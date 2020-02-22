Динамо - Ворскла - 2:1. Видео голов и обзор матча

«Динамо» и «Ворскла» в своем первом официальном матче в 2020 сыграли 2:1. Киевляне в матче УПЛ победили в компенсированное время благодаря голу Беньямина Вербича.
Лучшие моменты матча Динамо Киев - Ворскла
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Вербич (Динамо Киев).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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