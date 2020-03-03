21-й тур
Динамо Киев
2:0
Колос К
03.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Колос – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 03.03.2020 19:44
  • 25072 просмотра
  • 140 комментариев
Динамо – Колос – 2:0. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/DynamoKyiv

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Динамо» – «Колос» – 2:0

Фран Соль (40), Виктор Цыганков (55)

Николай Шапаренко (12), Артем Шабанов (28), Фран Соль (44) – Кирилл Петров (22), Владислав Емец (32), Евгений Ефремов (63)

Евгений Задоя (45+2, грубая игра)

«Динамо»: Денис Бойко, Aлександр Караваев, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Мохаммед Кадири, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 31), Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 52), Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд (Георгий Цитаишвили, 88), Фран Соль

Запас: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Йосип Пиварич, Назарий Русин

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов, Павел Ориховский (Вадим Милько, 81), Евгений Задоя, Олег Ильин (Евгений Морозко, 63), Арни Вильхамссон, Владимир Лысенко (Олег Кожушко, 46)

Запас: Антон Яшков, Вадим Парамонов, Aлександр Черноморец, Aлександр Бондаренко.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Цыганков прострелил из левого угла штрафной - защитник выбил мяч на угловой.

92 мин. Богданов из-за пределов штрафной пробил в руки Бойко.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

88 мин. Замена у Динамо. Вместо Дуэлунда на поле вышел Цитаишвили.

85 мин. Неудачная атака Колоса.

83 мин. ОПАСНО! После заброса от Дуэлунда Караваев пробил с лёта из левого угла штрафной, и Волынец в падении отбил мяч!

81 мин. Вынужденная замена у Колоса. Вместо Ориховского на поле вышел Милько.

79 мин. Удар Караваева из левого угла штрафной заблокировал защитник.

78 мин. Вербич нарушил правила на половине поля Колоса.

77 мин. Атака Динамо завершилась неточной поперечной передачей Вербича.

74 мин. Мяч оказался в сетке ворот Динамо, но Романов зафиксировал оффсайд у Кожушко. После совещения с видеоассистентом арбитр подтвердил свое решение.

73 мин. Соль едва не перехватил мяч после передачи Ориховского на Волынца!

71 мин. Игра идет в центре поля.

69 мин. Неудачная атака Колоса.

67 мин. Киевляне контролируют мяч.

64 мин. МОМЕНТ! После обрезки Гавриша Цыганков сразу отдал на Соля, который пробил из полукружия штрафной. Волынец в падении отбил мяч, а затем Гавриш накрыл добивание Дуэлунда!

63 мин. Замена у Колоса. Вместо Ильина на поле вышел Морозко.

63 мин. Ефремов сбил Дуэлунда и сорвал атаку Динамо.

61 мин. Ориховский из левого угла штрафной пробил в руки Бойко.

59 мин. Гавриш со штрафного от левого угла штрафной попал в стенку.

55 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!! КРАСАВЕЦ! Цыганков принял мяч перед штрафной Колоса, развернулся, подработал мяч и классным ударом точно пробил в дальнюю девятку!

53 мин. Оффсайд у Кожушко.

52 мин. Замена у Динамо. Вместо Де Пены на поле вышел Вербич.

51 мин. Дуэлунд из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

48 мин. Неудачная атака Динамо.

46 мин. Замена у Колоса. Вместо Лысенко на поле вышел Кожушко.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Прямая красная! Задоя сыграл прямой ногой в ноу Цыганкова, и арбитр сразу удалил нарушителя!

45 мин. Лысенко и Шабанов столкнулись головами. Обоим оказали медицинскую помощь. Тем временем арбитр добавил 3 минуты.

44 мин. Соль слишком агрессивно сыграл против Волынца.

42 мин. Арбитр посовещался с видеоассистентом и засчитал взятие ворот.

40 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Де Пена из левого угла штрафной мощным ударом отправил мяч в дальнюю штангу. От каркаса ворот круглый снаряд отскочил на ногу Солю, который не промахнулся!

37 мин. Цыганков со штрафного с правого фланга навесил в руки Волынцу.

35 мин. Оффсайд у Де Пены.

32 мин. Емцу за симуляцию у левого угла штрафной Динамо.

31 мин. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко на поле вышел Шепелев.

29 мин. Цыганков из-за пределов штрафной пробил в руки Волынцу.

28 мин. Шабанов сорвал атаку Колоса в центре поля.

27 мин. Де Пена пробил со штрафного метров с 27-и, и Волынец поймал мяч.

26 мин. Оффсайд у Соля.

24 мин. Дуэлунд нарушил правила на левом фланге атаки Динамо.

22 мин. Петров сбил Цыганкова возле правого угла штрафной Колоса.

20 мин. Емец протянул мяч к левому углу штрафной Динамо, после чего пробил неточно.

19 мин. Киевляне контролируют мяч.

17 мин. Ориховский прострелил с правого фланга, и Попов выбил мяч на угловой.

15 мин. Неудачная атака Динамо.

12 мин. ОПАСНО! Лысенко из центра штрафной Динамо с разворота пробил рядом со штангой!

12 мин. Шапаренко завалил Лысенко в центре поля.

9 мин. После навеса Караваева Де Пена головой пробил намного выше ворот.

7 мин. После навеса с углового Петров головой пробил несильно, и Бойко поймал мяч.

6 мин. Богданов навесил со штрафного с левого фланга, и Бойко кулаком выбил мяч на угловой.

4 мин. Оффсайд у Колоса.

2 мин. Ильину оказывают медицинскую помощь.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

  

 

Во вторник, 3-го марта, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Колос». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:30.

Для киевского клуба крайний матч чемпионата завершился фиаско. В минувшую пятницу «Динамо» гостило в Днепре и уступило «Днепру-1» со счетом 1:3. В турнирной таблице национального первенства команду Алексея Михайличенко обошла «Заря», и «бело-синие» теперь занимают третью позицию. «Колос» после зимней паузы выдал отличный результат, обыграв «Александрию» и «Карпаты». За два тура до окончания первого этапа турнира ковалевцы обосновались на шестом месте, но удержать его будет непросто, ведь впереди у команды Руслана Костышина противостояния с вице-чемпионом и чемпионом Украины. В первом круге «Динамо» разгромило соперников со счетом 4:0. В упомянутой встрече в ворота ковалевской команды трижды назначались пенальти, два из которых киевляне реализовали. К тому же, обе команды заканчивали поединок в неполных составах.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» - «Колос».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:26
    +1
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:24
    ПОЗОРИЩЕ! Допинговые тянут время Не даром свистит и ухает как сова стадион
    тебе пора уже фен брать , а то с тебя аж течет
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 21:24
    -3
    ПОЗОРИЩЕ! Допинговые тянут время Не даром свистит и ухает как сова стадион
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:24
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:19
    Тебя уже в каждой ветке обссыкают. И я молчу, что ты неделями обсыхаешь Купи хоть фен для сушки волос - быстрее обсохнешь
    а ты феном сушишься после урино. процедур ?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.03.2020 21:23
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:19
    Тебя уже в каждой ветке обссыкают. И я молчу, что ты неделями обсыхаешь Купи хоть фен для сушки волос - быстрее обсохнешь
    я смотрю, ты тест ай-кью на сегодня уже успешно решил. чего там после 12,16, 56?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.03.2020 21:21
    0
    Андрей Овчаренко, 03.03.2020 21:13
    Когда Караваев бить научится? Постоянно имеет хорошие выходы на ворота и не забивает.
    просто ворота не там
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 21:19
    -5
    jekаfunny, 03.03.2020 21:17
    недоумка в который раз залошили и он решил сменить тему
    Тебя уже в каждой ветке обссыкают. И я молчу, что ты неделями обсыхаешь Купи хоть фен для сушки волос - быстрее обсохнешь
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:17
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:16
    Допинговые когда в БОЛЬШИНСТВЕ - ещё что-то из себя представляют. Ну почему в лиге Европы никого у соперников не удаляли? Так глядишь и до финала дошли бы
    недоумка в который раз залошили и он решил сменить тему
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 21:16
    -4
    Допинговые когда в БОЛЬШИНСТВЕ - ещё что-то из себя представляют. Ну почему в лиге Европы никого у соперников не удаляли? Так глядишь и до финала дошли бы
    Ссылка
    banderlog78
    online
      banderlog78, 03.03.2020 21:15
    -1
    цікаво було би повтор гола нормально подивитись або VAR
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:15
    +1
    Муґунот Уух, 03.03.2020 21:13
    это единственное предложение, которое оно способно понять
    та не , это. в два раза больше слов чем его словарный запас
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.03.2020 21:13
    0
    Когда Караваев бить научится? Постоянно имеет хорошие выходы на ворота и не забивает.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.03.2020 21:13
    +1
    jekаfunny, 03.03.2020 21:10
    Держи ротик на уровне ширинки - это единственная фраза которую ты слышишь от особей мужского пола
    это единственное предложение, которое оно способно понять
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:13
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:12
    Правильно - работа ртом превыше всего
    я это даже за скриню ,
    твое жизненное кредо
    ты решил нам вечер откровений устроить ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:12
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:09
    Он специалист по сперме
    интересные у тебя ассоциации кофе и то что ты написал
    это тебя так дальнобойщики в люльку заманивают , типо на кофе ?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 21:12
    0
    jekаfunny, 03.03.2020 21:09
    не в этот раз , но вообще как то бы пробил выезд в Александрию ни разу там не был!
    Правильно - работа ртом превыше всего
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:10
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:08
    Как там говорила Ирина Морозючка про таких как ты: держи ротик на уровне ширинки
    Держи ротик на уровне ширинки - это единственная фраза которую ты слышишь от особей мужского пола
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.03.2020 21:10
    +1
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:06
    ССука, опять шубы отменили гол Колоссян
    эт-да,
    когда ВАР против киевлян - это спаведливо и правильно, а когда в пользу - шубы и форменное безобразие!
    Ссылка
    Bakers
      Bakers, 03.03.2020 21:10
    0
    коэф 10 на гол Колоса...Сейчас возьму 500 грн) Реально на фарт
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 03.03.2020 21:10
    -2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:09
    Он специалист по сперме
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:09
    +1
    Omen, 03.03.2020 21:07
    Приезжай, кофе бахнем на стадионе ))
    не в этот раз , но вообще как то бы пробил выезд в Александрию ни разу там не был!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 20:06
    +6
    viktor112007, 03.03.2020 20:05
    тю. а чого Шапаренка замінили? не дивлюсь матч, так що хоч напишіть)
    Если кратко , то Лесик решил пойти по пути Хацкевича.
    По типу « вот вы меня критикуете что я одних и тех же ставлю, нате вам всех остальных»
    Конечно игроки между собой что чужие из-за такого
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 20:02
    +6
    Ахахахахааххахаахахаах
    Лесик, конечно же это Коля виноват что ты не тренер
    Пиздец
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.03.2020 20:23
    +4
    а неплохо Колос держался какое-то время, растет уровень чемпа понемногу
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 03.03.2020 20:06
    +4
    Какая умная и тонкая замена, чувствуется талант тренера
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 03.03.2020 20:03
    +4
    Все, шапаренко в дубль
    Ссылка
    Evil
      Evil, 03.03.2020 19:48
    +4
    AK_228, 03.03.2020 19:47
    Все нормально, миколенко топ, дэелунн скоро ЗМ получит
    И только ты с вечно молодым так и сосет на объездной
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 03.03.2020 20:44
    +3
    Херасе залетело!
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 03.03.2020 20:30
    +3
    Андрей Овчаренко, 03.03.2020 20:23
    а неплохо Колос держался какое-то время, растет уровень чемпа понемногу
    Не факт, що росте рівень чемпіонату. Може просто наші гранди рівнем падають
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 03.03.2020 20:24
    +3
    Задоя просто лох, как можно так играть в центре поля?
    Ссылка
    Павел Рева
    online
      Павел Рева, 03.03.2020 20:21
    +3
    Forever_young_13, 03.03.2020 20:18
    Знаешь что говорит по этому поводу народная МУДРОСТЬ??
    "Кто спорит, тот голубого говна не стоит"
    Это не народная мудрость, это детский сад какой-то.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 20:15
    +3
    Павел Рева, 03.03.2020 20:11
    +Караваев левый фланговый +Соль +Де Пена.
    Такого состава не было никогда.
    Поэтому странно делать виноватым Шапаренко и менять так рано.
    Так я ж говорю у Хаца такая же стратегия была , выставить всех неугодных скопом, мол смотрите , я всем дают шанс
    А то что игроки не сыграны , то уже второстепенно
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 03.03.2020 20:04
    +3
    отдайте Шапу в Олимпик в аренду и он положит дубль Динамо
    Ссылка
    Nashwill
      Nashwill, 03.03.2020 19:36
    +3
    Forever_young_13, 02.03.2020 14:05
    Вот смеху -то будет если Хранитель коммунистических монускриптов просрёт и матч с Колосом.
    підарасів не питають,так що помовч
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:24
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:19
    Тебя уже в каждой ветке обссыкают. И я молчу, что ты неделями обсыхаешь Купи хоть фен для сушки волос - быстрее обсохнешь
    а ты феном сушишься после урино. процедур ?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 03.03.2020 21:23
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:19
    Тебя уже в каждой ветке обссыкают. И я молчу, что ты неделями обсыхаешь Купи хоть фен для сушки волос - быстрее обсохнешь
    я смотрю, ты тест ай-кью на сегодня уже успешно решил. чего там после 12,16, 56?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:17
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:16
    Допинговые когда в БОЛЬШИНСТВЕ - ещё что-то из себя представляют. Ну почему в лиге Европы никого у соперников не удаляли? Так глядишь и до финала дошли бы
    недоумка в который раз залошили и он решил сменить тему
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:13
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:12
    Правильно - работа ртом превыше всего
    я это даже за скриню ,
    твое жизненное кредо
    ты решил нам вечер откровений устроить ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:12
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:09
    Он специалист по сперме
    интересные у тебя ассоциации кофе и то что ты написал
    это тебя так дальнобойщики в люльку заманивают , типо на кофе ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:10
    +2
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:08
    Как там говорила Ирина Морозючка про таких как ты: держи ротик на уровне ширинки
    Держи ротик на уровне ширинки - это единственная фраза которую ты слышишь от особей мужского пола
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 03.03.2020 21:05
    +2
    Сантиметровый офсайд? С ВАРом теперь это не баян, а классика!
    Ссылка
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