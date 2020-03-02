Близится к своему завершению первая часть розыгрыша Украинской Премьер-лиги. До начала деления команд на две равные по количеству участников половины остается лишь два тура, стало быть, наступает определяющий момент национального первенства.

Состав участников верхней шестерки почти сформирован, а для окончательного определения календаря второй части остается узнать лишь название последнего участника «секстета». Формально главным претендентом на эту позицию по праву может считаться «Колос» из с. Ковалевка. Однако даже преимущество величиной в четыре очка над преследователями в лице «Мариуполя» и «Днепра-1» не придаст коллективу Руслана Костышина спокойствия в ближайшую неделю.

Все дело в том, что «колоскам» предстоит последовательные дуэли с действующими вице-чемпионом и чемпионом страны, первая из которых пройдет на поле НСК «Олимпийский» в ближайшее время.

И если бы не сенсационное поражение киевского «Динамо» днепровскому «Днепру-1» в минувшем туре со счетом 1:3, то шансы «Колоса» на достижение успеха в игре против серьезного соперника были бы несколько выше. Подопечные Костышина далеко не всегда радуют своих поклонников успешной игрой на выезде, однако могли бы попытать удачу с расчетом на повышенное моральное состояние футболистов после успехов над «Александрией» и львовскими «Карпатами» (дважды по 2:1).

Однако футболисты Дмитрия Михайленко совершили прекрасный тактический ход, обеспечив не только свой клуб тремя важными набранными очками, но еще и создали для киевского «Динамо» необходимость возвращаться на победную тропу именно в домашнем матче против прямого конкурента «Днепра-1».

Ситуация с дисквалификациями на предстоящую игру выглядит для киевлян более серьезным, нежели для их соперников, образом. Помимо продолжительного «бана» нападающего Артема Беседина, в игре против «Колоса» не смогут сыграть левый фланговый защитник Виталий Миколенко, который получил в матче с днепровским «Днепром-1» свое четвертое предупреждение в сезоне, а также полузащитник Виталий Буяльский – был удален в вышеупомянутой встрече. Со стороны подопечных Александра Рябоконя, игру будет вынужден пропустить лучший игрок 19-го тура УПЛ – полузащитник Евгений Смирный.

Дебютант Украинской Премьер-лиги текущего сезона ранее не имел возможности официально играть против действующего вице-чемпиона страны, так что встречался с киевским «Динамо» лишь в рамках товарищеских матчей на межсезонных сборах, обменявшись при этом победами. А вот первая официальная игра «Колоса» против подопечных Алексея Михайличенко завершилась разгромным поражением коллектива Костышина (0:4).

Роль главного арбитра предстоящей дуэли исполнит днепровский рефери Виталий Романов, на счету которого уже два проведенных поединка киевского «Динамо» в этом сезоне. Один из них – против полтавской «Ворсклы» (2:1) – еще теплится в памяти поклонников «бело-синих», ведь был проведен в конце прошлого месяца. Можно отметить сдержанную манеру работы представителя Фемиды в поединках, которые не носят характера ожесточенной борьбы за места в турнирной таблице. Назначения пенальти для Романова – большая редкость, а «эмоциональные срывы» происходят лишь в играх уровня противостояния «Шахтера» с «Александрией», либо с луганской «Зарей».

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан – Караваев, Шабанов, Попов, Кендзера – Шепелев, Сидорчук – Вербич, Де Пена, Цыганков – Русин.

«Колос»: Волынец – Емец, Петров, Гавриш, Ефремов – Ориховский, Богданов – Вильхамссон, Морозко, Ильин – Бондаренко.

3 марта, вторник