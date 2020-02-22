19-й тур
Динамо Киев
2:1
Ворскла
22.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вербич в компенсированное время вырвал для Динамо победу над Ворсклой

Киевляне в первом матче после зимней паузы одержали трудную победу

  • 22.02.2020 18:54
  • 1391 просмотр
  • 21 комментарий
Вербич в компенсированное время вырвал для Динамо победу над Ворсклой
© footboom.com. Беньямин Вербич

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Динамо» – «Ворскла» – 2:1

Виталий Буяльский (50), Беньямин Вербич (91) – Руслан Степанюк (63)

Ибрахим Кане (32), Един Шехич (53), Владислав Кулач (57)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кедзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Карлос Де Пена, 76), Миккель Дуелунд (Александр Караваев, 65), Беньямин Вербич, Назарий Русин, Виталий Буяльский (Мохаммед Кадири, 93)

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Вадим Сапай, Альюн, Владимир Чеснаков, Игорь Пердута, Павел Ребенок (Наджееб Якубу, 65), Давид Пуцлин (Артем Габелок, 83), Един Шехич, Ибрахим Кане, Руслан Степанюк (Артур, 70), Владислав Кулач

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.02.2020 19:04
    0
    serge_kr, 22.02.2020 19:02
    Динамо Гівно це знають навіть совоподібні мудаки
    данецк, данбас - с0сали вы у нас!!!!!
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 22.02.2020 19:03
    0
    Повезло дырк*помойке. Сегодня у дырк*фанов праздник. Групповуха во главе с лаедой обеспечена
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 19:03
    -1
    serge_kr, 22.02.2020 19:02
    Динамо Гівно це знають навіть совоподібні мудаки
    продолжаем нашу рубрику " выведи брехливого унтерменша на чистую воду"
    и так , мистер гомункул, ты утверждаешь что самолет с гражданами из Китая изначально летел в Киев, но его туда не пустили и отказали людям
    Факты от тебя будут ?
    Вообще у тебя два выхода
    1) сбросить факты
    2) признать что ты брехливый шакал, что и так все знают
    Выбор за тобой
    ---------------------------
    я ж тебе говорил, тебе этот высер будет долго икаться
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 19:02
    +1
    Trasher311987, 22.02.2020 18:59
    Да нормально сыграли.
    Делали исскуственый офсайд пропустили. Потом забили.
    Дуелунн вообще супер.
    Открытием станет этого года.
    Очень спокойно разрезает центр.
    Мне понравилось
    Да Дуэлунд молодец конечно
    Хз. мне показалось что мало того что у игроков ватные ноги, так еще и не понятно куда и когда Лесик хочет пик формы получить
    Вообще ничего не понятно по этой игре
    Кроме того что Дуэлунд молодец, а Русин пока что инородно выглядит, но тут как и с Солем проблемы у всей команды с игрой на нападающего
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 19:02
    -1
    Динамо Гівно це знають навіть совоподібні мудаки
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 22.02.2020 19:01
    -2
    serge_kr, 22.02.2020 18:55
    Позор недоклубу с Киева, хорошо что даже дети не захотели прийти на это убожество!
    Детей было больше, чем свозят на матчи кротов в Харькове на матчи чемпионата
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 22.02.2020 19:00
    0
    З такою грою в першу лігу Динамо
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 22.02.2020 19:00
    0
    З такою грою в першу лігу Динамо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 18:59
    0
    jekаfunny, 22.02.2020 18:54
    Единственное все порадовало это голы от ДК
    а так, типичный Лесик до перерыва ....
    Хз где эта физика , если даже Ворсклу толком не перебегали
    Но, до лета никаких изменений не будет , так что смотрим дальше !
    Да нормально сыграли.
    Делали исскуственый офсайд пропустили. Потом забили.
    Дуелунн вообще супер.
    Открытием станет этого года.
    Очень спокойно разрезает центр.
    Мне понравилось
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 22.02.2020 18:59
    -1
    Действительно - оДЕрДали, го еле-еле
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 22.02.2020 18:59
    -1
    Omen, 22.02.2020 18:58
    Как всегда, если выиграли )))
    *ели
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.02.2020 18:59
    -1
    MetalKH, 22.02.2020 18:56
    Донецкая алкашня тут как тут.. Всех с победой. Привет из Харькова
    Давайте, ханыги донецкие, минусуйте. Убогий вымирающий народ!!!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 22.02.2020 18:58
    -3
    Как всегда, если выиграли )))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 18:58
    0
    AK_228, 22.02.2020 18:57
    Да уж... динамо как динамо, как ушёл Ребров так и играют непонятно во что
    Суркису нравится видимо
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 18:58
    0
    serge_kr, 22.02.2020 18:55
    Позор недоклубу с Киева, хорошо что даже дети не захотели прийти на это убожество!
    продолжаем нашу рубрику " выведи брехливого унтерменша на чистую воду"
    и так , мистер гомункул, ты утверждаешь что самолет с гражданами из Китая изначально летел в Киев, но его туда не пустили и отказали людям
    Факты от тебя будут ?
    Вообще у тебя два выхода
    1) сбросить факты
    2) признать что ты брехливый шакал, что и так все знают
    Выбор за тобой
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.02.2020 18:57
    -3
    Да уж... динамо как динамо, как ушёл Ребров так и играют непонятно во что
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.02.2020 18:56
    -4
    serge_kr, 22.02.2020 18:55
    Позор недоклубу с Киева, хорошо что даже дети не захотели прийти на это убожество!
    Донецкая алкашня тут как тут.. Всех с победой. Привет из Харькова
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 22.02.2020 18:56
    +2
    Пусть блондин поставит Вербичу магарыч в раздевалке
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.02.2020 18:56
    -8
    Ну, бывает. Не получилось у Ворсклы отскочить. Не беда. У донецких подстилок еще матчи будут.
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 18:55
    +1
    Позор недоклубу с Киева, хорошо что даже дети не захотели прийти на это убожество!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 22.02.2020 18:56
    +2
    Пусть блондин поставит Вербичу магарыч в раздевалке
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 18:54
    +2
    Единственное все порадовало это голы от ДК
    а так, типичный Лесик до перерыва ....
    Хз где эта физика , если даже Ворсклу толком не перебегали
    Но, до лета никаких изменений не будет , так что смотрим дальше !
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 19:02
    +1
    Trasher311987, 22.02.2020 18:59
    Да нормально сыграли.
    Делали исскуственый офсайд пропустили. Потом забили.
    Дуелунн вообще супер.
    Открытием станет этого года.
    Очень спокойно разрезает центр.
    Мне понравилось
    Да Дуэлунд молодец конечно
    Хз. мне показалось что мало того что у игроков ватные ноги, так еще и не понятно куда и когда Лесик хочет пик формы получить
    Вообще ничего не понятно по этой игре
    Кроме того что Дуэлунд молодец, а Русин пока что инородно выглядит, но тут как и с Солем проблемы у всей команды с игрой на нападающего
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 18:55
    +1
    Позор недоклубу с Киева, хорошо что даже дети не захотели прийти на это убожество!
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.02.2020 19:04
    0
    serge_kr, 22.02.2020 19:02
    Динамо Гівно це знають навіть совоподібні мудаки
    данецк, данбас - с0сали вы у нас!!!!!
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 22.02.2020 19:03
    0
    Повезло дырк*помойке. Сегодня у дырк*фанов праздник. Групповуха во главе с лаедой обеспечена
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 22.02.2020 19:00
    0
    З такою грою в першу лігу Динамо
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 22.02.2020 19:00
    0
    З такою грою в першу лігу Динамо
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 18:59
    0
    jekаfunny, 22.02.2020 18:54
    Единственное все порадовало это голы от ДК
    а так, типичный Лесик до перерыва ....
    Хз где эта физика , если даже Ворсклу толком не перебегали
    Но, до лета никаких изменений не будет , так что смотрим дальше !
    Да нормально сыграли.
    Делали исскуственый офсайд пропустили. Потом забили.
    Дуелунн вообще супер.
    Открытием станет этого года.
    Очень спокойно разрезает центр.
    Мне понравилось
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 18:58
    0
    AK_228, 22.02.2020 18:57
    Да уж... динамо как динамо, как ушёл Ребров так и играют непонятно во что
    Суркису нравится видимо
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 18:58
    0
    serge_kr, 22.02.2020 18:55
    Позор недоклубу с Киева, хорошо что даже дети не захотели прийти на это убожество!
    продолжаем нашу рубрику " выведи брехливого унтерменша на чистую воду"
    и так , мистер гомункул, ты утверждаешь что самолет с гражданами из Китая изначально летел в Киев, но его туда не пустили и отказали людям
    Факты от тебя будут ?
    Вообще у тебя два выхода
    1) сбросить факты
    2) признать что ты брехливый шакал, что и так все знают
    Выбор за тобой
    Ссылка
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