19-й тур
Карпаты
1:1
Днепр-1
23.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нам нужно сильно прибавить в игре, особенно в атаке»

Главный тренер СК «Днепр-1» поделился мнением о матче днепрян во Львове

  • 23.02.2020 17:22
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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Нам нужно сильно прибавить в игре, особенно в атаке»
© ФК Карпаты. Дмитрий Михайленко

Главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко прокомментировал ничью в поединке против львовских «Карпат» (1:1).

«Было заметно, что это первый матч после большого перерыва. На сборах встречи неофициальные и команды не испытывают такого давления. Это была важная игра для «Карпат», поэтому нам нужно было держать их на дистанции. Стратегически результат для нас приемлем. Тяжелое поле, возможно, поэтому не хватило свежести во втором тайме. Мы не дали сопернику создать много моментов, поэтому результат поединка справедлив. После удаления Владислава Дубинчака была возможность лучше распоряжаться мячом, но удары, которые мы наносили, не были опасны.

Удовольствие ничьей у нас не было. Считаю, что нам нужно проанализировать, чего нам не хватило, и сделать выводы. Нужно быть острее, после перерыва не выходила игра в атаке, до удаления мы ничего не могли сделать. Это не была установка на матч, это либо наши слабые действия в атаке, или соперник действовал более агрессивно и закрыл нас на своей половине. Возможно, моментов и не было, но территориальное преимущество было у хозяев.

Рассчитываем на то, что мы сможем прогрессировать в атаке и конструктивной игре. Сегодня у нас нормальные, позитивные эмоции, потому что мы получили ничью и не подпустили к себе соперника, но понятно, что нам нужно очень сильно прибавить в игре, особенно в атаке».

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Источник — ФК Карпаты

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