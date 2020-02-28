Днепр-1 – Динамо – 3:1. Видео голов и обзор матча

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открыл матч на «Днепр-Арене», в котором местный «Днепр-1» обыграл киевское «Динамо» со счетом 3:1.
Украинская Премьер-лига. 20-й тур.
«Днепр-1» – «Динамо» – 3:1
Владислав Супряга (71, 82, 90) – Беньямин Вербич (45+5, с пенальти)
Александр Назаренко (34) – Владимир Шепелев (59), Виталий Миколенко (86)
Виталий Буяльский (6, грубая игра) – Владимир Полевой (71, грубая игра)
«Днепр-1»: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Сергей Кравченко, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Aлександр Назаренко (Папа Гуйе, 87), Алексей Чичиков (Владислав Супряга, 63), Алексей Хобленко (Владислав Шаповал, 78)
«Динамо»: Георгий Бущан, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Миккель Дуэлунд, 84), Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев (Виктор Цыганков, 77), Назарий Русин (Карлос Де Пена, 77)
0:1. Гол Вербича с пенальти после просмотра VAR
Обзор матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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