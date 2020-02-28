ВИДЕО. Динамо забило Днепру-1 с пенальти, назначенного после просмотра VAR

Екатерина Монзуль дважды за первый тайм смотрела видеоповтор

  • 28.02.2020 19:59
  • 5718 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Динамо забило Днепру-1 с пенальти, назначенного после просмотра VAR
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открыл матч на «Днепр-Арене» между «Днепром-1» и киевским «Динамо».

В компенсированное к первому тайму время «Динамо» открыло счет с пенальти, который был назначен главным арбитром Екатериной Монзуль после просмотра видеоповтора.

Изначально рефери подумала, что форвард киевлян Назарий Русин симулировал, и показала ему желтую карточку, но после VAR отменила свое решение и указала на 11-метровую отметку.

Словенский вингер «Динамо» Беньямин Вербич реализовал пенальти и открыл счет в матче.

Напомним, ранее Буяльского после просмотра VAR удалили на шестой минуте матча с «Днепром-1».

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    bartezinho
      bartezinho, 28.02.2020 21:15
    0
    Михайличенко классный человек, удачи ему!!! Но я рад за Днепр
    Ссылка
    dnk-msk
    dnk-msk, 28.02.2020 20:59
    0
    Не было пеналя! Нырял игрок ДК.
    Его удар с ног не сбил, он позже упал и это четко видно в повторе без пауз.
    А Мондзуль на ВАР показали совсем другой момент и ни разу не дали весь эпизод в динамике!
    Жёлтая за симуляцию была правильной!
    Ссылка
    Александр Яго
    online
      Александр Яго, 28.02.2020 20:36
    +2
    А повтор нарушения для читателей сложно?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 28.02.2020 20:36
    0
    Дынамо нэ зможэ, VAR допоможэ
    Ссылка
    Александр Яго
    online
      Александр Яго, 28.02.2020 20:36
    +2
    А повтор нарушения для читателей сложно?
    Ссылка
    bartezinho
      bartezinho, 28.02.2020 21:15
    0
    Михайличенко классный человек, удачи ему!!! Но я рад за Днепр
    Ссылка
    dnk-msk
    dnk-msk, 28.02.2020 20:59
    0
    Не было пеналя! Нырял игрок ДК.
    Его удар с ног не сбил, он позже упал и это четко видно в повторе без пауз.
    А Мондзуль на ВАР показали совсем другой момент и ни разу не дали весь эпизод в динамике!
    Жёлтая за симуляцию была правильной!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 28.02.2020 20:36
    0
    Дынамо нэ зможэ, VAR допоможэ
    Ссылка
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