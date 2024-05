ВИДЕО. Чемпионы! Как Лунин празднует с партнерами выигранный титул Ла Лиги

4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. В текущем сезоне украинец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках сохранил ворота команды сухими.

«Реал» в 36-й раз стал чемпионом Ла Лиги – больше всего в истории турнира.

После матча в социальных сетях появилось видео, как Андрей Лунин вместе со своими партнерами отмечает чемпионство.

ВИДЕО. Чемпионы! Как Лунин празднует с одноклубниками выигранный титул Ла Лиги

Tchouameni getting slapped by the players during the celebrations. 😂🤍 pic.twitter.com/LmBp3fAAvd