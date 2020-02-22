19-й тур
Динамо Киев
2:1
Ворскла
22.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Ворскла – 2:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 19-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 22.02.2020 16:58
  • 24298 просмотров
  • 212 комментариев
Динамо – Ворскла – 2:1. Текстовая трансляция матча
© dynamo.kiev.ua. Назарий Русин

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Динамо» – «Ворскла» – 2:1

Виталий Буяльский (50), Беньямин Вербич (91) – Руслан Степанюк (63)

Ибрахим Кане (32), Един Шехич (53), Владислав Кулач (57)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кедзёра, Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Карлос Де Пена, 76), Миккель Дуелунд (Александр Караваев, 65), Беньямин Вербич, Назарий Русин, Виталий Буяльский (Мохаммед Кадири, 93)

Запас: Денис Бойко, Мохаммед Кадири, Фран Соль, Николай Шапаренко, Йосип Пиварич

«Ворскла»: Дмитрий Ризнык, Вадим Сапай, Альюн, Владимир Чеснаков, Игорь Пердута, Павел Ребенок (Наджееб Якубу, 65), Давид Пуцлин (Артем Габелок, 83), Един Шехич, Ибрахим Кане, Руслан Степанюк (Артур, 70), Владислав Кулач

Запас: Aлександр Ткаченко, Евгений Мартыненко, Владимир Баенко, Денис Васин

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Де Пена со штрафного пробил рядом с крестовиной!

93 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского вышел Кадири.

91 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:1!!! После мощного удара Русина Ризнык в падении отбил мяч в центр штрафной, и Вербич в падении через себя отправил круглый снаряд в ворота!

89 мин. Неудачная атака Ворсклы.

87 мин. Вербич неудачно принял мяч в штрафной Ворсклы.

85 мин. Буяльский навесил с правого фланга, но Де Пена не дотянулся до мяча.

83 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Пуцлина на поле вышел Габелок.

80 мин. После навеса Миколенко Ризнык поймал мяч.

77 мин. ОПАСНООО! После навеса в штрафную Бущан рукой скинул мяч на Пердуту, который пробил неточно!

76 мин. Замена у Динамо. Вместо Шепелева на поле вышел Де Пена.

74 мин. ВОТ ЭТО ШАНС! Миколенко слева ворвался в штрафную Ворсклы и прострелил на Караваева, которому не дал пробить Сапай!

72 мин. Оффсайд у Караваева.

70 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Степанюка на поле вышел Артур.

67 мин. Защитники Ворсклы накрыли удар Сидорчука с линии штрафной.

65 мин. Замена у Ворсклы. Вместо Ребенка на поле вышел Якубу.

65 мин. Замена у Динамо. Вместо Дуэлунда на поле вышел Караваев.

63 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После передачи на ход от Шехича Пердута с правого фланга навесил точно на голову Степанюку, который переправил мяч в ворота!

62 мин. Оффсайд у Кендзеры.

61 мин. После стенки с Буяльским Вербич из центра штрафной пробил рядом со штангой!

58 мин. После навеса с углового Степанюк пробил головой, и Ризнык поймал мяч.

57 мин. Кулач грубо сыграл против Миколенко и сорвал атаку Динамо.

56 мин. После навеса с углового Вербич головой пробил в руки Ризныку!

55 мин. Киевляне контролируют мяч.

53 мин. Шехич грубо сыграл против Миколенко.

53 мин. МОМЕНТ! Дуэлунд пробил низом из-за пределов штрафной, и Ризнык в падении перевел мяч на угловой!

50 мин. ГОООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Буяльский с правого фланга перебросил Ризныка! Скорее всего, полузащитник Динамо планировал навес, но мяч полетел в ворота, а голкипер ошибся.

47 мин. ОПАСНО! После передачи Дуэлунда с правого фланга Вербич бил из центра штрафной, и мяч зацепил штангу!!!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. После навеса с углового Ризнык поймал мяч.

43 мин. Дуэлунд пробил от левого угла штрафной Ворсклы, и Ризнык в падении поймал мяч!

41 мин. Игра идет преимущественно в центре поля.

39 мин. ВОТ ЭТО ШАНС! Миколенко вывели один на один с Ризныком, и футболист Динамо не попал в ворота!

38 мин. Шехич у штрафной Динамо потерял мяч.

35 мин. МОМЕНТ! Дуэлунд пробил со штрафного метров с 18-ти, и Ризнык перевел мяч на угловой!

33 мин. Вербич со штрафного пробил в стенку.

32 мин. Кане сбил Буяльского в метре от линии штрафной Ворсклы.

29 мин. Неудачная атака Динамо.

26 мин. Дуэлунд нарушил правила в штрафной Ворсклы.

25 мин. МОМЕНТ! После прострела с правого фланга Кулач из центра штрафной пробил именно в то место, где стоял Бущан!

23 мин. Буяльский вырезал передачу на ход Дуэлунду, но датчанин неудачно принял мяч.

22 мин. Перспективная контратака Динамо ударом по воротам так и не завершилась.

19 мин. Вербич подкараулил отскок в штрафной Ворсклы, но не сумел нанести точный удар.

17 мин. Игра идет в центре поля в эти минуты.

14 мин. Шабанов отправил мяч в ворота Ворсклы, но сделал это из оффсайда.

12 мин. Вербич сделал хитрую передачу в штрафную Ворсклы на Буяльского, который не сумел нанести удар.

11 мин. Миколенко подавал из левого угла штрафной - мяч свалился с ноги и улетел за ворота.

10 мин. Кане издали пробил в руки Бущану.

9 мин. Шабанов сбил Кулача в центре поля.

8 мин. А теперь Ворскла подала угловой. Тоже без остроты.

5 мин. Угловой Динамо к остроте у ворот Ворсклы не привел.

3 мин. Киевляне взяли мяч под контроль после стартового свистка.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В субботу, 22-го февраля, состоится поединок девятнадцатого тура чемпионата Украины, в котором киевское «Динамо» будет принимать полтавскую «Ворсклу». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, начало – в 17:00.

Предстоящая встреча станет исторической, ведь впервые в Украинской Премьер-лиге во время игры будет использоваться VAR – система видеопомощи арбитрам. Вот только дебют VAR пройдет на пустом стадионе. «Динамо» за поведение своих болельщиков, которые расистскими выкриками оскорбляли игроков соперника во время матча киевлян с донецким «Шахтером», получило наказание в виде одного домашнего поединка УПЛ без зрителей. Киевский клуб подавал апелляцию на такое решение, но она была отклонена, и поэтому столь знаковое для нашего футбола событие состоится при пустых трибунах.

В турнирной таблице «Динамо» расположилось на второй позиции, а «Ворскла» занимает предпоследнее место. В первом круге киевляне деклассировали «зелено-белых» со счетом 5:0. Обе команды готовились к возобновлению чемпионата на полях Турции. Отметим, что и «Динамо», и «Ворскла» минувшей осенью сменили наставников, так что как Алексей Михайличенко, так и Юрий Максимов провели первые полноценные сборы со своими подопечными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ворскла».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Evil
    online
      Evil, 22.02.2020 19:03
    0
    Aleks04, 22.02.2020 18:53
    Стыдно слышать это от фаната Динамо. Ты ж ничем не лучше донецких
    Не стыдно правду говорить потому что бандера это фашист и предатель страны и никакой он не герой.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 22.02.2020 19:03
    0
    Вот реально господа ватники и вышиватники. Может хватит проповедовать догму что условный Бандера это герой всея Украины или наоборот что он фашист и позор Украины?? Правда она ведь где-то по середине.
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 22.02.2020 19:03
    0
    kina_ne_bydet, 22.02.2020 19:01
    и Украины в целом. Пока не придём к компромиуссу, мы вечно будем проблемной страной для всех наших соседей
    а для кого из соседей мы проблема?
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 22.02.2020 19:02
    0
    Turnok, 22.02.2020 19:01
    Я уже сбился со счёта, сколько матчей выигрывало Динамо на последних секундах. Когда же прекратится это везение. Тем более что Киевляне не наиграли на победу. Буду надеяться, что со вторым местом в Чемпионате Динамо так не повезёт.
    везет сильнейшим ,помнишь три секунды?
    Ссылка
    Turnok
    online
      Turnok, 22.02.2020 19:01
    0
    Я уже сбился со счёта, сколько матчей выигрывало Динамо на последних секундах. Когда же прекратится это везение. Тем более что Киевляне не наиграли на победу. Буду надеяться, что со вторым местом в Чемпионате Динамо так не повезёт.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 22.02.2020 19:01
    -3
    и Украины в целом. Пока не придём к компромиуссу, мы вечно будем проблемной страной для всех наших соседей
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.02.2020 19:00
    0
    Полыхающие пердаки ватных обрыганов - лучший бонус к победе Динамо
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 22.02.2020 19:00
    0
    HAMmerTIME, 22.02.2020 18:58
    Бандеровская мразь, ты исчезнешь, поверь!
    ты останешься?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 22.02.2020 19:00
    -2
    HAMmerTIME, 22.02.2020 18:48
    Мне стыдно, что я родился в этой конченной стране, где не пускают своих граждан и где возвеличивают фашистов!
    Конченость этой страны заключается в том, что мы имеем граждан Украины с радикально противоположными взглядами, которые всем и вся пытаются их навязать. Не понимая, что это ведёт только к разрушению украинского общества.
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 22.02.2020 19:00
    0
    serge_kr, 22.02.2020 18:58
    Потому что Киев города сцыкло!
    по этому сюда летят все пленые и т.д?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 18:59
    0
    serge_kr, 22.02.2020 18:56
    Почуму то все пленые и т.д. летят в Киев,а больных отсылают куда подальше! Подумай своей извилиной дурень!
    причем тут пленные к эвакуированным ? ты реально такой дегенерат ?
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 18:58
    -4
    Великий комбинатор, 22.02.2020 18:57
    а почему?ты ведь знаешь,расскажи!
    Потому что Киев города сцыкло!
    Ссылка
    HAMmerTIME
      HAMmerTIME, 22.02.2020 18:58
    -2
    Slavanacii, 22.02.2020 18:55
    О ше один історик )))) перестаньте бо вже живіт від вас болить
    Бандеровская мразь, ты исчезнешь, поверь!
    Ссылка
    Yurenc
    Yurenc, 22.02.2020 18:58
    +3
    HAMmerTIME, 22.02.2020 18:53
    И когда закончишь школу помни, что бандеровские мрази это зло! А кто тебя научил такому и сколько тебе лет?
    Коли вже ти, ватно-рашистська мразота закриєш свій поганий рот. Виключи телевізор недоумок.
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 22.02.2020 18:57
    0
    serge_kr, 22.02.2020 18:56
    Почуму то все пленые и т.д. летят в Киев,а больных отсылают куда подальше! Подумай своей извилиной дурень!
    а почему?ты ведь знаешь,расскажи!
    Ссылка
    Dima Tretyak
    online
      Dima Tretyak, 22.02.2020 18:57
    +1
    HAMmerTIME, 22.02.2020 18:53
    И когда закончишь школу помни, что бандеровские мрази это зло! А кто тебя научил такому и сколько тебе лет?
    Про власовцев расскажи
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 18:56
    -5
    jekаfunny, 22.02.2020 18:54
    а он собирался лететь в Киев , изначально ? 0вца ты малоразвитая ?
    Почуму то все пленые и т.д. летят в Киев,а больных отсылают куда подальше! Подумай своей извилиной дурень!
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 22.02.2020 18:55
    0
    serge_kr, 22.02.2020 18:47
    Жаль Ворску, нелогичный мяч
    Концовку (последние пару минут матча и допвремя) - Ворскла играть бросила. Кто ей теперь виноват?
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 22.02.2020 18:55
    +5
    Evil, 22.02.2020 18:50
    бандера был проституткой за кого выгодно за того и воевал херой ёпта....
    О ше один історик )))) перестаньте бо вже живіт від вас болить
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 18:54
    +2
    serge_kr, 22.02.2020 18:53
    Если бы пустили он был бы в Киеве? Этого мало идиот?
    а он собирался лететь в Киев , изначально ? 0вца ты малоразвитая ?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 17:27
    +9
    Русин пока опять хочет в аренду.....
    Ссылка
    Serggio007
    online
      Serggio007, 22.02.2020 18:49
    +8
    HAMmerTIME, 22.02.2020 18:44
    Даун, посмотри открытые документы ЦРУ - кто такой бандера! Тупоголовый ты даун!
    Мой маленький кацарылый недочеловек, твой любимый рюзькиймир в миллионы раз более фашистский. Апзатц, с твоими двумя сАвеЦкими извилинами разговаривать неапчем...
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 18:46
    +7
    о Ватные дегенераты успели размножиться на этой ветке, админ , тащи диклофоз
    Ссылка
    anachar
      anachar, 22.02.2020 18:25
    +7
    Суркис, привет!!! Миха, привет!!!! Продолжайте в том же духе- динамовские сердца .......!
    Ссылка
    Дон Умберто Карлеоне
    online
      Дон Умберто Карлеоне, 22.02.2020 18:45
    +6
    HAMmerTIME, 22.02.2020 18:40
    Да-да, пару даунов, минусуйте, но в будущем вам придётся свалить. Вас 2%, бандеровских мразей, валите в польшу
    Яким жиш всетаки була Велика людина Степан Бандера, що у дагестансько-чеченських козломордих шлюшок від його імені волосся не тільки на голові, а й на машонці встає)
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 22.02.2020 18:40
    +6
    щиро бажаю Зорі взяти 2 місце! і спробувати пошуміти в ЛЧ. бо Динамо, якщо вийде, вкотре там зганьбиться по самі помідори
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.02.2020 18:07
    +6
    Че курьезный!? Нормальный гол!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 22.02.2020 17:32
    +6
    шото поки різниці не видно між Динамо до зборів Міхи і Динамо після зборів. і це сумно. не видно гри, не видно навіть малюнку гри
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 22.02.2020 18:55
    +5
    Evil, 22.02.2020 18:50
    бандера был проституткой за кого выгодно за того и воевал херой ёпта....
    О ше один історик )))) перестаньте бо вже живіт від вас болить
    Ссылка
    Jeka Lukashin
      Jeka Lukashin, 22.02.2020 18:54
    +5
    Сегодня на уроке физкультуры лучшим был Вербич)
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 22.02.2020 18:50
    +5
    Вербич молодца, один из немногих, кто старается и показывает хорошую игру
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 18:40
    +5
    Интересный кубок намечается..... совсем не уверен что Десна легко пройдет такую Ворсклу а такое Динамо пройдет полиграфов
    Ссылка
    Serggio007
    online
      Serggio007, 22.02.2020 18:39
    +5
    HAMmerTIME, 22.02.2020 18:34
    Ану посмотрим насколько фашистский этот сайт если сказать правду - Бандера фашист! Смерть Бандере!
    Правду??? Придурок, почитай материалы Нюрбернского процесса, а не скабеево-соловьевские мемуары.. А от путин - таки х.. ло... Это факт.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 22.02.2020 18:29
    +5
    Ворскла молодцы, атакуют, создают моменты, не закрываются полтавчане
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.02.2020 17:56
    +5
    Пока особых изменений по сравнению с осенью не видно. Зоря сегодня смотрелась интереснее.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 22.02.2020 17:55
    +5
    roman_kros, 22.02.2020 17:53
    Як матч, не було можливості перший тайм подивитися?
    Як і попередні три сезони, нічого нового. А хіба фізруки могли щось нове дати Динамо?
    Ссылка
    anachar
      anachar, 22.02.2020 17:50
    +5
    Беззубое, безпомочное Динамо. Не вижу никаких изменений! Что было осенью то и весной-печально!
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 22.02.2020 18:51
    +4
    HAMmerTIME, 22.02.2020 18:44
    Даун, посмотри открытые документы ЦРУ - кто такой бандера! Тупоголовый ты даун!
    Це жесть....яке ж ти ущербне....навіть рос ТВ потім признало що це фейк...
    Ссылка
    jwls1914
    online
      jwls1914, 22.02.2020 18:48
    +4
    Молодцы, затащили! Ворскла - это почти как Бенфика... только Ворскла)
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.02.2020 18:48
    +4
    © УАФ– М а ф і я! , 22.02.2020 18:46
    Не обращай внимание на него. Он тут часто появляется, чтоб дурь ватную выплеснуть из себя
    надо уже давно на России вводить допуск в интернет , только после после того как проходят психиатра и нарколога
    Ссылка
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