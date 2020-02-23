19-й тур
Карпаты
1:1
Днепр-1
23.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Днепр-1 и Карпаты расписали мировую в напряженном поединке

Команды обменялись голами еще в первом тайме, после чего увязли в борьбе

  • 23.02.2020 15:57
  • 990 просмотров
  • 4 комментария
Днепр-1 и Карпаты расписали мировую в напряженном поединке
© СК Днепр-1

Как и ожидалось, после зимнего перерыва в чемпионате в стартовых составах соперников появилось много новичков. У хозяев поля дебютировали Дией, Гиоргадзе, Геннадий Пасич, а также Притула, который ранее выступал за молодежный состав «львов». А в «Днепре-1» дебютировали Ди Франко, текущий сезон начинавший как раз в «Карпатах», и Адамюк.

Хозяева активно начали игру и заработали штрафной, однако Назарина неудачно исполнил стандарт. Днепряне ответили опасным ударом Батагова, который пробил в руки Кудрику. Обе команды старались быстро переходить от атаки к обороне, но до опасных моментов дело не доходило.

Мог первым открыть счет в матче Притула, который после передачи Ляха пробивал в створ ворот, но вратарь был на месте. И все же, хозяева поля добились своего. После фланговой передачи Дубинчака Матар воспользовался неуверенной игрой Юрчука, и забил свой первый гол в составе «львов».

Вскоре львовяне могли удвоить счет, когда Логинов неожиданно «срезал» мяч в собственные ворота, но гостей «подстраховала» штанга. В следующем эпизоде Юрчук спас свою команду, парируя удар Ляха, а Пасич не успел на добивание. Зато под конец тайма днепряне сумели сравнять счет. Прострел Полевого с левого края замкнул Супряга, который, напомним, забил два гола «Карпатам» в матче первого круга.

Вторую половину встречи также активнее начали подопечные Романа Санжара. Пытались завершить атаки Диэйе и Дубинчак, но обоим не хватило точности. Игра постепенно выровнялась, и борьба за мяч шла на подступах к обоим штрафных. Поэтому опасных моментов не возникало.

В середине тайма оживление на трибунах вызвала подача Матара, когда Полевой также едва не забил гол в собственные ворота, но на этот раз мяч пролетел рядом с рамкой ворот. Дмитрий Михайленко первым начал использовать замены, однако опасных моментов у ворот Кудрика не возникало. Выделим удар через себя в исполнении Диэйе, но при этом Матар нарушил правила и заработал желтую карточку. Не обошлось в игре и без красной карточки, когда впервые в УПЛ был удален с поля Дубинчак (в 44-й игре).

В итоге, «Карпаты» не побеждают в чемпионате с 20 сентября 12 матчей подряд: 4 ничьи и 8 поражений. При этом пропускной сериал «зелено-белых» продолжается в УПЛ 8 игр - 19 мячей. Вместе с тем, отставание «Карпат» от «Ворсклы» уменьшилось до двух очков.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

Карпаты – Днепр-1 – 1:1

Матар, 24 – Супряга, 41

 Дубинчак, 22, Клец, 52, Г. Пасич, 58 – Батагов, 64, Адамюк, 74, Матар, 82, Коркишко, 90

 Дубинчак, 89

Карпаты: Кудрик – Дубинчак, Халл, Гиоргадзе, Мартинс – Клец, Назарина – Г. Пасич, Притула (Козак, 88), Лях – Матар.

Днепр-1: Юрчук – Польовий, Логинов, Гуйе, Адамюк – Кравченко – Булеца (Чичиков, 73), Ди Франко, Батагов (Вакулко, 75), Коркишко – Супряга.

Арбитр: Дмитрий Кутаков (Киевская обл.)

Стадион: «Украина» (Львов)

Удары (в створ): 9 (3) – 11 (3)
Угловые: 2 – 3
Оффсайды: 0 – 1.

КАРПАТЫ-ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 23.02.2020 16:21
    +1
    14sergey1953, 23.02.2020 16:18
    Интересно, сколько денег взял судья Кутаков в Карпат, что б засчитать такой гол в ворота Днепр - 1. Можно только представить.
    якби був VAR ще далеко не факт, що на дубінчаку симуляція була, там контакт з ногою був і мабуть мало бути призначено пенальті А гол можливо чистий, бо офсайд по мячу встановлюється. А мяч і Матар в момент передачі були на одній лінії. Хоча і тут var все б розставив на свої місця
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 23.02.2020 16:18
    0
    рахунок закономірний і по грі. Карпати вже не такі безнадійні, як їх малюють. думаю доля останнього місця ще далеко не вирішена
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 23.02.2020 16:18
    0
    Интересно, сколько денег взял судья Кутаков в Карпат, что б засчитать такой гол в ворота Днепр - 1. Можно только представить.
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 23.02.2020 16:06
    +1
    ОК, по грi нe погано, головнe що є бажання грати.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 23.02.2020 16:21
    +1
    14sergey1953, 23.02.2020 16:18
    Интересно, сколько денег взял судья Кутаков в Карпат, что б засчитать такой гол в ворота Днепр - 1. Можно только представить.
    якби був VAR ще далеко не факт, що на дубінчаку симуляція була, там контакт з ногою був і мабуть мало бути призначено пенальті А гол можливо чистий, бо офсайд по мячу встановлюється. А мяч і Матар в момент передачі були на одній лінії. Хоча і тут var все б розставив на свої місця
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 23.02.2020 16:06
    +1
    ОК, по грi нe погано, головнe що є бажання грати.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 23.02.2020 16:18
    0
    рахунок закономірний і по грі. Карпати вже не такі безнадійні, як їх малюють. думаю доля останнього місця ще далеко не вирішена
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 23.02.2020 16:18
    0
    Интересно, сколько денег взял судья Кутаков в Карпат, что б засчитать такой гол в ворота Днепр - 1. Можно только представить.
    Ссылка
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