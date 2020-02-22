«Карпаты» в воскресенье, 23 февраля, во Львове в рамках 19-го тура чемпионата проведут первый официальный матч года, впервые в Премьер-лиге принимая «Днепр-1». Обновленные зимой «зелено-белые», учитывая их турнирное положение, настроены наконец прервать свою безвыигрышную серию в чемпионате, которая с 20 сентября прошлого года длится уже 11 матчей: три ничьи и восемь поражений.

Ранее «Карпаты» и «Днепр-1» встречались только один раз - в матче первого круга текущего чемпионата в Днепре, где победили хозяева поля - 2:0. Тогда дубль оформил Владислав Супряга, который пока остается единственным дуплетистом «Днепра-1» в УПЛ. Во Львове не смогут выйти на поле дисквалифицированные игроки днепровского клуба Игорь Когут, Максим Лопыренок и Александр Назаренко. А в лазарете «Карпат» находятся Владимир Якимец и Ярослав Деда.

Зато ожидается дебют многих из новичков команды Дмитрия Михайленко, среди которых особое внимание болельщиков «Карпат» будет приковано к Франциско Ди Франко, который нынешний чемпионат начинал именно в составе «зелено-белых». Хорошо знакомое поле стадиона «Украина» и новичкам днепрян, бывшим игрокам «Львова» Владимиру Адамюку и Лукасу Тейлору. В общем, во время зимнего перерыва в составах обеих соперников произошли существенные кадровые изменения. «Карпаты» оставило по разным причинам одиннадцать игроков, а «Днепр-1» - пять, место которых заняло и немало новичков обоих клубов.

Перед игрой настроение у соперников оптимистичное, о чем свидетельствуют передматчевые мысли наставников обоих клубов. Роман Санжар отметил: «Футболисты чувствуют себя вполне нормально, ведь после сборов имели три выходных дня, отдохнули и сейчас продолжаем подготовку к первой официальной встрече в этом году. «Днепр-1» - хорошая команда, они провели удачную трансферную компанию зимой. Днепряне имеют в составе опытных и организованных футболистов, но у нас свои задачи - будем играть только на победу».

Дмитрий Михайленко перед матчем сказал следующее: «Это нормальная ситуация, когда случаются дисквалификации. Здесь главное другое - это, когда мы работаем по одной концепции и все знают, что им делать. У нас сейчас хороший состав - он ровный и позиции укреплены ровно. Для нас очень важно, что есть конкуренция, поэтому мы рассчитываем на рост и прогресс абсолютно всех футболистов. Так что мы довольны кадровой ситуацией в команде, и ничто не должно повлиять на то, что матч с «Карпатами» некоторые игроки будут пропускать».

Выведет соперников на поле опытный арбитр Дмитрий Кутаков из Броваров, для которого это будет уже 97-й матч в Премьер-лиге. При Кутакове «Карпаты» провели 13 матчей в чемпионатах (две победы, пять ничьих и шесть поражений), а матч с участием днепрян станет для Дмитрия дебютным в УПЛ.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кудрик, Дубинчак, Халл, Гиоргадзе, Мартинс, Клец, Назарина, Лях, Г. Пасич, Танчик, Диэй.

«Днепр-1»: Юрчук, Шаповал, Папа Гуйе, Сваток, Чичиков, Коркишко, Батагов, Ди Франко, Булеца, Кравченко, Супряга.

Дисквалификации: Когут, Лопыренок, Назаренко (все - Днепр-1).

22 февраля, суббота