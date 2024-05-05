Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1. Каре Холанда. Видео голов и обзор
В чемпионской гонке все зависит от команды Пепа
Состоялся матч 36 тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева разгромили «волков» 5:1 усилиями отличившегося четыре раза норвежца Эрлинга Холанда и аргентинца Хулиана Альвареса.
Теперь, чтобы стать чемпионами, подопечным Жузепа Гваридолы нужно выиграть оставшиеся три матча, в таком случае результаты «Арсенала» не будeт иметь никакого значения.
Английская Премьер-лига. 36 тур
Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1
Голы: Холанд, 12, пен, 35, 45+3, пен, 54, Альварес, 85 – Хван Хи Чхан, 53
События матча
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