20-й тур
Днепр-1
3:1
Динамо Киев
28.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

VAR, пенальти и два удаления. Днепр-1 на характере вырвал победу у Динамо

Героем матча стал Владислав Супряга, оформивший хет-трик

  • 28.02.2020 20:55
  • 9805 просмотров
  • 105 комментариев
VAR, пенальти и два удаления. Днепр-1 на характере вырвал победу у Динамо
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Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» – 3:1

Владислав Супряга (71, 82, 90) – Беньямин Вербич (45+5, с пенальти)

Александр Назаренко (34) – Владимир Шепелев (59), Виталий Миколенко (86)

Виталий Буяльский (6, грубая игра) – Владимир Полевой (71, грубая игра)

«Днепр-1»: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Сергей Кравченко, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Aлександр Назаренко (Папа Гуйе, 87), Алексей Чичиков (Владислав Супряга, 63), Алексей Хобленко (Владислав Шаповал, 78)

«Динамо»: Георгий Бущан, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Миккель Дуэлунд, 84), Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев (Виктор Цыганков, 77), Назарий Русин (Карлос Де Пена, 77)

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

ДНЕПР-1 - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.02.2020 21:18
    -1
    serge_kr, 28.02.2020 21:16
    Миколенко вообще обосрался в этом матче и это игрок сборной, жесть
    Так шо там слил Днепр ?
    Хлясь половй тряпкой по твоей брехливой роже
    Ссылка
    salenco
      salenco, 28.02.2020 21:18
    0
    Я же писал ещё до нового года, ну не уйдёт сам Лесик, потому что Сурок ему приказал тренируй команду. Лесик находится в структуре клуба, уберут с должности тренера уйдёт спортивным директором. Где ещё можно заработать такие деньги
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.02.2020 21:18
    0
    Алена Остапенко, 28.02.2020 21:03
    1000%. Кто шо вырвал? 2/3 матча в десятером супер клуб
    Та не! Там должен был быть заголовок: "Динамо не смогло вырвать свое очко из Днепра!" (в смысле ничью, которую бы имели после пеналя и отыгрыша 1 мяча)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.02.2020 21:18
    0
    Al Zolo, 28.02.2020 21:15
    2 и 3 голы Супряги-это позор хваленых Миколенко и Дуэлунда
    Владимир Шепелев (Миккель Дуэлунд, 84)
    Владислав Супряга (71, 82, 90)
    Вот гадский Дуэлунд , успел привезти гол , еще за две минуты до своего выхода
    Предлагаю Лесику во всем обвинить датчанина
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 28.02.2020 21:18
    -1
    Зато мы всех порвали на сборах и обыграли Шахтер в кубке Шлимазл губастенький может быть доволен
    Ссылка
    OLEXANDER
      OLEXANDER, 28.02.2020 21:17
    -1
    Al Zolo, 28.02.2020 21:15
    2 и 3 голы Супряги-это позор хваленых Миколенко и Дуэлунда
    те. що вчора привіз матвієнко і коментатор тіпа навіть не згадав, 3й гол Бенфіки і коментатор примовк. хто віддає такі писи поперечні.матвієнку хрест на трансфер...Тому сьогоднішній захист Динамо то ще не дно.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.02.2020 21:16
    0
    Vadya, 28.02.2020 21:01
    Що Вам «Минай» поганого зробив?
    Та йому там скажуть просто - "минай... - нашу команду!".
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.02.2020 21:16
    -2
    Al Zolo, 28.02.2020 21:15
    2 и 3 голы Супряги-это позор хваленых Миколенко и Дуэлунда
    Миколенко вообще обосрался в этом матче и это игрок сборной, жесть
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 28.02.2020 21:16
    -1
    Динамо чемпион мира по товарнякам
    Ссылка
    BaZia
      BaZia, 28.02.2020 21:16
    +1
    Самая большая трагедия Динамо - они не играют, а бегают по полю, тактика бей-беги. Нет тренера - футболисты деградируют.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 28.02.2020 21:15
    -1
    2 и 3 голы Супряги-это позор хваленых Миколенко и Дуэлунда
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 28.02.2020 21:15
    +1
    Физручилам бестолковым огромный привет от Супряги
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.02.2020 21:15
    -2
    Суркис Миху просто так не уберет, а то окажется что он снова в дураках, так что чаечки будут еще долго терпеть чудо тренера
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 28.02.2020 21:14
    0
    serge_kr, 28.02.2020 20:59
    А наши судьи хоть с Варом научатся нормально судить и не будут больше закрывать глаза на такую грубость как у Буяльского. Жалко Русина что забрали из Зори, там хоть играл, а тут деградирует, как уже начал это делать Миколенко и Циганков!
    Что поделаешь! Динамо - "команда строгого режима"... (понимайте, как хотите).
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.02.2020 21:14
    -4
    serge_kr, 28.02.2020 21:13
    Успокойся бот, тебе уже надавали по мордяшке лживой , пора тебе обратно в будку с чикушкой заползать
    Кто надавал , конкретно ?
    ты настолько тупой , что не можешь даже какое то свое оксорбление придумать , только мои слова на меня перекручиваешь , просто уьтра деге.нерат
    Ссылка
    upiter8
      upiter8, 28.02.2020 21:14
    0
    БЕЗДАРИ бл..дь!!! Одна Бездарь якобы управляет, другая Бездарь якобы тренерует!

    Теперь раз руководство клуба "Не мужики"и передать полномочия по руководству клуба не могут, то наверное остается к примеру такой вариант, как не выпускать после домашнего матча со стадиона команду и руководство пока не будет представлен новый Главный Тренер и согласованы условия тренировочного и селекционного процесса С БОЛЕЛЬЩИКАМИ!!!
    Так было бы по крайней мере справедливо ко всем (руководству, тренерам, преданным болельщикам)...
    Ссылка
    electron440v60hz
    online
      electron440v60hz, 28.02.2020 21:13
    +4
    чтобы пропустить 3 гола, Суркис заплатил 6 миллионов долларов
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 28.02.2020 21:13
    +2
    yuriy_kent, 28.02.2020 21:08
    Что здесь было? Удаления хоть по делу?
    Удаления все по делу.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.02.2020 21:13
    +1
    yuriy_kent, 28.02.2020 21:12
    Обязательно гляну обзор. Неужели Днепр так поднялся?
    Нет .
    просто Лесик наконец то провел сборы . и добил ДК , которое мучалось после Хацкевича
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 28.02.2020 21:13
    +2
    Що до судді; дививсь кінцівку матчу і видалення Польового правильне,чого коментатор всю увагу звертав на суддю незрозуміло?Супряга молодчинка,але проти кого грало Дніпро?Дійсно що таке Динамо і потрібно обігрувати з різницею не менше 3-5 м'ячів.Повторюсь дививсь з 65 минути.
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 28.02.2020 21:01
    +19
    Умилил заголовок: "вырвал на характере")
    Отъеб@ли,как котов помойных.
    Ссылка
    Belish1
      Belish1, 28.02.2020 20:57
    +19
    Супряга передаёт привет руководству ДК.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.02.2020 20:57
    +14
    Динамо это сказочные долбо...бы!!! А игроки которые не подходят физрукам просто стебутся и в своих новых клубах отлично играют. Супряга вообще им треху бахнул
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 28.02.2020 21:10
    +12
    Керівництво ДК казковий феномен....Це ж якось до того ще треба було дійти....Віддати пацана в оренду не маючи норм. форварда, дозволити вийти на матч проти них, і врешті схватити три банки від нього))))) Геніально .С...ка хоть дисертацію пиши
    Ссылка
    Vadya
      Vadya, 28.02.2020 21:01
    +12
    Kangoo Dingoo, 28.02.2020 20:58
    Лесик їдь в Минай тренувати
    Що Вам «Минай» поганого зробив?
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 28.02.2020 21:00
    +12
    Супряга красавчик. Ему бы не возвращаться в ДК, а в идеале уехать в ту же Бельгию играть.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.02.2020 20:57
    +12
    Лучше бы Беседина, вместо Супряги в Днепр отдали!) Дніпро с победой, а Супрягу с хэт-триком!!!
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 28.02.2020 20:59
    +11
    Дніпро підняв настрій)
    Все по ділу, як і провокував, таке ДК потрібно проходити в 2-3 мячі. Команда з провінції
    Ссылка
    Дима Чуйко
    online
      Дима Чуйко, 28.02.2020 20:57
    +11
    Рад за Супрягу. Динамо с каждым годом, все веселее
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.02.2020 20:56
    +11
    Днище и позорище, Александрия должна на легке проходить в кубке это говнище
    Ссылка
    Александр Пацюк
    online
      Александр Пацюк, 28.02.2020 20:58
    +10
    ДНЕПР!!! С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!!!!
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 28.02.2020 20:58
    +9
    Поздравляю Днепр - 1 с победой!!!
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 28.02.2020 21:10
    +8
    Молодчага Супряга, наказал тупого лесика, которому он не нужен в Динамо!!!
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 28.02.2020 21:02
    +8
    Сьогодні забивали тільки гравці Динамо! Ігорко напевне волосся останнє висмикує зі злості!
    Ссылка
    Surkisfuilo
    Surkisfuilo, 28.02.2020 21:01
    +8
    Справедливість таки восторжествувавла! Пенальті у ворота Дніпра НЕ БУЛО!
    П. С: Уявляю, що з таким Динамо зроблять Шахтар і Зоря! Хтось там зібрався автоматом кубок вигравати?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
      kina_ne_bydet, 28.02.2020 20:57
    +8
    Ай да Супряга!!!))))
    Суркис лох.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.02.2020 21:11
    +6
    Думаю Супряга поедет 3-м напом на Евро
    Ссылка
    KSF
    online
      KSF, 28.02.2020 21:06
    +6
    Дніпро, з перемогою! Молодці !!!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.02.2020 21:02
    +6
    Даже пенальти подарили левый ДК и защитники Днепра расставляли ноги как могли но все равно это убогий клуб ничего не смог уже во втором матче подряд, с Восклой дурачок залетел, повезло
    Ссылка
    Ruslan55
      Ruslan55, 28.02.2020 21:02
    +6
    Коли вже цей клоун піде з команди?? Найбільш креативні і сильні гравці вже вкотре в запасі або взагалі поза заявкою, а грають більшість які рівнем першою ліги. Провалили курортну групу в ЛЄ а тепер все плачевніше.. невже сурок справді такий дебіл і йому так пофіг на свою команду??
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