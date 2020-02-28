ВИДЕО. Днепр-1 – Динамо. Супряга забил в ворота киевлян

Киевляне пожалели, что разрешили форварду сыграть

  • 28.02.2020 20:31
  • 3041 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Днепр-1 – Динамо. Супряга забил в ворота киевлян
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга (слева)

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открывает матч на «Днепр-Арене» между «Днепром-1» и киевским «Динамо».

На 71-й минуте встречи форвард днепрян Владислав Супряга, права на которого принадлежат «Динамо», сравнял счет (1:1).

Напомним, ранее «Динамо» забило «Днепру-1» с пенальти, назначенного после просмотра VAR.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 28.02.2020 21:04
    0
    Сергей Купенко, 28.02.2020 20:55
    Какими дураками надо быть, что-бы разрешать арендованным игрокам играть против своей команды.
    А почему нет?
    Ссылка
    Сергей Купенко
      Сергей Купенко, 28.02.2020 20:55
    0
    Какими дураками надо быть, что-бы разрешать арендованным игрокам играть против своей команды.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 28.02.2020 21:04
    0
    Сергей Купенко, 28.02.2020 20:55
    Какими дураками надо быть, что-бы разрешать арендованным игрокам играть против своей команды.
    А почему нет?
    Ссылка
    Сергей Купенко
      Сергей Купенко, 28.02.2020 20:55
    0
    Какими дураками надо быть, что-бы разрешать арендованным игрокам играть против своей команды.
    Ссылка
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