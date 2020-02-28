Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мне нечего комментировать»

Вашему вниманию пресс-конференция наставника «Динамо» Алексея Михайличенко после матча 20-го тура чемпионата Украины «Днепр-1» - «Динамо» (3:1):
– Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю «Днепр-1» с победой. Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки.
– Мог ли Супряга сегодня не играть?
– Какой смысл сейчас об этом говорить? Он сыграл и забил три мяча. Значит, ему разрешили.
– Правильно ли на ваш взгляд, когда арендованные игроки выходят на поле в матчах против своего клуба?
– Я не вмешиваюсь в договоренности между клубами.
– Не так часто приходится руководить командой, которая играет в меньшинстве. Почерпнули ли для себя какой-то опыт?
– Это не первый раз. Мы довольно долго сдерживали натиск и вели контригру. Могли и в меньшинстве забивать несколько моментов. Когда шансы уравнялись, мы хотели усилить игру. Повторюсь, играли только на победу, но, к сожалению, допустили несколько ошибок.
А почему вы не спрашиваете о ВАР? Я нормально к нему отношусь. Если там было удаление – пожалуйста. По поводу пенальти тоже не спорю. Но все команды должны находиться в равных условиях, это подразумевает регламент соревнований, ведь без VAR судья даже не показал желтой карточки. Но, к сожалению, этот принцип у нас не действует. Если нет возможности сделать VAR для всех клубов, следует подождать, отложить его применение в играх.
Источник — ФК Динамо Киев
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Он говорит так как будто играли с Шахтером вдесятером!!!!!
Ловить нечего с таким убогим тренером!
А замены!???
Фуфел!!!
Та тут помоему вопросов на целую книгу, а ему нечего комментировать...
Сколько можно издеватся над клубом и болельщиками ????
Он говорит так как будто играли с Шахтером вдесятером!!!!!
Ловить нечего с таким убогим тренером!
А замены!???
Фуфел!!!
Та тут помоему вопросов на целую книгу, а ему нечего комментировать...
Сколько можно издеватся над клубом и болельщиками ????
і в Динамо теж все буде харашо. ну принаймні точно краще, ніж зараз.
головне щоб ти пішов
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