Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1. Каре Холанда. Видео голов и обзор

Состоялся матч 36 тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева разгромили «волков» 5:1 усилиями отличившегося четыре раза норвежца Эрлинга Холанда и аргентинца Хулиана Альвареса.

Теперь, чтобы стать чемпионами, подопечным Жузепа Гваридолы нужно выиграть оставшиеся три матча, в таком случае результаты «Арсенала» не будeт иметь никакого значения.

Английская Премьер-лига. 36 тур

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1

Голы: Холанд, 12, пен, 35, 45+3, пен, 54, Альварес, 85 – Хван Хи Чхан, 53