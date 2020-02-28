Буяльского после просмотра VAR удалили на шестой минуте матча с Днепром-1

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открыл матч на «Днепр-Арене» между «Днепром-1» и киевским «Динамо».

На шестой минуте матча хавбек гостей Виталий Буяльский получил красную карточку за грубую игру против Юрия Вакулко. Главный арбитр Екатерина Монзуль приняла решение после просмотра видеоповтора.

Изначально рефери не дала даже желтой карточки, однако после подсказки от видеоассистентов пошла смотреть повтор, а затем показала Буяльскому прямую красную карточку.

Sport.ua проводит текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Динамо».