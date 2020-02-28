Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» – 3:1

Владислав Супряга (71, 82, 90) – Беньямин Вербич (45+5, с пенальти)

Александр Назаренко (34) – Владимир Шепелев (59), Виталий Миколенко (86)

Виталий Буяльский (6, грубая игра) – Владимир Полевой (71, грубая игра)

«Днепр-1»: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Сергей Кравченко, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Aлександр Назаренко (Папа Гуйе, 87), Алексей Чичиков (Владислав Супряга, 63), Алексей Хобленко (Владислав Шаповал, 78)

Запас: Андрей Клищук, Лукас Тейлор, Арсений Батагов.

«Динамо»: Георгий Бущан, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кедзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Миккель Дуэлунд, 84), Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев (Виктор Цыганков, 77), Назарий Русин (Карлос Де Пена, 77)

Запас: Денис Бойко, Мохаммед Кадири, Фран Соль, Николай Шапаренко.

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Кравченко навесил с углового, и Шабанов выбил мяч.

92 мин. Днепряне контролируют мяч.

90 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:1!!! СУПРЯГА! Форвард убежал в контратаку, воспользовался ошибкой Дуэлунда, вышел один на один с Бущаном и отправил мяч в ворота!

87 мин. Замена у Днепра-1. Вместо Назаренко на поле вышел Гуйе.

86 мин. Миколенко грубо сыграл против Ди Франко.

84 мин. Замена у Динамо. Вместо Шепелева на поле вышел Дуэлунд.

82 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! После навеса с углового Супряга с линии вратарской головой подсек мяч в дальний угол!

81 мин. Днепряне контролируют мяч.

79 мин. МОМЕНТ! Де Пена навесил с левого фланга, и Цыганков головой пробил рядом со штангой!

78 мин. Замена у Днепра-1. Вместо Хобленко на поле вышел Шаповал.

77 мин. Две замены у Динамо. Вместо Русина вышел Де Пена, вместо Караваева - Цыганков.

75 мин. И снова VAR помог Монзуль! Полевой грубо сыграл против Караваева: арбитр сначала показала игроку горчичник, но после просмотра видеоповтора изменила свое решение!

71 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Вакулко слева ворвался в штрафную Динамо и прострелил на Супрягу, которому оставалось из пределов вратарской переправить мяч в ворота!

70 мин. Вакулко прострелил с левого фланга, и Попов выбил мяч.

68 мин. Вербич пробил неточно.

66 мин. Игра идет в центре поля.

63 мин. Замена у Днепра-1. Вместо Чичикова на поле вышел Супряга.

62 мин. Караваев нарушил правила в центре поля.

59 мин. Шепелев грубо сыграл против Ди Франко в центре поля.

58 мин. Назаренко навесил с углового, и Ди Франко с полулёта пробил выше ворот.

57 мин. Вакулко из-за пределов штрафной пробил в руки Бущану.

56 мин. Полевой неточно навесил с левого фланга.

54 мин. Без обострений идет игра в эти минуты.

51 мин. Неудачная атака Динамо.

49 мин. Игра идет в центре поля.

Так Динамо оказалось в меньшинстве в начале поединка:

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+5 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Вербич с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол, а Юрчук упал в противоположный!

45+4 мин. ПЕНАЛЬТИ! Монзуль зафиксировала фол Кравченко на Русине. Хотя сначала арбитр показала желтую карточку динамовцу за симуляцию.

45+2 мин. И снова Монзуль будет смотреть повтор после падения Русина в штрафной днепрян.

45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.

44 мин. Чичиков из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

42 мин. После навеса Вербича Караваев головой пробил несильно в руки Юрчуку.

41 мин. МОМЕНТИЩЕ! После передачи на ход от Сидорчука Караваев справа ворвался в штрафную и нанес удар в ПЕРЕКЛАДИНУ!

39 мин. Вербич сыграл в стенку с Шепелевым, но пробил очень слабо.

38 мин. Игра идет в центре поля.

36 мин. Шабанов с левого фланга навесил в руки Юрчуку.

35 мин. После навеса в штрафную Днепра-1 Вербич головой пробил несильно в руки Юрчуку.

34 мин. Назаренко помешал Бущану быстро ввести мяч в игру.

33 мин. Шабанов нарушил правила на половине поля Днепра-1.

32 мин. Назаренко прострелил из левого угла штрафной, и Попов выбил мяч.

29 мин. Вербич навесил со штрафного с правого фланга, и Попов головой пробил неудачно.

27 мин. После скидки партнера Кравченко из полукружия штрафной пробил намного выше ворот.

26 мин. Сидорчук сделал диагональ в левый угол штрафной Днепра-1, а Миколенко в касание сыграл неудачно.

24 мин. Оффсайд у Караваева.

23 мин. Сидорчук нарушил правила на половине поля Днепра-1.

21 мин. УХ! Русин и Вербич сыграли в стенку, после чего словенец пробил выше ворот!

19 мин. ОПАСНО! Ди Франко пробил метров с 25-ти, и Бущан в падении отбил мяч. Чичиков, к которому отскочил мяч, оказался в оффсайде.

16 мин. Опасно! Русин зацепился за мяч в центре штрафной днепрян и пробил с разворота - Юрчук сыграл надежно!

14 мин. После навеса Кендзеры Юрчук забрал мяч.

12 мин. Неудачная атака Динамо.

10 мин. Затяжная атака Динамо ударом по воротам так и не закончилась.

7 мин. Вакулко слишком сильно навесил с левого фланга.

6 мин. ВОТ И РЕШЕНИЕ! Буяльский сыграл прямой ногой против Вакулко, и после просмотра видеоповтора Монзуль удалила динамовца!

5 мин. Катерина Монзуль решила просмотреть видеоповтор с фолом Буяльского.

4 мин. Буяльский нарушил правила на половине поля Днепра-1.

1 мин. ВОТ ЭТО НАЧАЛО! После обрезки Шепелева Хобленко приблизился к штрафной Динамо и нанес удар - рикошет, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги! А после навеса с угла поля Чичиков пробил немного неточно!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В пятницу, 28-го февраля, двадцатый тур чемпионата Украины откроет поединок, в котором «Днепр-1» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена», начало – в 19:00.

В первом поединке после зимней паузы киевляне одержали очень непростую победу над полтавской «Ворсклой». Успех «бело-синим» принес эффектный гол, автором которого стал Беньямин Вербич в компенсированное время. Днепряне начинали вторую часть чемпионата во Львове и сыграли вничью с «Карпатами» со счетом 1:1. Команда Дмитрия Михайленко пытается зацепиться за шестую позицию. От намеченной цели «Днепр-1» отделяют всего четыре очка, но выполнить задачу будет очень непросто, ведь после встречи с «Динамо» днепрян ждет противостояние с «Шахтером». В первом круге киевляне на своем поле обыграли соперников со счетом 2:0 (голы забили Вербич и Цыганков).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо».