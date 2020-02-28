ВИДЕО. Динамо забило Днепру-1 с пенальти, назначенного после просмотра VAR

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открыл матч на «Днепр-Арене» между «Днепром-1» и киевским «Динамо».
В компенсированное к первому тайму время «Динамо» открыло счет с пенальти, который был назначен главным арбитром Екатериной Монзуль после просмотра видеоповтора.
Изначально рефери подумала, что форвард киевлян Назарий Русин симулировал, и показала ему желтую карточку, но после VAR отменила свое решение и указала на 11-метровую отметку.
Словенский вингер «Динамо» Беньямин Вербич реализовал пенальти и открыл счет в матче.
Напомним, ранее Буяльского после просмотра VAR удалили на шестой минуте матча с «Днепром-1».
Источник — Sport.ua
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Его удар с ног не сбил, он позже упал и это четко видно в повторе без пауз.
А Мондзуль на ВАР показали совсем другой момент и ни разу не дали весь эпизод в динамике!
Жёлтая за симуляцию была правильной!
Его удар с ног не сбил, он позже упал и это четко видно в повторе без пауз.
А Мондзуль на ВАР показали совсем другой момент и ни разу не дали весь эпизод в динамике!
Жёлтая за симуляцию была правильной!
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