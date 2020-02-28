ВИДЕО. Снова VAR: Полевого удалили в матче против Динамо

В пятницу, 28 февраля, 20-й тур украинской Премьер-лиги открывает матч на «Днепр-Арене» между «Днепром-1» и киевским «Динамо».
На 75-й минуте встречи защитник днепрян Владимир Полевой получил удаление. Сначала главный арбитр Екатерина Монзуль показала горчичник, но после просмотра видеоповтора показала прямую красную карточку.
Напомним, ранее «Динамо» забило «Днепру-1» с пенальти, назначенного после просмотра VAR.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.