В субботу, 4 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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