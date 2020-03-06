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Александрия
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Динамо Киев
07.03.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дуэль в чемпионате перед кубковым противостоянием

  • 06.03.2020 14:50
  • 632 просмотра
  • 3 комментария
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

В субботу в рамках 22-го тура чемпионата Украины «Александрия» на домашнем стадионе КСК «Ника» будет принимать киевское «Динамо». Более того, в ближайшие дни эти команды проведут две очные встречи: за матчем в национальном первенстве соперников ждет четвертьфинальное кубковое противостояние.

Поклонники как «Динамо», так и «Александрии» пока не могут быть довольны выступлением команд после возобновления чемпионата. Киевляне одержали натужную победу над полтавской «Ворсклой», а затем проиграли «Днепру-1», переместившись на третье место в турнирной таблице. Далее подопечные Алексея Михайличенко обыграли «Колос» со счетом 2:0, но вопросов к их игре осталось немало, ведь до первого забитого гола (40-я минута) «бело-синие» выглядели совсем неубедительно. Впрочем, для сторонних наблюдателей и почитателей соперников киевлян ситуация со спадом игры «Динамо» вполне благоприятна. Ведь борьба за «серебряные» медали обещает быть жаркой и развязка может быть непредсказуемой.

Вмешаться в гонку за второе место может и «Александрия». Правда, подопечные Владимира Шарана не сразу вошли в игровой ритм после зимней паузы и потеряли важные очки. Поражение «Колосу» смело можно считать сенсационным, ведь оно произошло на домашнем стадионе «Александрии», а ничья со «Львовом» обидна для «желто-черных» тем, что они упустили победный результат, играя в большинстве.

Разгромная победа над терпящими бедствие «Карпатами» зарядила позитивом футболистов александрийского коллектива перед непростым противостоянием с вице-чемпионом страны. При этом Владимир Шаран был признан лучшим тренером 21-го тура, а Максим Третьяков, оформивший дубль, лучшим игроком. Также положительным моментом для «Александрии» стала отмена трансферного бана, что позволило «желто-черным» дозаявить новых футболистов. Один из них, Богдан Мышенко, уже успел отметиться результативным ударом в ворота «Львова».

В первом круге киевляне одолели александрийцев с минимальным счетом. Автором единственного гола в том поединке стал Виталий Миколенко. Кстати, левый защитник «Динамо» в прошлом туре отбыл дисквалификацию из-за перебора желтых карточек и на КСК «Ника» сможет помочь своим партнером. Чего нельзя сказать о Виталии Буяльском, который получил прямую красную карточку в матче против «Днепра-1» и ждет решения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Не сыграет в Александрии и Карлос Де Пена, оказавшийся в лазарете после встречи с «Колосом».

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Юрием Можаровским из Львова. В текущем чемпионате опытный арбитр поработал на пяти поединках. В частности, Можаровский зафиксировал поражение «Александрии» в Мариуполе (1:2), домашнюю победу команды Шарана в поединке с «Ворсклой» (3:0) и викторию «Динамо» в Полтаве (5:0).

Добавим, что изначально на матче «Александрия» – «Динамо» планировалось применение системы видеопомощи арбитрам. Но домашний стадионе «желто-черных» оказался не готов к техническим требованиям для VAR, поэтому встреча на КСК «Ника» пройдет без присутствия видеоассистентов.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецьков, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Мышенко, Третьяков, Ситало.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Шабанов, Попов, Караваев, Кадири, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Соль, Цыганков.

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7 марта, суббота

«Александрия» — «Динамо»
Александрия. КСК «Ника». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
АЛЕКСАНДРИЯ ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    APL
      APL, 06.03.2020 15:09
    -1
    serge_kr, 06.03.2020 15:05
    Алесандрия должна размазать офшорно-допинговый клуб, удачи Шарану!
    можливо так і буде, але після поділу на шістки і матчу з помаранчевим офшорно-допінговим недоклубом
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 06.03.2020 15:05
    -2
    Алесандрия должна размазать офшорно-допинговый клуб, удачи Шарану!
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 06.03.2020 14:58
    -2
    Динамо нужна только победа , что здесь , что в среду !
    Удачи Киев !!!
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