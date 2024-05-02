04.05.2024 19:30 - : -
Англия02 мая 2024, 09:52 |
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Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 мая в 19:30 матч чемпионата Англии
02 мая 2024, 09:52 |
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В субботу, 4 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Манчестер Сити – ВулверхэмптонСмотреть трансляцию
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