4 мая на «Этихад» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Вулверхэмптоном». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда сложила полномочия победителя Лиги чемпионов уже после четвертьфинала этого розыгрыша. Жребий снова свел ее с мадридским Реалом, и, после обмена ничьими, англичане вылетели после серии пенальти - Лунин, не пропустив и там дважды, окончательно обеспечил себе статус героя противостояния. Горожане, что имели полное доминирование, особенно дома, тяжело перенесли этот удар. Они крайне невнятно провели кубковый полуфинал, но там Фортуна вернула им долг: при всем преимуществе, Челси не забил. А Бернарду Силва, главный лигочемпионовский неудачник, реабилитировался единственным и, значит, победным голом. Дальше подопечные Гвардиолы переключились на АПЛ, где были лидерами, но по потерянным очкам. А сам фаворит уверенно, сухо справились с явно более слабыми - Брайтоном (0:4) и Ноттингем Форест (0:2).

Вулверхэмптон

Клуб в прошлом сезоне выиграл борьбу за выживание. Но на фоне ряда продаж ведущих футболистов Лопетеги, похоже, после раздумий отказался от продолжения работы в Англии в таких условиях. Причем контракт с ним разорвали по согласию сторон накануне старта нового цикла. Благо, что снова угадали с менеджером. О'Нил, потратив на старте время на притирку к новым подопечным, львиную часть сезона набирал с ними очки бойко и регулярно, и уже в начале марта, выиграв у Фулхэма, пробил отметку 40... После чего то ли форму утратили волки, то ли мотивацию, но начали чередовать ничьи с поражениями. Уступили и Борнмуту, но потом поставили подножку Лутону, обыграв новичка-аутсайдера 2:1.

Статистика личных встреч

У горожан было 6 побед кряду. Но в сентябре выиграли Вулвз, и это был первый серьезный успех Гари в статусе их нового менеджера.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в хотя бы какое-то сопротивление со стороны гостей. Горожанам нужно поработать, на всякий случай, и над разницей голов - ставим на фору -2,5 голов на чемпиона (коэффициент - 1,87).