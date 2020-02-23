В поединке 19-го тура чемпионата Украины «Карпаты» во Львове сыграли вничью с «Днепром-1». Матч завершился со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи.
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Лучшие моменты матча Карпаты - Днепр-1
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Супряга (Днепр-1).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Матар Дийе (Карпаты).
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Источник — Sport.ua
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