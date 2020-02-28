VAR, пенальти и два удаления. Днепр-1 на характере вырвал победу у Динамо

Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 20-й тур.
«Днепр-1» – «Динамо» – 3:1
Владислав Супряга (71, 82, 90) – Беньямин Вербич (45+5, с пенальти)
Александр Назаренко (34) – Владимир Шепелев (59), Виталий Миколенко (86)
Виталий Буяльский (6, грубая игра) – Владимир Полевой (71, грубая игра)
«Днепр-1»: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Сергей Кравченко, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Aлександр Назаренко (Папа Гуйе, 87), Алексей Чичиков (Владислав Супряга, 63), Алексей Хобленко (Владислав Шаповал, 78)
«Динамо»: Георгий Бущан, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Миккель Дуэлунд, 84), Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев (Виктор Цыганков, 77), Назарий Русин (Карлос Де Пена, 77)
Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)
Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)
Источник — Sport.ua
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Хлясь половй тряпкой по твоей брехливой роже
Владислав Супряга (71, 82, 90)
Вот гадский Дуэлунд , успел привезти гол , еще за две минуты до своего выхода
Предлагаю Лесику во всем обвинить датчанина
ты настолько тупой , что не можешь даже какое то свое оксорбление придумать , только мои слова на меня перекручиваешь , просто уьтра деге.нерат
Теперь раз руководство клуба "Не мужики"и передать полномочия по руководству клуба не могут, то наверное остается к примеру такой вариант, как не выпускать после домашнего матча со стадиона команду и руководство пока не будет представлен новый Главный Тренер и согласованы условия тренировочного и селекционного процесса С БОЛЕЛЬЩИКАМИ!!!
Так было бы по крайней мере справедливо ко всем (руководству, тренерам, преданным болельщикам)...
просто Лесик наконец то провел сборы . и добил ДК , которое мучалось после Хацкевича
Отъеб@ли,как котов помойных.
Все по ділу, як і провокував, таке ДК потрібно проходити в 2-3 мячі. Команда з провінції
П. С: Уявляю, що з таким Динамо зроблять Шахтар і Зоря! Хтось там зібрався автоматом кубок вигравати?
Суркис лох.
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