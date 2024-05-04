Покер Холанда. Ман Сити поиздевался над Вулвз. Что нужно для чемпионства?
«Горожане» разгромили «Вулверхэмптон» со счетом 5:1 в 36-м туре АПЛ 2023/24
4 мая состоялся матч 36-го тура Английской Премьер-лиги 2023/24 между командами «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «горожан».
Покер в этой встрече оформил звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд. Теперь на его счету 25 забитых мячей в текущем сезоне чемпионата Англии.
Еще один мяч в составе «Ман Сити» забил Хулиан Альварес, а у «волков» единственным голом отличился Хван Хи Чхан.
«Манчестер Сити» занимает второе место в таблице чемпионата Англии. У команды 82 очка. У лидера «Арсенала» 83 пункта, но на 1 сыгранный тур больше. Таким образом, подопечным Жузепа Гвардиолы важно выиграть все три матча до завершения кампании и тогда будет без разницы, как отыграют «канониры».
«Горожанам» осталось сыграть против «Фулхэма» (выезд), «Тоттенхэма» (выезд) и «Вест Хэма» (дома).
АПЛ 2023/24. 36-й тур. 4 мая
Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 5:1
Голы: Холанд, 12 (пен.), 35, 45+3 (пен.), 54, Альварес, 85 – Хван Хи Чхан, 53
Таблица АПЛ 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88 - 28
|83
|2
|Манчестер Сити
|35
|25
|7
|3
|87 - 33
|82
|3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77 - 36
|75
|4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73 - 52
|67
|5
|Тоттенхэм
|34
|18
|6
|10
|67 - 54
|60
|6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78 - 56
|56
|7
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|6
|12
|52 - 51
|54
|8
|Челси
|34
|14
|9
|11
|65 - 59
|51
|9
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56 - 65
|49
|10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52 - 63
|48
|11
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49 - 60
|46
|12
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51 - 55
|44
|13
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52 - 57
|44
|14
|Кристал Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45 - 57
|40
|15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38 - 49
|37
|16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52 - 60
|36
|17
|Ноттингем Форест
|36
|8
|9
|19
|45 - 63
|29
|18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49 - 78
|26
|19
|Бёрнли
|36
|5
|9
|22
|39 - 74
|24
|20
|Шеффилд Юнайтед
|36
|3
|7
|26
|35 - 100
|16
FULL-TIME | Five-star City! 🌟— Manchester City (@ManCity) May 4, 2024
5-1 🐺 #ManCity | @okx pic.twitter.com/gS5YmeAzKi
Defeat.— Wolves (@Wolves) May 4, 2024
🐺⏱️ pic.twitter.com/Gqe0XUwCjH
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