20-й тур
Днепр-1
3:1
Динамо Киев
28.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 – Динамо – 3:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 28.02.2020 18:58
  • 34722 просмотра
  • 321 комментарий
Днепр-1 – Динамо – 3:1. Текстовая трансляция матча
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Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Днепр-1» – «Динамо» – 3:1

Владислав Супряга (71, 82, 90) – Беньямин Вербич (45+5, с пенальти)

Александр Назаренко (34) – Владимир Шепелев (59), Виталий Миколенко (86)

Виталий Буяльский (6, грубая игра) – Владимир Полевой (71, грубая игра)

«Днепр-1»: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Сергей Кравченко, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Aлександр Назаренко (Папа Гуйе, 87), Алексей Чичиков (Владислав Супряга, 63), Алексей Хобленко (Владислав Шаповал, 78)

Запас: Андрей Клищук, Лукас Тейлор, Арсений Батагов.

«Динамо»: Георгий Бущан, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кедзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Миккель Дуэлунд, 84), Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Виталий Миколенко, Aлександр Караваев (Виктор Цыганков, 77), Назарий Русин (Карлос Де Пена, 77)

Запас: Денис Бойко, Мохаммед Кадири, Фран Соль, Николай Шапаренко.

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Кравченко навесил с углового, и Шабанов выбил мяч.

92 мин. Днепряне контролируют мяч.

90 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 3:1!!! СУПРЯГА! Форвард убежал в контратаку, воспользовался ошибкой Дуэлунда, вышел один на один с Бущаном и отправил мяч в ворота!

87 мин. Замена у Днепра-1. Вместо Назаренко на поле вышел Гуйе.

86 мин. Миколенко грубо сыграл против Ди Франко.

84 мин. Замена у Динамо. Вместо Шепелева на поле вышел Дуэлунд.

82 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! После навеса с углового Супряга с линии вратарской головой подсек мяч в дальний угол!

81 мин. Днепряне контролируют мяч.

79 мин. МОМЕНТ! Де Пена навесил с левого фланга, и Цыганков головой пробил рядом со штангой!

78 мин. Замена у Днепра-1. Вместо Хобленко на поле вышел Шаповал.

77 мин. Две замены у Динамо. Вместо Русина вышел Де Пена, вместо Караваева - Цыганков.

75 мин. И снова VAR помог Монзуль! Полевой грубо сыграл против Караваева: арбитр сначала показала игроку горчичник, но после просмотра видеоповтора изменила свое решение!

71 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Вакулко слева ворвался в штрафную Динамо и прострелил на Супрягу, которому оставалось из пределов вратарской переправить мяч в ворота!

70 мин. Вакулко прострелил с левого фланга, и Попов выбил мяч.

68 мин. Вербич пробил неточно.

66 мин. Игра идет в центре поля.

63 мин. Замена у Днепра-1. Вместо Чичикова на поле вышел Супряга.

62 мин. Караваев нарушил правила в центре поля.

59 мин. Шепелев грубо сыграл против Ди Франко в центре поля.

58 мин. Назаренко навесил с углового, и Ди Франко с полулёта пробил выше ворот.

57 мин. Вакулко из-за пределов штрафной пробил в руки Бущану.

56 мин. Полевой неточно навесил с левого фланга.

54 мин. Без обострений идет игра в эти минуты.

51 мин. Неудачная атака Динамо.

49 мин. Игра идет в центре поля.

Так Динамо оказалось в меньшинстве в начале поединка:

 

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+5 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Вербич с 11-тиметровой отметки точно пробил в правый от себя угол, а Юрчук упал в противоположный!

45+4 мин. ПЕНАЛЬТИ! Монзуль зафиксировала фол Кравченко на Русине. Хотя сначала арбитр показала желтую карточку динамовцу за симуляцию.

45+2 мин. И снова Монзуль будет смотреть повтор после падения Русина в штрафной днепрян.

45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.

44 мин. Чичиков из-за пределов штрафной пробил выше ворот.

42 мин. После навеса Вербича Караваев головой пробил несильно в руки Юрчуку.

41 мин. МОМЕНТИЩЕ! После передачи на ход от Сидорчука Караваев справа ворвался в штрафную и нанес удар в ПЕРЕКЛАДИНУ!

39 мин. Вербич сыграл в стенку с Шепелевым, но пробил очень слабо.

38 мин. Игра идет в центре поля.

36 мин. Шабанов с левого фланга навесил в руки Юрчуку.

35 мин. После навеса в штрафную Днепра-1 Вербич головой пробил несильно в руки Юрчуку.

34 мин. Назаренко помешал Бущану быстро ввести мяч в игру.

33 мин. Шабанов нарушил правила на половине поля Днепра-1.

32 мин. Назаренко прострелил из левого угла штрафной, и Попов выбил мяч.

29 мин. Вербич навесил со штрафного с правого фланга, и Попов головой пробил неудачно.

27 мин. После скидки партнера Кравченко из полукружия штрафной пробил намного выше ворот.

26 мин. Сидорчук сделал диагональ в левый угол штрафной Днепра-1, а Миколенко в касание сыграл неудачно.

24 мин. Оффсайд у Караваева.

23 мин. Сидорчук нарушил правила на половине поля Днепра-1.

21 мин. УХ! Русин и Вербич сыграли в стенку, после чего словенец пробил выше ворот!

19 мин. ОПАСНО! Ди Франко пробил метров с 25-ти, и Бущан в падении отбил мяч. Чичиков, к которому отскочил мяч, оказался в оффсайде.

16 мин. Опасно! Русин зацепился за мяч в центре штрафной днепрян и пробил с разворота - Юрчук сыграл надежно!

14 мин. После навеса Кендзеры Юрчук забрал мяч.

12 мин. Неудачная атака Динамо.

10 мин. Затяжная атака Динамо ударом по воротам так и не закончилась.

7 мин. Вакулко слишком сильно навесил с левого фланга.

6 мин. ВОТ И РЕШЕНИЕ! Буяльский сыграл прямой ногой против Вакулко, и после просмотра видеоповтора Монзуль удалила динамовца!

5 мин. Катерина Монзуль решила просмотреть видеоповтор с фолом Буяльского.

4 мин. Буяльский нарушил правила на половине поля Днепра-1.

1 мин. ВОТ ЭТО НАЧАЛО! После обрезки Шепелева Хобленко приблизился к штрафной Динамо и нанес удар - рикошет, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги! А после навеса с угла поля Чичиков пробил немного неточно!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В пятницу, 28-го февраля, двадцатый тур чемпионата Украины откроет поединок, в котором «Днепр-1» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена», начало – в 19:00.

В первом поединке после зимней паузы киевляне одержали очень непростую победу над полтавской «Ворсклой». Успех «бело-синим» принес эффектный гол, автором которого стал Беньямин Вербич в компенсированное время. Днепряне начинали вторую часть чемпионата во Львове и сыграли вничью с «Карпатами» со счетом 1:1. Команда Дмитрия Михайленко пытается зацепиться за шестую позицию. От намеченной цели «Днепр-1» отделяют всего четыре очка, но выполнить задачу будет очень непросто, ведь после встречи с «Динамо» днепрян ждет противостояние с «Шахтером». В первом круге киевляне на своем поле обыграли соперников со счетом 2:0 (голы забили Вербич и Цыганков).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Динамо».

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Лучшие моменты матча Днепр-1 - Динамо Киев
90' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
83' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
72' ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
45' ГОЛ ! С пенальти забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    salenco
      salenco, 28.02.2020 21:03
    0
    jekаfunny, 28.02.2020 20:54
    Лесик, уйди сейчас , дай хоть кубок возьмем
    И преЗЫДента провидца с собой забирай
    1 тайм - никаких проблем , даже забили , так у маэстро тактики один ход мыслей " Если чудом забили - значит надо всем на ворота"
    Та тут даже обсуждать нечего , ничерта ж нету, ни физики ни тактики , Лесик провел сборы , и добил ДК подстреленное Хацкевичем !!!
    Игорь Михалыч , надеюсь вы довольный, пора уже открывать блокнотик с динамовской эмблемой и подбирать нового физрука.. о
    Я же писал ещё до нового года, ну не уйдёт сам Лесик, потому что Сурок ему приказал тренируй команду. Лесик находится в структуре клуба, уберут с должности тренера уйдёт спортивным директором. Где ещё можно заработать такие деньги
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 21:01
    +4
    Шахтар після відпустки пройшов чемпіона Португаліі, а ці каліки програли з форою -1.5 девятому місцю укр чемпа
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 28.02.2020 20:58
    +1
    Три парадокса в этом матче)
    1. Супряга- игрок Динамо-хет-трик ему же.
    2. В меньшистве Днепр забил больше , чем в меньшистве.
    3. Днепр с большинством защитников выиграл 3-1 с Динамо, где было большинство атакующих игроков.
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 28.02.2020 20:57
    +4
    Супряга молодчага...Яскраво відкрив генія Михайличенка
    Ссылка
    Shurik1977
      Shurik1977, 28.02.2020 20:57
    +3
    Ой как все запущено
    Ссылка
    Evil
      Evil, 28.02.2020 20:56
    -2
    Frank Piter, 28.02.2020 20:55
    Кулинич это ты на лисапеде Украина? Хорош. Ты у мамы дурачок
    ахаха там шо действительно украина? на нормальный байк у маминого дурачка денег не хватило
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 20:56
    +3
    Супряга зараз сам в шоці шо три штуки забив
    Ссылка
    Belish1
      Belish1, 28.02.2020 20:56
    +3
    Супряга передаёт привет руководству ДК.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 28.02.2020 20:56
    +3
    Я ж казав що Дніпро повино виносити ДК)
    Ссылка
    spaceDJ
      spaceDJ, 28.02.2020 20:55
    +6
    Матч "Супряга" - "Динамо" Киев 3 - 0!
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 28.02.2020 20:55
    +1
    Олег Кулініч, 28.02.2020 20:52
    Вафлюга, да уже закрой свою пасть дырявую, утомил
    Кулинич это ты на лисапеде Украина? Хорош. Ты у мамы дурачок
    Ссылка
    Evil
      Evil, 28.02.2020 20:55
    0
    Олег Кулініч, 28.02.2020 20:52
    Вафлюга, да уже закрой свою пасть дырявую, утомил
    кто такой фалюга поясни пожалуста? я ваш заднеприводный жаргон не понимаю
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 28.02.2020 20:55
    +3
    верю Днипро войдет в 6-ку- он намног8о лучше Колоса и Арендуполя
    Ссылка
    Наливайко Діма
    online
      Наливайко Діма, 28.02.2020 20:55
    +8
    «И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта…»
    Ссылка
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 28.02.2020 20:55
    +11
    Все команды, как команды, у всех тренеры, как тренеры. А Динамо - это цирк уродов
    Ссылка
    Sheva19
    online
      Sheva19, 28.02.2020 20:54
    +11
    Супруга хетрик а Суркис и дальше шваль будет покупать а талантов по арендам раздовать
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.02.2020 20:54
    +5
    Лесик, уйди сейчас , дай хоть кубок возьмем
    И преЗЫДента провидца с собой забирай
    1 тайм - никаких проблем , даже забили , так у маэстро тактики один ход мыслей " Если чудом забили - значит надо всем на ворота"
    Та тут даже обсуждать нечего , ничерта ж нету, ни физики ни тактики , Лесик провел сборы , и добил ДК подстреленное Хацкевичем !!!
    Игорь Михалыч , надеюсь вы довольный, пора уже открывать блокнотик с динамовской эмблемой и подбирать нового физрука.. о
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 28.02.2020 20:54
    +4
    coba777, 28.02.2020 20:53
    Три голи за тридцять хвилин. Круто
    За 18
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 28.02.2020 20:54
    -2
    serge_kr, 28.02.2020 20:53
    С Ворсклой этому голубому говну повезло, но тут их даже фарм размазал, а Жекадрысня еще спорить собрался что их Зоря не порвет
    Так что там го...но донбасское, Днепр слил? Или ты опять балабол
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 20:54
    +4
    Лєсік безмозгле сцикливе дибілятко, не може навіть признати шо некомпетентний тренувати команду
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 28.02.2020 20:52
    +14
    Супряга просто молодчага!!! Натянул дебила михайличенко за 20(!!!) минут, которому он не нужен в Динамо!!! Просто супер!!!!
    Ссылка
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 28.02.2020 20:55
    +11
    Все команды, как команды, у всех тренеры, как тренеры. А Динамо - это цирк уродов
    Ссылка
    Sheva19
    online
      Sheva19, 28.02.2020 20:54
    +11
    Супруга хетрик а Суркис и дальше шваль будет покупать а талантов по арендам раздовать
    Ссылка
    Наливайко Діма
    online
      Наливайко Діма, 28.02.2020 20:55
    +8
    «И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта…»
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 28.02.2020 20:54
    +8
    Миха наверное думает, зря мы Супряге играть не запретили.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 28.02.2020 20:44
    +8
    Зря ДК разрешило Супряге сыграть сегодня
    Ссылка
    Sheva19
    online
      Sheva19, 28.02.2020 20:42
    +8
    Frank Piter, 28.02.2020 20:36
    Копанка это вообще липовый клуб, как и Стаханов, в честь которого он и назван. Начиная от липовости его рекорда, до имени
    Я бы посмотрел сколько дырявые от Бенфики пропустили штук 8
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 28.02.2020 19:51
    +8
    друзья, Динамо и в восьмером обыграет этот ужасный Днепр. пенальти вроде бы заслуженный
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 28.02.2020 20:43
    +7
    Я просто орууууу)))
    Ссылка
    Slavanacii
    online
      Slavanacii, 28.02.2020 20:42
    +7
    Це ж треба таке).....Супряга насипав ДК )
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 20:42
    +7
    Супряга красавчик
    Ссылка
    spaceDJ
      spaceDJ, 28.02.2020 20:55
    +6
    Матч "Супряга" - "Динамо" Киев 3 - 0!
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 28.02.2020 20:52
    +6
    Дуэлунд бахнул по ноге Сидора и даже не бег за Супрягой
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 28.02.2020 20:52
    +6
    romanchik.8406, 28.02.2020 20:50
    Супряягааа!! Больше Суркис против Динамо арендованным в жизни не даст сыграть!
    Как только игрок не в Динамо сразу раскривается. Срочно отдать Русина.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 20:51
    +6
    russol30, 28.02.2020 20:50
    Хаха, Супряга красавчик, яка швидкість на 90 хвилині👍
    він на заміну вийшов
    Ссылка
    Евгений Шовкун
      Евгений Шовкун, 28.02.2020 20:43
    +6
    ПОЗОРИЩЕ
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 28.02.2020 20:43
    +6
    а ви кажете як вербіч всіх перестрибнув
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 28.02.2020 20:41
    +6
    альо, поци, перегляньте повтори нормально. як не дивно, а всі прийняті Катюшкою рішення абсолютно по ділу!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.02.2020 20:54
    +5
    Лесик, уйди сейчас , дай хоть кубок возьмем
    И преЗЫДента провидца с собой забирай
    1 тайм - никаких проблем , даже забили , так у маэстро тактики один ход мыслей " Если чудом забили - значит надо всем на ворота"
    Та тут даже обсуждать нечего , ничерта ж нету, ни физики ни тактики , Лесик провел сборы , и добил ДК подстреленное Хацкевичем !!!
    Игорь Михалыч , надеюсь вы довольный, пора уже открывать блокнотик с динамовской эмблемой и подбирать нового физрука.. о
    Ссылка
    Shchebet
    Shchebet, 28.02.2020 20:53
    +5
    Вот блин!
    Опять кроты виноваты...
    Ссылка
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