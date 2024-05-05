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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.05.2024 19:30 – FT 5 : 1
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 мая 2024, 01:40 | Обновлено 05 мая 2024, 01:48
27
0

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1. Каре Холанда. Видео голов и обзор

В чемпионской гонке все зависит от команды Пепа

05 мая 2024, 01:40 | Обновлено 05 мая 2024, 01:48
27
0
Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1. Каре Холанда. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 36 тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Сити» принимал «Вулверхэмптон». Хозяева разгромили «волков» 5:1 усилиями отличившегося четыре раза норвежца Эрлинга Холанда и аргентинца Хулиана Альвареса.

Теперь, чтобы стать чемпионами, подопечным Жузепа Гваридолы нужно выиграть оставшиеся три матча, в таком случае результаты «Арсенала» не будeт иметь никакого значения.

Английская Премьер-лига. 36 тур

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1

Голы: Холанд, 12, пен, 35, 45+3, пен, 54, Альварес, 85 – Хван Хи Чхан, 53

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
45’ +3
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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