОПАСНО! Лысенко из центра штрафной Динамо с разворота пробил рядом со штангой!

12 мин. Шапаренко завалил Лысенко в центре поля.

9 мин. После навеса Караваева Де Пена головой пробил намного выше ворот.

7 мин. После навеса с углового Петров головой пробил несильно, и Бойко поймал мяч.

6 мин. Богданов навесил со штрафного с левого фланга, и Бойко кулаком выбил мяч на угловой.

4 мин. Оффсайд у Колоса.

2 мин. Ильину оказывают медицинскую помощь.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 3-го марта, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Колос». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

Для киевского клуба крайний матч чемпионата завершился фиаско. В минувшую пятницу «Динамо» гостило в Днепре и уступило «Днепру-1» со счетом 1:3. В турнирной таблице национального первенства команду Алексея Михайличенко обошла «Заря», и «бело-синие» теперь занимают третью позицию. «Колос» после зимней паузы выдал отличный результат, обыграв «Александрию» и «Карпаты». За два тура до окончания первого этапа турнира ковалевцы обосновались на шестом месте, но удержать его будет непросто, ведь впереди у команды Руслана Костышина противостояния с вице-чемпионом и чемпионом Украины. В первом круге «Динамо» разгромило соперников со счетом 4:0. В упомянутой встрече в ворота ковалевской команды трижды назначались пенальти, два из которых киевляне реализовали. К тому же, обе команды заканчивали поединок в неполных составах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Колос».