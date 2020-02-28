Разрешили сыграть на свою голову! Супряга сделал хет-трик в ворота Динамо

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открывает матч на «Днепр-Арене» между «Днепром-1» и киевским «Динамо».
Форвард днепрян Владислав Супряга, права на которого принадлежат «Динамо», стал героем матча. Он сделал хет-трик, забив на 71, 82 и 90 минутах встречи.
Первый гол Супряги
Второй гол Супряги
Третий гол Супряги
Стоит отметить, что другому арендованному у «Динамо» игроку «Днепра-1» Сергею Булеце, в отличие от Супряги, запретили сыграть.
Напомним, ранее «Динамо» забило «Днепру-1» с пенальти, назначенного после просмотра VAR.
Источник — Sport.ua
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