Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Динамо» – «Ворскла» – 2:1

Виталий Буяльский (50), Беньямин Вербич (91) – Руслан Степанюк (63)

Ибрахим Кане (32), Един Шехич (53), Владислав Кулач (57)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кедзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Карлос Де Пена, 76), Миккель Дуелунд (Александр Караваев, 65), Беньямин Вербич, Назарий Русин, Виталий Буяльский (Мохаммед Кадири, 93)

Запас: Денис Бойко, Мохаммед Кадири, Фран Соль, Николай Шапаренко, Йосип Пиварич

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Вадим Сапай, Альюн, Владимир Чеснаков, Игорь Пердута, Павел Ребенок (Наджееб Якубу, 65), Давид Пуцлин (Артем Габелок, 83), Един Шехич, Ибрахим Кане, Руслан Степанюк (Артур, 70), Владислав Кулач

Запас: Aлександр Ткаченко, Евгений Мартыненко, Владимир Баенко, Денис Васин

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Де Пена со штрафного пробил рядом с крестовиной!

93 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского вышел Кадири.

91 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! После мощного удара Русина Ризнык в падении отбил мяч в центр штрафной, и Вербич в падении через себя отправил круглый снаряд в ворота!

89 мин. Неудачная атака Ворсклы.

87 мин. Вербич неудачно принял мяч в штрафной Ворсклы.

85 мин. Буяльский навесил с правого фланга, но Де Пена не дотянулся до мяча.

83 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Пуцлина на поле вышел Габелок.

80 мин. После навеса Миколенко Ризнык поймал мяч.

77 мин. ОПАСНООО! После навеса в штрафную Бущан рукой скинул мяч на Пердуту, который пробил неточно!

76 мин. Замена у Динамо. Вместо Шепелева на поле вышел Де Пена.

74 мин. ВОТ ЭТО ШАНС! Миколенко слева ворвался в штрафную Ворсклы и прострелил на Караваева, которому не дал пробить Сапай!

72 мин. Оффсайд у Караваева.

70 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Степанюка на поле вышел Артур.

67 мин. Защитники Ворсклы накрыли удар Сидорчука с линии штрафной.

65 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Ребенка на поле вышел Якубу.

65 мин. Замена у Динамо. Вместо Дуэлунда на поле вышел Караваев.

63 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После передачи на ход от Шехича Пердута с правого фланга навесил точно на голову Степанюку, который переправил мяч в ворота!

62 мин. Оффсайд у Кендзеры.

61 мин. После стенки с Буяльским Вербич из центра штрафной пробил рядом со штангой!

58 мин. После навеса с углового Степанюк пробил головой, и Ризнык поймал мяч.

57 мин. Кулач грубо сыграл против Миколенко и сорвал атаку Динамо.

56 мин. После навеса с углового Вербич головой пробил в руки Ризныку!

55 мин. Киевляне контролируют мяч.

53 мин. Шехич грубо сыграл против Миколенко.

53 мин. МОМЕНТ! Дуэлунд пробил низом из-за пределов штрафной, и Ризнык в падении перевел мяч на угловой!

50 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Буяльский с правого фланга перебросил Ризныка! Скорее всего, полузащитник Динамо планировал навес, но мяч полетел в ворота, а голкипер ошибся.

47 мин. ОПАСНО! После передачи Дуэлунда с правого фланга Вербич бил из центра штрафной, и мяч зацепил штангу!!!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. После навеса с углового Ризнык поймал мяч.

43 мин. Дуэлунд пробил от левого угла штрафной Ворсклы, и Ризнык в падении поймал мяч!

41 мин. Игра идет преимущественно в центре поля.

39 мин. ВОТ ЭТО ШАНС! Миколенко вывели один на один с Ризныком, и футболист Динамо не попал в ворота!

38 мин. Шехич у штрафной Динамо потерял мяч.

35 мин. МОМЕНТ! Дуэлунд пробил со штрафного метров с 18-ти, и Ризнык перевел мяч на угловой!

33 мин. Вербич со штрафного пробил в стенку.

32 мин. Кане сбил Буяльского в метре от линии штрафной Ворсклы.

29 мин. Неудачная атака Динамо.

26 мин. Дуэлунд нарушил правила в штрафной Ворсклы.

25 мин. МОМЕНТ! После прострела с правого фланга Кулач из центра штрафной пробил именно в то место, где стоял Бущан!

23 мин. Буяльский вырезал передачу на ход Дуэлунду, но датчанин неудачно принял мяч.

22 мин. Перспективная контратака Динамо ударом по воротам так и не завершилась.

19 мин. Вербич подкараулил отскок в штрафной Ворсклы, но не сумел нанести точный удар.

17 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

14 мин. Шабанов отправил мяч в ворота Ворсклы, но сделал это из оффсайда.

12 мин. Вербич сделал хитрую передачу в штрафную Ворсклы на Буяльского, который не сумел нанести удар.

11 мин. Миколенко подавал из левого угла штрафной - мяч свалился с ноги и улетел за ворота.

10 мин. Кане издали пробил в руки Бущану.

9 мин. Шабанов сбил Кулача в центре поля.

8 мин. А теперь Ворскла подала угловой. Тоже без остроты.

5 мин. Угловой Динамо к остроте у ворот Ворсклы не привел.

3 мин. Киевляне взяли мяч под контроль после стартового свистка.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 22-го февраля, состоится поединок девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 17:00.

Предстоящая встреча станет исторической, ведь впервые в Украинской Премьер-лиге во время игры будет использоваться VAR – система видеопомощи арбитрам. Вот только дебют VAR пройдет на пустом стадионе. «Динамо» за поведение своих болельщиков, которые расистскими выкриками оскорбляли игроков соперника во время матча киевлян с донецким «Шахтером», получило наказание в виде одного домашнего поединка УПЛ без зрителей. Киевский клуб подавал апелляцию на такое решение, но она была отклонена, и поэтому столь знаковое для нашего футбола событие состоится при пустых трибунах.

В турнирной таблице «Динамо» расположилось на второй позиции, а «Ворскла» занимает предпоследнее место. В первом круге киевляне деклассировали «зелено-белых» со счетом 5:0. Обе команды готовились к возобновлению чемпионата на полях Турции. Отметим, что и «Динамо», и «Ворскла» минувшей осенью сменили наставников, так что как Алексей Михайличенко, так и Юрий Максимов провели первые полноценные сборы со своими подопечными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ворскла».