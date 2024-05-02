Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.05.2024 19:30 - : -
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 мая 2024, 09:52 |
51
0

Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 мая в 19:30 матч чемпионата Англии

02 мая 2024, 09:52 |
51
0
Манчестер Сити – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 4 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вулверхэмптон Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Вулверхэмптон - Манчестер Сити
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
Хоккей | 01 мая 2024, 14:43 8
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию
ЧМ по хоккею. Украина пропустила впервые на турнире, но обыграла Испанию

Четвертый матч чемпионата мира по хоккею

Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Футбол | 01 мая 2024, 15:24 2
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым
Милевский рассказал, общаются ли они с Алиевым

Бывшие игроки «Динамо» еще не помирились

Почему не верят в Боруссию Д? Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов
Футбол | 02.05.2024, 07:35
Почему не верят в Боруссию Д? Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов
Почему не верят в Боруссию Д? Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Футбол | 01.05.2024, 21:01
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Стало известно, что говорил Беллингем Кейну перед пенальти в ворота Лунина
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Футбол | 02.05.2024, 04:34
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Куртуа или Кепа. Лунин точно не сыграет в следующем матче Реала в Ла Лиге?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
Анчелотти признался, почему заменил суперзвезду Реала на 75-й минуте
01.05.2024, 00:36
Футбол
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
В Испании оценили игру Лунина против Баварии в ЛЧ. За что досталось Андрею?
01.05.2024, 07:42 7
Футбол
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
Автобус ПСЖ покинул стадион в Дортмунде без Мбаппе. Стала известна причина
02.05.2024, 06:35 3
Футбол
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
30.04.2024, 12:00 8
Футбол
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
«Че ты ржешь?». Милевский неудачно начал пресс-конференцию
01.05.2024, 18:35 6
Футбол
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
Стала известна оценка Лунина за топ-матч Лиги чемпионов Бавария – Реал
01.05.2024, 00:36 1
Футбол
Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
Результативная ничья в Мюнхене. Бавария и Реал не определили победителя
30.04.2024, 23:52 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем