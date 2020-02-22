Вербич в компенсированное время вырвал для Динамо победу над Ворсклой

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Украинская Премьер-лига. 19-й тур.
«Динамо» – «Ворскла» – 2:1
Виталий Буяльский (50), Беньямин Вербич (91) – Руслан Степанюк (63)
Ибрахим Кане (32), Един Шехич (53), Владислав Кулач (57)
«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кедзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Карлос Де Пена, 76), Миккель Дуелунд (Александр Караваев, 65), Беньямин Вербич, Назарий Русин, Виталий Буяльский (Мохаммед Кадири, 93)
«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Вадим Сапай, Альюн, Владимир Чеснаков, Игорь Пердута, Павел Ребенок (Наджееб Якубу, 65), Давид Пуцлин (Артем Габелок, 83), Един Шехич, Ибрахим Кане, Руслан Степанюк (Артур, 70), Владислав Кулач
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)
Источник — Sport.ua
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и так , мистер гомункул, ты утверждаешь что самолет с гражданами из Китая изначально летел в Киев, но его туда не пустили и отказали людям
Факты от тебя будут ?
Вообще у тебя два выхода
1) сбросить факты
2) признать что ты брехливый шакал, что и так все знают
Выбор за тобой
---------------------------
я ж тебе говорил, тебе этот высер будет долго икаться
Делали исскуственый офсайд пропустили. Потом забили.
Дуелунн вообще супер.
Открытием станет этого года.
Очень спокойно разрезает центр.
Мне понравилось
Хз. мне показалось что мало того что у игроков ватные ноги, так еще и не понятно куда и когда Лесик хочет пик формы получить
Вообще ничего не понятно по этой игре
Кроме того что Дуэлунд молодец, а Русин пока что инородно выглядит, но тут как и с Солем проблемы у всей команды с игрой на нападающего
а так, типичный Лесик до перерыва ....
Хз где эта физика , если даже Ворсклу толком не перебегали
Но, до лета никаких изменений не будет , так что смотрим дальше !
Делали исскуственый офсайд пропустили. Потом забили.
Дуелунн вообще супер.
Открытием станет этого года.
Очень спокойно разрезает центр.
Мне понравилось
и так , мистер гомункул, ты утверждаешь что самолет с гражданами из Китая изначально летел в Киев, но его туда не пустили и отказали людям
Факты от тебя будут ?
Вообще у тебя два выхода
1) сбросить факты
2) признать что ты брехливый шакал, что и так все знают
Выбор за тобой
а так, типичный Лесик до перерыва ....
Хз где эта физика , если даже Ворсклу толком не перебегали
Но, до лета никаких изменений не будет , так что смотрим дальше !
Делали исскуственый офсайд пропустили. Потом забили.
Дуелунн вообще супер.
Открытием станет этого года.
Очень спокойно разрезает центр.
Мне понравилось
Хз. мне показалось что мало того что у игроков ватные ноги, так еще и не понятно куда и когда Лесик хочет пик формы получить
Вообще ничего не понятно по этой игре
Кроме того что Дуэлунд молодец, а Русин пока что инородно выглядит, но тут как и с Солем проблемы у всей команды с игрой на нападающего
а так, типичный Лесик до перерыва ....
Хз где эта физика , если даже Ворсклу толком не перебегали
Но, до лета никаких изменений не будет , так что смотрим дальше !
Делали исскуственый офсайд пропустили. Потом забили.
Дуелунн вообще супер.
Открытием станет этого года.
Очень спокойно разрезает центр.
Мне понравилось
и так , мистер гомункул, ты утверждаешь что самолет с гражданами из Китая изначально летел в Киев, но его туда не пустили и отказали людям
Факты от тебя будут ?
Вообще у тебя два выхода
1) сбросить факты
2) признать что ты брехливый шакал, что и так все знают
Выбор за тобой
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