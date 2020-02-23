Днепр-1 и Карпаты расписали мировую в напряженном поединке

Как и ожидалось, после зимнего перерыва в чемпионате в стартовых составах соперников появилось много новичков. У хозяев поля дебютировали Дией, Гиоргадзе, Геннадий Пасич, а также Притула, который ранее выступал за молодежный состав «львов». А в «Днепре-1» дебютировали Ди Франко, текущий сезон начинавший как раз в «Карпатах», и Адамюк.
Хозяева активно начали игру и заработали штрафной, однако Назарина неудачно исполнил стандарт. Днепряне ответили опасным ударом Батагова, который пробил в руки Кудрику. Обе команды старались быстро переходить от атаки к обороне, но до опасных моментов дело не доходило.
Мог первым открыть счет в матче Притула, который после передачи Ляха пробивал в створ ворот, но вратарь был на месте. И все же, хозяева поля добились своего. После фланговой передачи Дубинчака Матар воспользовался неуверенной игрой Юрчука, и забил свой первый гол в составе «львов».
Вскоре львовяне могли удвоить счет, когда Логинов неожиданно «срезал» мяч в собственные ворота, но гостей «подстраховала» штанга. В следующем эпизоде Юрчук спас свою команду, парируя удар Ляха, а Пасич не успел на добивание. Зато под конец тайма днепряне сумели сравнять счет. Прострел Полевого с левого края замкнул Супряга, который, напомним, забил два гола «Карпатам» в матче первого круга.
Вторую половину встречи также активнее начали подопечные Романа Санжара. Пытались завершить атаки Диэйе и Дубинчак, но обоим не хватило точности. Игра постепенно выровнялась, и борьба за мяч шла на подступах к обоим штрафных. Поэтому опасных моментов не возникало.
В середине тайма оживление на трибунах вызвала подача Матара, когда Полевой также едва не забил гол в собственные ворота, но на этот раз мяч пролетел рядом с рамкой ворот. Дмитрий Михайленко первым начал использовать замены, однако опасных моментов у ворот Кудрика не возникало. Выделим удар через себя в исполнении Диэйе, но при этом Матар нарушил правила и заработал желтую карточку. Не обошлось в игре и без красной карточки, когда впервые в УПЛ был удален с поля Дубинчак (в 44-й игре).
В итоге, «Карпаты» не побеждают в чемпионате с 20 сентября 12 матчей подряд: 4 ничьи и 8 поражений. При этом пропускной сериал «зелено-белых» продолжается в УПЛ 8 игр - 19 мячей. Вместе с тем, отставание «Карпат» от «Ворсклы» уменьшилось до двух очков.
Юрий НАЗАРКЕВИЧ
Украинская Премьер-лига. 19-й тур.
Карпаты – Днепр-1 – 1:1
Матар, 24 – Супряга, 41
Дубинчак, 22, Клец, 52, Г. Пасич, 58 – Батагов, 64, Адамюк, 74, Матар, 82, Коркишко, 90
Дубинчак, 89
Карпаты: Кудрик – Дубинчак, Халл, Гиоргадзе, Мартинс – Клец, Назарина – Г. Пасич, Притула (Козак, 88), Лях – Матар.
Днепр-1: Юрчук – Польовий, Логинов, Гуйе, Адамюк – Кравченко – Булеца (Чичиков, 73), Ди Франко, Батагов (Вакулко, 75), Коркишко – Супряга.
Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)
Стадион: «Украина» (Львов)
Удары (в створ): 9 (3) – 11 (3)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 0 – 1.
КАРПАТЫ-ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 5°C
Источник — Sport.ua
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