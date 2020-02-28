Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мне нечего комментировать»

Наставник «Динамо» – о поражении от «Днепра-1»

  • 28.02.2020 22:00
  • 7687 просмотров
  • 29 комментариев
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мне нечего комментировать»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Вашему вниманию пресс-конференция наставника «Динамо» Алексея Михайличенко после матча 20-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» - «Динамо» (3:1):

– Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю «Днепр-1» с победой. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки.

– Мог ли Супряга сегодня не играть?
– Какой смысл сейчас об этом говорить? Он сыграл и забил три мяча. Значит, ему разрешили.

– Правильно ли на ваш взгляд, когда арендованные игроки выходят на поле в матчах против своего клуба?
– Я не вмешиваюсь в договоренности между клубами.

– Не так часто приходится руководить командой, которая играет в меньшинстве. Почерпнули ли для себя какой-то опыт?
– Это не первый раз. Мы довольно долго сдерживали натиск и вели контригру. Могли и в меньшинстве забивать несколько моментов. Когда шансы уравнялись, мы хотели усилить игру. Повторюсь, играли только на победу, но, к сожалению, допустили несколько ошибок.

А почему вы не спрашиваете о ВАР? Я нормально к нему отношусь. Если там было удаление – пожалуйста. По поводу пенальти тоже не спорю. Но все команды должны находиться в равных условиях, это подразумевает регламент соревнований, ведь без VAR судья даже не показал желтой карточки. Но, к сожалению, этот принцип у нас не действует. Если нет возможности сделать VAR для всех клубов, следует подождать, отложить его применение в играх.

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Источник — ФК Динамо Киев

(50 голосов)

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Комментарии
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 28.02.2020 22:49
    0
    лёсик не перестаёт меня удивлять, это ж надо быть таким твердолобым....довести команду до ручки и делать из себя ещё страдальца.
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    футфан
    online
      футфан, 28.02.2020 22:49
    +1
    Я настільки ненавидів Хацкевича, що думав гірше вже немає куди, але виявилось що є. Все б нічого якби була гра, але ж гри немає. Тєрпєть, бєжать і бароцца. З цим девізом Динамо мучиться вже кілька сезонів. А після гри цей клоун каже: мнє нєчєва сказать. Та йди у відставку не позорся, якщо маєш хоть каплю поваги до клубу який зробив тобі кар'єру- йди у відставку. І питання до Суркісів: як можна було призначити тренером людину яка примудрилася розвалити команду Лобановського??? Вдруге!!! Хто винен???
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    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 28.02.2020 22:40
    +1
    Когда нечего сказать надо уходить.Ждем летом Висенте Гомеса.
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    Ruud
    online
      Ruud, 28.02.2020 22:37
    +2
    ЧУ начинает нравится
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    Yevgeniy Kravchenko
    online
      Yevgeniy Kravchenko, 28.02.2020 22:37
    +1
    Суркисы не способны управлять не только клубом но и своими Облэнерго. Низкий интеллект не способен отследить даже причинноследственные связи, не говоря уже о более сложных формах управления в условиях быстро меняющихся обстоятельствах.
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    BaZia
    online
      BaZia, 28.02.2020 22:35
    +5
    Ппц виноваты ВАР, Буяльский, арбитр, ФФУ, люди которые разрешили играть Супряге.. Все, кроме Лесыка. Та мать твою, скажи виноват в поражении тренер, будь мужиком!
    Ссылка
    вадим буянов
    online
      вадим буянов, 28.02.2020 22:34
    +10
    Алексей уйди!Не позорься!Ты худший тренер всех времён и нородов!
    Ссылка
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 28.02.2020 22:32
    +1
    Mmm1234, 28.02.2020 22:07
    В отставку, это был бы лучший коментарий по этой игре! Я думаю что болельщики Динамо на ура восприняли такой коментарий!
    А что толку? Ну уйдет он, придет такой же, и чудеса продолжатся.
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:29
    +1
    При чем Гармаш забил гол на 14 минуте нахождения на поле
    Ссылка
    DARK SIDE
    online
      DARK SIDE, 28.02.2020 22:28
    +2
    Днепр усилился, а ДК не усиливается. вот и все!
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 28.02.2020 22:26
    +12
    Все логічно, немає гри, немає що коментувати
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 28.02.2020 22:23
    +11
    Двадцять п"ятий раз пишу - " Бєгі Льосік,бєгі."!!!
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 28.02.2020 22:21
    +15
    Бл......ть!!!!!
    Он говорит так как будто играли с Шахтером вдесятером!!!!!
    Ловить нечего с таким убогим тренером!
    А замены!???
    Фуфел!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 28.02.2020 22:20
    +5
    Твоя отставка, была бы лучше любого комментария, ведь ты всё равно ничего путного не скажешь
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:19
    +5
    так же повесится должен тот кто отдал супрягу в аренду в днепр, а так же тот дебилоид который держал в запасе гармаша и супрягу!
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:18
    +6
    суркис+михайличенок, посмотрите гол гармаша в первом же его матче в Турции, такие голы Марадона в лучшие годы не забивали, и пойдите повесьтесь!
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 28.02.2020 22:18
    +12
    "Мне нечего комментировать"....
    Та тут помоему вопросов на целую книгу, а ему нечего комментировать...
    Сколько можно издеватся над клубом и болельщиками ????
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 28.02.2020 22:15
    +9
    Та в нього сталеві яйця))) Слабак би подав у відставку
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:14
    +2
    я больше не болею за динамо, это стадо дегенератов, болел 35 лет, но хватит
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:14
    +2
    Вы посмотрите какой гол в под ближнюю забил Гармаш, такие голы динамо при придурке михайличенко никогда не забивало и не будет забивать
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 28.02.2020 22:21
    +15
    Бл......ть!!!!!
    Он говорит так как будто играли с Шахтером вдесятером!!!!!
    Ловить нечего с таким убогим тренером!
    А замены!???
    Фуфел!!!
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 28.02.2020 22:26
    +12
    Все логічно, немає гри, немає що коментувати
    Ссылка
    Persian
    online
      Persian, 28.02.2020 22:18
    +12
    "Мне нечего комментировать"....
    Та тут помоему вопросов на целую книгу, а ему нечего комментировать...
    Сколько можно издеватся над клубом и болельщиками ????
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 28.02.2020 22:23
    +11
    Двадцять п"ятий раз пишу - " Бєгі Льосік,бєгі."!!!
    Ссылка
    Mmm1234
      Mmm1234, 28.02.2020 22:07
    +11
    В отставку, это был бы лучший коментарий по этой игре! Я думаю что болельщики Динамо на ура восприняли такой коментарий!
    Ссылка
    вадим буянов
    online
      вадим буянов, 28.02.2020 22:34
    +10
    Алексей уйди!Не позорься!Ты худший тренер всех времён и нородов!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 28.02.2020 22:15
    +9
    Та в нього сталеві яйця))) Слабак би подав у відставку
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:18
    +6
    суркис+михайличенок, посмотрите гол гармаша в первом же его матче в Турции, такие голы Марадона в лучшие годы не забивали, и пойдите повесьтесь!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 28.02.2020 22:08
    +6
    Лесик, не плач! все буде харашо в тебе, як тільки ти підеш з Динамо.
    і в Динамо теж все буде харашо. ну принаймні точно краще, ніж зараз.
    головне щоб ти пішов
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 28.02.2020 22:35
    +5
    Ппц виноваты ВАР, Буяльский, арбитр, ФФУ, люди которые разрешили играть Супряге.. Все, кроме Лесыка. Та мать твою, скажи виноват в поражении тренер, будь мужиком!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 28.02.2020 22:20
    +5
    Твоя отставка, была бы лучше любого комментария, ведь ты всё равно ничего путного не скажешь
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:19
    +5
    так же повесится должен тот кто отдал супрягу в аренду в днепр, а так же тот дебилоид который держал в запасе гармаша и супрягу!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 28.02.2020 22:09
    +5
    а на побєду сьогодні в Динамо, по-моєму, був заряджений лише Вербіч. пахав і старався наче лише він сьогодні. ну ще + Де Пена з Вітькою непогано увійшли в гру. може, якби це дніще додумалось їх випустити раніше, то хоча б нічийка могла бути
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 28.02.2020 22:07
    +5
    Почти все отмазки использовал.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 28.02.2020 22:09
    +4
    Mmm1234, 28.02.2020 22:07
    В отставку, это был бы лучший коментарий по этой игре! Я думаю что болельщики Динамо на ура восприняли такой коментарий!
    Да он в жизни сам не уйдет. После полнейшего провала сборной, он все равно рвался и дальше ее тренировать.
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:13
    +3
    этот михайличенок оказываеться лучшего игрока Украины сдал в аренду в турцию и гармаш сразу забил гол?...писец, михалиенко вы дол б еб
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 28.02.2020 22:37
    +2
    ЧУ начинает нравится
    Ссылка
    DARK SIDE
    online
      DARK SIDE, 28.02.2020 22:28
    +2
    Днепр усилился, а ДК не усиливается. вот и все!
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:14
    +2
    я больше не болею за динамо, это стадо дегенератов, болел 35 лет, но хватит
    Ссылка
    Семен Фонсеко
      Семен Фонсеко, 28.02.2020 22:14
    +2
    Вы посмотрите какой гол в под ближнюю забил Гармаш, такие голы динамо при придурке михайличенко никогда не забивало и не будет забивать
    Ссылка
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