В пятницу, 28 февраля, поединок между «Днепром-1» и «Динамо» откроет программу 20-го тура украинской Премьер-лиги.

Хозяева поля, которые находятся на восьмой строчке турнирной таблицы, пытаются решить задачу попадания в верхнюю шестерку. Сейчас четыре балла их отделяет от «Колоса», занимающего шестую строчку, и любая потеря очков отдаляет днепрян от намеченной цели. «Сине-белые» занимают второе место, но им в спину дышит «Заря», поэтому даже сохранить свое место не будет легкой задачей для подопечных Алексея Михайличенко.

В прошлом туре днепряне в гостях играли против львовских «Карпат». Существенно усилившись в межсезонье, от «Днепра-1» ждали уверенной победы над аутсайдером нынешнего первенства. Вместо этого, мы увидели, что большую часть времени игровой инициативой владела команда Романа Санжара, и ничейный счет (1:1) в матче стал скорее достижением для днепрян.

В пятницу команду Дмитрия Михайленко ожидает еще сложнее испытание в лице киевского «Динамо». По условиям соглашения не сможет помочь днепрянам арендованный у «сине-белых» Сергей Булеца, а вот Владислав Супряга имеет все шансы выйти на поле «Днепр-Арены». Также не помощники команде Александр Сваток и Андрей Цуриков - в обоих повреждения.

«Динамовцы» начали весеннюю часть чемпионата с победы над полтавской «Ворсклой» (2:1). Игра не оказалась легкой прогулкой для киевлян, только в компенсированное арбитром время Беньямин Вербич забил победный мяч. Было заметно, что подопечным Алексея Михайличенко трудно даются матчи с соперником, который активно прессингует, перекрывает свободные зоны. В любом случае, настойчивость и воля к победе со стороны киевлян заслуживают награды.

В составе киевлян все игроки готовятся к матчу в Днепре, кроме дисквалифицированного Артема Беседина - он в этом году уже не поможет «Динамо». Полузащитник «динамовцев» Виктор Цыганков готовится к матчу в общей группе. Поэтому есть все надежды, что лидер атак «Динамо» впервые выйдет на поле в этом году.

Матч первого круга в Киеве завершился победой «бело-синих» со счетом 2:0. В той игре днепряне практически не создали проблем для киевлян, которые уверенно переиграли своих визави. Сейчас «динамовцам» будет противостоять более опытная команда, которую усилили новые квалифицированные игроки.

Как известно, тренерский штаб «Днепра-1» недавно пополнил итальянский специалист Луиджи Ночентини. С приходом Луиджи руководство надеется улучшить тактическую подготовку команды, ведь именно этим направлением будет заниматься экс-помощник Маурицио Сарри. Что же, тем интереснее будет наблюдать за изменениями в игре днепрян.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Юрчук – Адамюк, Папа, Логинов, Полевой, Кравченко, Ди Франко, Когут, Коркишко, Вакулко, Хобленко.

«Динамо»: Бущан – Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Вербич, Дуэлунд, Русин.

28 февраля, пятница