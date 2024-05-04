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  4. Покер Холанда. Ман Сити поиздевался над Вулвз. Что нужно для чемпионства?
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Манчестер Сити
04.05.2024 19:30 – FT 5 : 1
Вулверхэмптон
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Англия
04 мая 2024, 21:59 | Обновлено 04 мая 2024, 22:09
2571
5

Покер Холанда. Ман Сити поиздевался над Вулвз. Что нужно для чемпионства?

«Горожане» разгромили «Вулверхэмптон» со счетом 5:1 в 36-м туре АПЛ 2023/24

04 мая 2024, 21:59 | Обновлено 04 мая 2024, 22:09
2571
5
Покер Холанда. Ман Сити поиздевался над Вулвз. Что нужно для чемпионства?
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «горожан».

Покер в этой встрече оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Теперь на его счету 25 забитых мячей в текущем сезоне чемпионата Англии.

Еще один мяч в составе «Ман Сити» забил Хулиан Альварес, а у «волков» единственным голом отличился Хван Хи Чхан.

«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У команды 82 очка. У лидера «Арсенала» 83 пункта, но на 1 сыгранный тур больше. Таким образом, подопечным Жузепа Гвардиолы важно выиграть все три матча до завершения кампании и тогда будет без разницы, как отыграют «канониры».

«Горожанам» осталось сыграть против «Фулхэма» (выезд), «Тоттенхэма» (выезд) и «Вест Хэма» (дома).

АПЛ 2023/24. 36-й тур. 4 мая

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1

Голы: Холанд, 12 (пен.), 35, 45+3 (пен.), 54, Альварес, 85 – Хван Хи Чхан, 53

Таблица АПЛ 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Арсенал 36 26 5 5 88 - 28 83
2 Манчестер Сити 35 25 7 3 87 - 33 82
3 Ливерпуль 35 22 9 4 77 - 36 75
4 Астон Вилла 35 20 7 8 73 - 52 67
5 Тоттенхэм 34 18 6 10 67 - 54 60
6 Ньюкасл 35 17 5 13 78 - 56 56
7 Манчестер Юнайтед 34 16 6 12 52 - 51 54
8 Челси 34 14 9 11 65 - 59 51
9 Вест Хэм 35 13 10 12 56 - 65 49
10 Борнмут 36 13 9 14 52 - 63 48
11 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49 - 60 46
12 Фулхэм 36 12 8 16 51 - 55 44
13 Брайтон 34 11 11 12 52 - 57 44
14 Кристал Пэлас 35 10 10 15 45 - 57 40
15 Эвертон 36 12 9 15 38 - 49 37
16 Брентфорд 36 9 9 18 52 - 60 36
17 Ноттингем Форест 36 8 9 19 45 - 63 29
18 Лутон Таун 36 6 8 22 49 - 78 26
19 Бёрнли 36 5 9 22 39 - 74 24
20 Шеффилд Юнайтед 36 3 7 26 35 - 100 16
Полная таблица
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Манчестер Сити Вулверхэмптон Манчестер Сити - Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд Хулиан Альварес Хван Хи Чхан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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AK.228
Холанд прокинувся нарешті 
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-1
Login_loginchuck
Волки, лесники... Посмотрим как они с 3мя лондонскими командами сыграют
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-2
avk2307
Жодному з трьох суперників Сіті взагалі нічого не потрібно. Але сподіваємось що щось таки та вийде. Арсенал в цьому сезоні в принципі гідний Чемпіонства.
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-3
AKAUNT2013
Не все рівно - якщо у Сіті хоч одна нічія - порівно очків - чемпіонами по різниці м'ячів і по особистих буде Арсенал
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-4
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