ВИДЕО. Динамо забило Днепру-1 с пенальти, назначенного после просмотра VAR

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открыл матч на «Днепр-Арене» между «Днепром-1» и киевским «Динамо».

В компенсированное к первому тайму время «Динамо» открыло счет с пенальти, который был назначен главным арбитром Екатериной Монзуль после просмотра видеоповтора.

Изначально рефери подумала, что форвард киевлян Назарий Русин симулировал, и показала ему желтую карточку, но после VAR отменила свое решение и указала на 11-метровую отметку.

Словенский вингер «Динамо» Беньямин Вербич реализовал пенальти и открыл счет в матче.

Напомним, ранее Буяльского после просмотра VAR удалили на шестой минуте матча с «Днепром-1».