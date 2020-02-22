Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «У Русина и Соля сейчас хорошая конкуренция»

Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко дал комментарий после победы 2:1 над «Ворсклой» в УПЛ в первом официальном поединке 2020 года.

- Мы все ожидали начала весенней части чемпионата Украины и готовились к ней. Хотелось бы провести игру в совершенно другой атмосфере. К сожалению, эмоционально ребятам сложно было перестроиться - со сборов на сборы. Матч без зрителей, на пустом стадионе, поэтому эмоций, которые нам были нужны, немного не хватало. Если говорить по самой игре, то матчи после сборов всегда проходят очень непросто. В связи с тем, что было выполнено много работы, в связи с погодными условиями и состоянием полей, у всех команд хорошая готовность именно в физическом плане, в чем мы сегодня убедились. Несмотря на то, что для февраля поле было хорошим, до идеального ему еще далеко.

Конечно, я бы отдал должное «Ворскле», мы увидели совсем другую команду, чем ту, которая была в конце прошлого года. Юрию Максимову удалось перестроить ее. Они показали хороший, добротный футбол, сыграли тактически грамотно. Видно, что, как и мы, они готовились к сегодняшней игре.

Матч выдался нервным и напряженным до последней минуты, потому что мы не смогли реализовать те предпосылки и моменты, которые создавались. Было много брака. Можно это списать на поле, однако это не всегда было так. Но самое главное, что команда играла и боролась за результат до конца - и достигла желаемого результата.

- Алексей Александрович, ощущается ли дефицит форвардов в команде?

- Нет.

- Сегодня на острие нападения вышел Русин, который провел хорошую осеннюю часть сезона, стал лучшим бомбардиром «Динамо» на зимних сборах. Мы увидим на поле еще Соля или вы верите, что Русин может исправить процент реализации моментов команды?

- Будем работать. Сложно забивать мячи, если не создаешь моменты. Ребята работают и совершенствуют свое мастерство. Мы ожидаем, стараемся и работаем на тренировках, чтобы увеличить процент забитых голов. То, что мы создаем больше всех моментов - это уже обнадеживает, значит, мы на правильном пути, остается только поставить точку. Это зависит от ребят, насколько им удается использовать свое индивидуальное мастерство. Его нужно совершенствовать - это сто процентов.

Что касается Соля и Русина, то на сборах и Соль тоже не уходил без забитых мячей. У них с Русином сейчас хорошая, нормальная конкуренция. Думаю, во второй части чемпионата им двоим хватит работы. Надеюсь, что они, конкурируя друг с другом, будут приносить больше пользы команде.

- Болельщики назвали Карлоса де Пену лучшим игроком «Динамо» по итогам прошлого года. Чего не хватает, чтобы он занял место в основном составе?

- Я только что говорил о Соле и Русине. Конечно, это мое субъективное мнение, его придется принимать. Идет хорошая конкуренция. У нас много позиций, которые дублируются, конкурентоспособные ребята. Нужно выходить на поле и доказывать, на сколько бы ты ни вышел - на 5, 15, 45 минут или на всю игру. Это не имеет значения. То, что у нас есть игроки, которыми мы можем усилить и перестроить игру, - это очень важно.