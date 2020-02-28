Разрешили сыграть на свою голову! Супряга сделал хет-трик в ворота Динамо

Форвард днепрян стал героем матча

  • 28.02.2020 20:49
  • 9987 просмотров
  • 11 комментариев
Разрешили сыграть на свою голову! Супряга сделал хет-трик в ворота Динамо
© СК Днепр-1. Владислав Супряга

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открывает матч на «Днепр-Арене» между «Днепром-1» и киевским «Динамо».

Форвард днепрян Владислав Супряга, права на которого принадлежат «Динамо», стал героем матча. Он сделал хет-трик, забив на 71, 82 и 90 минутах встречи.

Первый гол Супряги

Второй гол Супряги

Третий гол Супряги

Стоит отметить, что другому арендованному у «Динамо» игроку «Днепра-1» Сергею Булеце, в отличие от Супряги, запретили сыграть.

Напомним, ранее «Динамо» забило «Днепру-1» с пенальти, назначенного после просмотра VAR.

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Источник — Sport.ua

(26 голосов)

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Комментарии
    Leiv
    online
    Leiv, 28.02.2020 21:18
    0
    Суркис будь мужиком сколько ждать!!!? Уйди пожалуйста!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 28.02.2020 21:12
    0
    Если Супряга не сдуется Шевченко можно подумать о варианте с ним
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 28.02.2020 21:12
    0
    Супряга передаёт большой привет динамовским физрукам
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.02.2020 21:09
    +3
    Супряга-молодец
    Ссылка
    Desna777
      Desna777, 28.02.2020 21:07
    0
    Оце тобі на.... Цирку звісно було чимало, але за Динамо соромно. Хіба це гра??? Гівно... Ні думки, ні совісті ні честі. Ганьба
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.02.2020 21:06
    -2
    Согласен , там просто хотели засветить Супрягу и продать, а так права на него по прежнему в Днепре и никто за 6 лямов его не покупал!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.02.2020 21:02
    +3
    Просто теневая схема во всей красе. Булеце запретили играть а Супряге нет? Вы в этот бред верите?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 28.02.2020 21:00
    +6
    Sheva19, 28.02.2020 20:58
    Суркис молодец говорит нападающих нет а свои же по арендам играют и забивают
    Потому и забивают, что по арендам, а не под руководством проведшего предсезонную подготовку.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 28.02.2020 20:59
    +10
    Sheva19, 28.02.2020 20:58
    Суркис молодец говорит нападающих нет а свои же по арендам играют и забивают
    Все есть, тренера нет.
    Ссылка
    Sheva19
    online
      Sheva19, 28.02.2020 20:58
    +6
    Суркис молодец говорит нападающих нет а свои же по арендам играют и забивают
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 28.02.2020 20:57
    +10
    Просто нет слов.. Браво Днепр-1, браво Супряга
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 28.02.2020 20:59
    +10
    Sheva19, 28.02.2020 20:58
    Суркис молодец говорит нападающих нет а свои же по арендам играют и забивают
    Все есть, тренера нет.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 28.02.2020 20:57
    +10
    Просто нет слов.. Браво Днепр-1, браво Супряга
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 28.02.2020 21:00
    +6
    Sheva19, 28.02.2020 20:58
    Суркис молодец говорит нападающих нет а свои же по арендам играют и забивают
    Потому и забивают, что по арендам, а не под руководством проведшего предсезонную подготовку.
    Ссылка
    Sheva19
    online
      Sheva19, 28.02.2020 20:58
    +6
    Суркис молодец говорит нападающих нет а свои же по арендам играют и забивают
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 28.02.2020 21:09
    +3
    Супряга-молодец
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 28.02.2020 21:02
    +3
    Просто теневая схема во всей красе. Булеце запретили играть а Супряге нет? Вы в этот бред верите?
    Ссылка
    Leiv
    online
    Leiv, 28.02.2020 21:18
    0
    Суркис будь мужиком сколько ждать!!!? Уйди пожалуйста!!!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 28.02.2020 21:12
    0
    Если Супряга не сдуется Шевченко можно подумать о варианте с ним
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 28.02.2020 21:12
    0
    Супряга передаёт большой привет динамовским физрукам
    Ссылка
    Desna777
      Desna777, 28.02.2020 21:07
    0
    Оце тобі на.... Цирку звісно було чимало, але за Динамо соромно. Хіба це гра??? Гівно... Ні думки, ні совісті ні честі. Ганьба
    Ссылка
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