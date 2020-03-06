В субботу в рамках 22-го тура чемпионата Украины «Александрия» на домашнем стадионе КСК «Ника» будет принимать киевское «Динамо». Более того, в ближайшие дни эти команды проведут две очные встречи: за матчем в национальном первенстве соперников ждет четвертьфинальное кубковое противостояние.

Поклонники как «Динамо», так и «Александрии» пока не могут быть довольны выступлением команд после возобновления чемпионата. Киевляне одержали натужную победу над полтавской «Ворсклой», а затем проиграли «Днепру-1», переместившись на третье место в турнирной таблице. Далее подопечные Алексея Михайличенко обыграли «Колос» со счетом 2:0, но вопросов к их игре осталось немало, ведь до первого забитого гола (40-я минута) «бело-синие» выглядели совсем неубедительно. Впрочем, для сторонних наблюдателей и почитателей соперников киевлян ситуация со спадом игры «Динамо» вполне благоприятна. Ведь борьба за «серебряные» медали обещает быть жаркой и развязка может быть непредсказуемой.

Вмешаться в гонку за второе место может и «Александрия». Правда, подопечные Владимира Шарана не сразу вошли в игровой ритм после зимней паузы и потеряли важные очки. Поражение «Колосу» смело можно считать сенсационным, ведь оно произошло на домашнем стадионе «Александрии», а ничья со «Львовом» обидна для «желто-черных» тем, что они упустили победный результат, играя в большинстве.

Разгромная победа над терпящими бедствие «Карпатами» зарядила позитивом футболистов александрийского коллектива перед непростым противостоянием с вице-чемпионом страны. При этом Владимир Шаран был признан лучшим тренером 21-го тура, а Максим Третьяков, оформивший дубль, лучшим игроком. Также положительным моментом для «Александрии» стала отмена трансферного бана, что позволило «желто-черным» дозаявить новых футболистов. Один из них, Богдан Мышенко, уже успел отметиться результативным ударом в ворота «Львова».

В первом круге киевляне одолели александрийцев с минимальным счетом. Автором единственного гола в том поединке стал Виталий Миколенко. Кстати, левый защитник «Динамо» в прошлом туре отбыл дисквалификацию из-за перебора желтых карточек и на КСК «Ника» сможет помочь своим партнером. Чего нельзя сказать о Виталии Буяльском, который получил прямую красную карточку в матче против «Днепра-1» и ждет решения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Не сыграет в Александрии и Карлос Де Пена, оказавшийся в лазарете после встречи с «Колосом».

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с Юрием Можаровским из Львова. В текущем чемпионате опытный арбитр поработал на пяти поединках. В частности, Можаровский зафиксировал поражение «Александрии» в Мариуполе (1:2), домашнюю победу команды Шарана в поединке с «Ворсклой» (3:0) и викторию «Динамо» в Полтаве (5:0).

Добавим, что изначально на матче «Александрия» – «Динамо» планировалось применение системы видеопомощи арбитрам. Но домашний стадионе «желто-черных» оказался не готов к техническим требованиям для VAR, поэтому встреча на КСК «Ника» пройдет без присутствия видеоассистентов.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Стецьков, Лучкевич, Банада, Гречишкин, Мышенко, Третьяков, Ситало.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Шабанов, Попов, Караваев, Кадири, Шепелев, Дуэлунд, Вербич, Соль, Цыганков.

7 марта, суббота