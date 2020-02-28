20-й тур
Днепр-1
3:1
Динамо Киев
28.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Динамо – 3:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Украины

  • 28.02.2020 21:20
  • 16941 просмотр
  • 4 комментария
Днепр-1 – Динамо – 3:1. Видео голов и обзор матча
© Динамо Киев от Шурика

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открыл матч на «Днепр-Арене», в котором местный «Днепр-1» обыграл киевское «Динамо» со счетом 3:1.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» – 3:1

Владислав Супряга (71, 82, 90) – Беньямин Вербич (45+5, с пенальти)

Александр Назаренко (34) – Владимир Шепелев (59), Виталий Миколенко (86)

Виталий Буяльский (6, грубая игра) – Владимир Полевой (71, грубая игра)

«Днепр-1»: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Сергей Кравченко, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Aлександр Назаренко (Папа Гуйе, 87), Алексей Чичиков (Владислав Супряга, 63), Алексей Хобленко (Владислав Шаповал, 78)

«Динамо»: Георгий Бущан, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Миккель Дуэлунд, 84), Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев (Виктор Цыганков, 77), Назарий Русин (Карлос Де Пена, 77)

Удаление Буяльского после VAR

0:1. Гол Вербича с пенальти после просмотра VAR

1:1. Первый гол Супряги

Удаление Полевого после VAR

2:1. Второй гол Супряги

3:1. Третий гол Супряги

Обзор матча

Лучшие моменты матча Днепр-1 - Динамо Киев
90' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
83' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
72' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 28.02.2020 22:11
    +2
    Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:08
    а где гармаш?
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:08
    +2
    а где гармаш?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 28.02.2020 22:07
    +1
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.02.2020 22:01
    +1
    Жаль Днепр год назад продешевил и почти задарма продал Супрягу, нужно было ставить ценник хотя бы в 30 миллионов.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 28.02.2020 22:11
    +2
    Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:08
    а где гармаш?
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:08
    +2
    а где гармаш?
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 28.02.2020 22:07
    +1
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 28.02.2020 22:01
    +1
    Жаль Днепр год назад продешевил и почти задарма продал Супрягу, нужно было ставить ценник хотя бы в 30 миллионов.
    Ссылка
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