Металлист 1925 заинтересован в услугах вингера Лехии
Клуб Первой лиги хочет выкупить контракт украинца Максима Хланя
По информации Sport.ua, «Металлист 1925» интересуется игроком гданьской «Лехии» Максимом Хланем. Харьковчане готовы выкупить контракт игрока молодежной сборной Украины у аутсайдера чемпионата Польши.
Однако, по нашей информации, 21-летний игрок пока не спешит возвращаться в Украину и играть в Первой лиге. Хлань хочет доиграть сезон в Польше, а уже после этого определяться со своим будущим. Летом Максим становится свободным агентом и будет иметь больше предложения из Европы.
В текущем сезоне Максим Хлань провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста. В составе молодежной сборной Украины Хлань сыграл 11 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 1 млн евро.
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