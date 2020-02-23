Днепр-1 и Карпаты расписали мировую в напряженном поединке

Как и ожидалось, после зимнего перерыва в чемпионате в стартовых составах соперников появилось много новичков. У хозяев поля дебютировали Дией, Гиоргадзе, Геннадий Пасич, а также Притула, который ранее выступал за молодежный состав «львов». А в «Днепре-1» дебютировали Ди Франко, текущий сезон начинавший как раз в «Карпатах», и Адамюк.

Хозяева активно начали игру и заработали штрафной, однако Назарина неудачно исполнил стандарт. Днепряне ответили опасным ударом Батагова, который пробил в руки Кудрику. Обе команды старались быстро переходить от атаки к обороне, но до опасных моментов дело не доходило.

Мог первым открыть счет в матче Притула, который после передачи Ляха пробивал в створ ворот, но вратарь был на месте. И все же, хозяева поля добились своего. После фланговой передачи Дубинчака Матар воспользовался неуверенной игрой Юрчука, и забил свой первый гол в составе «львов».

Вскоре львовяне могли удвоить счет, когда Логинов неожиданно «срезал» мяч в собственные ворота, но гостей «подстраховала» штанга. В следующем эпизоде Юрчук спас свою команду, парируя удар Ляха, а Пасич не успел на добивание. Зато под конец тайма днепряне сумели сравнять счет. Прострел Полевого с левого края замкнул Супряга, который, напомним, забил два гола «Карпатам» в матче первого круга.

Вторую половину встречи также активнее начали подопечные Романа Санжара. Пытались завершить атаки Диэйе и Дубинчак, но обоим не хватило точности. Игра постепенно выровнялась, и борьба за мяч шла на подступах к обоим штрафных. Поэтому опасных моментов не возникало.

В середине тайма оживление на трибунах вызвала подача Матара, когда Полевой также едва не забил гол в собственные ворота, но на этот раз мяч пролетел рядом с рамкой ворот. Дмитрий Михайленко первым начал использовать замены, однако опасных моментов у ворот Кудрика не возникало. Выделим удар через себя в исполнении Диэйе, но при этом Матар нарушил правила и заработал желтую карточку. Не обошлось в игре и без красной карточки, когда впервые в УПЛ был удален с поля Дубинчак (в 44-й игре).

В итоге, «Карпаты» не побеждают в чемпионате с 20 сентября 12 матчей подряд: 4 ничьи и 8 поражений. При этом пропускной сериал «зелено-белых» продолжается в УПЛ 8 игр - 19 мячей. Вместе с тем, отставание «Карпат» от «Ворсклы» уменьшилось до двух очков.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.



Карпаты – Днепр-1 – 1:1



Матар, 24 – Супряга, 41



Дубинчак, 22, Клец, 52, Г. Пасич, 58 – Батагов, 64, Адамюк, 74, Матар, 82, Коркишко, 90



Дубинчак, 89



Карпаты: Кудрик – Дубинчак, Халл, Гиоргадзе, Мартинс – Клец, Назарина – Г. Пасич, Притула (Козак, 88), Лях – Матар.

Днепр-1: Юрчук – Польовий, Логинов, Гуйе, Адамюк – Кравченко – Булеца (Чичиков, 73), Ди Франко, Батагов (Вакулко, 75), Коркишко – Супряга.



Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)



Стадион: «Украина» (Львов)



Удары (в створ): 9 (3) – 11 (3)

Угловые: 2 – 3

Оффсайды: 0 – 1.

КАРПАТЫ-ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Температура: 5°C