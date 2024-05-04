Покер Холанда. Ман Сити поиздевался над Вулвз. Что нужно для чемпионства?

4 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «горожан».

Покер в этой встрече оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Теперь на его счету 25 забитых мячей в текущем сезоне чемпионата Англии.

Еще один мяч в составе «Ман Сити» забил Хулиан Альварес, а у «волков» единственным голом отличился Хван Хи Чхан.

«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У команды 82 очка. У лидера «Арсенала» 83 пункта, но на 1 сыгранный тур больше. Таким образом, подопечным Жузепа Гвардиолы важно выиграть все три матча до завершения кампании и тогда будет без разницы, как отыграют «канониры».

«Горожанам» осталось сыграть против «Фулхэма» (выезд), «Тоттенхэма» (выезд) и «Вест Хэма» (дома).

АПЛ 2023/24. 36-й тур. 4 мая

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1

Голы: Холанд, 12 (пен.), 35, 45+3 (пен.), 54, Альварес, 85 – Хван Хи Чхан, 53

Таблица АПЛ 2023/24