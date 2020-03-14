На неделе оба коллектива провели непростые поединки в рамках Кубка Украины. И если «Динамо» принимало «Александрию» с поддержкой родных болельщиков, то «Десна» билась с «Ворсклой» уже при пустых трибунах – всему виной коронавирус. Да, к сожалению, начинать второй этап чемпионата, который в силу горячей борьбы за второе место, пожалуй, интригует как никогда, приходится с далеко неспортивных настроений…

Впрочем, никакой паники относительно противовирусных мероприятий пока не наблюдается, и хотя бы это вселяет оптимизм. У «Динамо», в отличие от «Десны», получилось пробиться в полуфинал Кубка Украины, а вот черниговцам поражение в матче с «Ворсклой» едва ли кто предрекал. Трудно сказать, помогли бы зрители на стадионе, но теперь и «Динамо» прочувствует на себе отсутствие раскатистого эхо стадионной чаши. Как минимум, до 3 апреля все футбольные матчи в Украине будут проходить без зрителей.

По иронии судьбы возвращению себе второй строчки таблицы киевляне должны быть благодарны не только себе самим (это и так разумеется), но и сопернику по предстоящей встрече. «Десна» добилась минимальной победы над «Зарей», чем еще больше запутала ситуацию в верхах. Оторваться от компании преследователей подопечные Алексея Михайличенко могут при далеко не фантастических раскладах. Для этого будет достаточно домашней победы и выездной – но в исполнении «Шахтера» над той же «Зарей».

В матче с «Десной» динамовцы точно не смогут рассчитывать на травмированного Карлоса де Пену и дисквалифицированного Сергея Сидорчука, а вот возвращение Николая Шапаренко уже куда более вероятно. Весьма оживил игру с «Александрией» и выход Назария Русина, а памятуя слова главного тренера «Динамо» о его превосходящей форме над Франом Солем, вероятно, именно украинцу доверят место в основном составе.

«Десна», которая подходит к поединку с серией из трех побед в рамках чемпионата (рекорд сезона), не досчитается в Киеве сразу трех игроков. Филипп Будковский, Денис Фаворов и Алексей Гуцуляк дисквалифицированы, тогда как игравшие со скамейки в Кубке Украины Филиппов и Калитвинцев почти наверняка выйдут в Киеве с первых минут.

Стоит добавить, что в столицу черниговцы приедут в статусе второй по надежности обороны чемпионата (правда, во всех предыдущих матчах с киевлянами «Десна» пропускала, как минимум, один гол). Пожалуй, наиболее яркое подтверждение тому – игра первого круга, которая также проходила на поле «Динамо» и завершилась победой гостей. Примечательно, что единственный гол в той встрече у киевской команды забил Артем Беседин, которому о футболе придется на время позабыть. Ну а гол (если таковой состоится) в ворота «Десны» в этом матче может стать для «Динамо» тысячным домашним в чемпионатах Украины.

Кстати, сыграют соперники не только без болельщиков, но и без представителей СМИ (за исключением официального вещателя), так что не суждено будет состояться, по всей вероятности, и классической послематчевой пресс-конференции. Зато система VAR, которая в среду помогла отменить гол Назария Русина, снова станет гостем киевского стадиона.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзёра, Шапаренко, Шепелев, Вербич, Буяльский, Караваев, Русин.

«Десна»: Паст, Ермаков, Тамм, Гитченко, Конопля, Мостовой, Арвеладзе, Картушов, Тотовицкий, Филиппов, Калитвинцев.

15 марта, воскресенье