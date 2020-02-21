Противостояние между киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой» станет историческим. 22-го февраля на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского будет впервые в высшем дивизионе нашего чемпионата применена система видеопомощи арбитрам – VAR. Это хорошая новость. Но, к сожалению, без ложки дегтя не обошлось. Едва ли не самый громкий прошлогодний скандал украинского первенства («дело Тайсона») ожидаемо привел к негативным последствиям для киевского клуба. Согласно вердикту контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола «бело-синие» должны провести один домашний матч УПЛ при пустых трибунах. «Динамо» подало апелляцию на это решение, которая была отклонена в начале февраля. Таким образом, именно поединок «Динамо» – «Ворскла» должен пройти без болельщиков.

Осенняя часть сезона для поклонников «Динамо» была наполнена разочарованиями. Все началось с неудачной попытки киевлян пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Неубедительные результаты в чемпионате привели к смене на тренерском мостике команды. С Алексеем Михайличенко «бело-синие», казалось, стали нащупывать свою игру, но перед зимним перерывом «Динамо» потерпело фиаско в Лиге Европы, не сумев пробиться в весеннюю стадию евротурнира. Намерения отобрать чемпионский титул у «Шахтера» потерпели крах. Да, впереди еще немало матчей, но нивелировать четырнадцатиочковое отставание от «горняков» киевлянам вряд ли будет под силу. Сейчас на повестке дня для «Динамо» стоит задача по сохранению второго места в турнирной таблице. Единственными «светлыми пятнами» можно считать победу столичной команды в Суперкубке Украины и успех в кубковом противостоянии с «Шахтером».

Неприятности «Динамо» продолжились и после завершения первой части сезона. Форвард киевлян Артем Беседин не прошел допинг-тест после игры с «Мальме» и был отстранен от футбольной деятельности. Руководство столичного клуба не стало дожидаться решения УЕФА, вернув из аренды в луганской «Заре» Назария Русина. Решение выглядит вполне логичным. Зачем в авральном порядке искать футболиста на нужную позицию, если под боком есть нападающий, неплохо зарекомендовавший себя в составе луганчан. На трансферном рынке этой зимой «Динамо» не особо усердствовало. Еще в начале декабря в Киев перебрался 19-летний бельгийский форвард Ибрагим Каргбо, а затем контракт с «бело-синими» подписал нигериец Бенито. О перспективах этих футболистов в столичном коллективе говорить пока слишком рано. В рамках подготовки к возобновлению чемпионата «динамовцы» провели два учебно-тренировочных сбора в Турции, сыграв там двенадцать спаррингов (8 побед, 2 ничьи и 2 поражения).

«Ворскла», как и киевский коллектив, стала большим разочарованием первой части соревнований. Очевидно, что полтавчане уже давненько не приносят радости своим поклонникам, демонстрируя весьма посредственные результаты. Но видеть «зелено-белых» на дне турнирной таблицы, все же, весьма неожиданно. Вполне возможно, что изменения на тренерском мостике команды, станут поворотным моментом для полтавчан. В ноябре прошлого года «Ворсклу» возглавил Юрий Максимов, и как его тренерский штаб поработал на зимних сборах, станет понятно уже в ближайшее время.

К возобновлению чемпионата полтавчане готовились также в Турции. «Ворскла» провела семь контрольных поединков, одержав только одну победу при двух поражениях (остальные встречи завершились вничью). «Зелено-белые» довольно плодотворно поработали на трансферном рынке. Игроками полтавского коллектива стали экс-полузащитник луганской «Зари» Евгений Опанасенко, форварды Руслан Степанюк, Дмитрий Щербак и Владислав Кулач, который вернулся в Полтаву после годичного перерыва. Также игроком «Ворсклы» стал хорватский хавбек Давид Пуцлин.

Отметим, что в предстоящей встрече партнерам не смогут помочь полтавчане Александр Скляр и Луизао, которые будут отбывать дисквалификацию. У киевлян продолжает восстанавливаться после операции защитник Никита Бурда. В первом круге текущего чемпионата «Динамо» в Полтаве разгромило соперников со счетом 5:0 (дублем отметился Де Пена, по голу в свой актив записали Цыганков, Шабанов и Беседин). «Зелено-белые» только один раз в истории обыгрывали киевлян на их поле. Произошло это в августе 2016-го, когда «Ворскла» одержала победу со счетом 2:0. Оба гола тогда забил Юрий Коломоец, который в декабре прошлого года покинул Полтаву.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Шабанов, Попов, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Вербич, Русин, Дуэлунд.

«Ворскла»: Ризнык, Альюн, Чеснаков, Баенко, Пердута, Сапай, Кане, Ребенок, Шехич, Кулач, Степанюк.

22 февраля, суббота