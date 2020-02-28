Буяльского после просмотра VAR удалили на шестой минуте матча с Днепром-1

Динамо осталось вдесятером в дебюте поединка

  • 28.02.2020 19:16
  • 4004 просмотра
  • 13 комментариев
Буяльского после просмотра VAR удалили на шестой минуте матча с Днепром-1
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открыл матч на «Днепр-Арене» между «Днепром-1» и киевским «Динамо».

На шестой минуте матча хавбек гостей Виталий Буяльский получил красную карточку за грубую игру против Юрия Вакулко. Главный арбитр Екатерина Монзуль приняла решение после просмотра видеоповтора.

Изначально рефери не дала даже желтой карточки, однако после подсказки от видеоассистентов пошла смотреть повтор, а затем показала Буяльскому прямую красную карточку.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Динамо».

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 28.02.2020 19:51
    0
    симон петлюра, 28.02.2020 19:41
    Кротов как берегут и подсуживают и карточки не дают а почему куплено все
    Та да. Шахтер с Динамо даже не конкурируют, разные уровни. Уже в видиоповторы вам, а вы все по себе судите. Раз динамо всегда судей ручных держал значит все так делают
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    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 28.02.2020 19:51
    +1
    так кто что купил, дебильё динамовское?)
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 28.02.2020 19:49
    +1
    Рыжий фсьо купил
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    симон петлюра
      симон петлюра, 28.02.2020 19:47
    0
    nivava, 28.02.2020 19:44
    И ещё, эта гнида, буяльский, конечно будет против ВАР, как же теперь играть ....???
    Гнида это ты а он футболист сборной УКРАИНЫ
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 28.02.2020 19:44
    -3
    И ещё, эта гнида, буяльский, конечно будет против ВАР, как же теперь играть ....???
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 28.02.2020 19:43
    -3
    Кроты задрали все покупать
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    nivava
    online
      nivava, 28.02.2020 19:41
    +1
    симон петлюра, 28.02.2020 19:29
    Кагда проститутки судят и мужского и женского пола то футбол лучше не смотреть купили всех судей а повелел и ко денежки воруют а мозоли в 2 лиге судить даже нельзя
    Вот именно, кто купил?
    А теперь, с ВАРом, динамо светит вторая шестёрка.... и то с натяжкой.
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    симон петлюра
      симон петлюра, 28.02.2020 19:41
    -5
    Кротов как берегут и подсуживают и карточки не дают а почему куплено все
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    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 28.02.2020 19:32
    -5
    Задрали уже матчи покупать
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    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 28.02.2020 19:32
    -4
    Будем надеятся что с вар Динамо больше не увидим в топ 3
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    zzg77
    online
      zzg77, 28.02.2020 19:31
    -4
    Вот вам и наВАР во всей "красе" - кому надо, тому и помогает.
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    zzg77
    online
      zzg77, 28.02.2020 19:30
    -5
    В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь
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    симон петлюра
      симон петлюра, 28.02.2020 19:29
    -14
    Кагда проститутки судят и мужского и женского пола то футбол лучше не смотреть купили всех судей а повелел и ко денежки воруют а мозоли в 2 лиге судить даже нельзя
    Ссылка
    Vick Reznor
    online
      Vick Reznor, 28.02.2020 19:51
    +1
    так кто что купил, дебильё динамовское?)
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
    online
      Rostislav Zdorenko, 28.02.2020 19:49
    +1
    Рыжий фсьо купил
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 28.02.2020 19:41
    +1
    симон петлюра, 28.02.2020 19:29
    Кагда проститутки судят и мужского и женского пола то футбол лучше не смотреть купили всех судей а повелел и ко денежки воруют а мозоли в 2 лиге судить даже нельзя
    Вот именно, кто купил?
    А теперь, с ВАРом, динамо светит вторая шестёрка.... и то с натяжкой.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 28.02.2020 19:51
    0
    симон петлюра, 28.02.2020 19:41
    Кротов как берегут и подсуживают и карточки не дают а почему куплено все
    Та да. Шахтер с Динамо даже не конкурируют, разные уровни. Уже в видиоповторы вам, а вы все по себе судите. Раз динамо всегда судей ручных держал значит все так делают
    Ссылка
    симон петлюра
      симон петлюра, 28.02.2020 19:47
    0
    nivava, 28.02.2020 19:44
    И ещё, эта гнида, буяльский, конечно будет против ВАР, как же теперь играть ....???
    Гнида это ты а он футболист сборной УКРАИНЫ
    Ссылка
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