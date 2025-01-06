Металлист 1925 заинтересован в услугах вингера Лехии

По информации Sport.ua, «Металлист 1925» интересуется игроком гданьской «Лехии» Максимом Хланем. Харьковчане готовы выкупить контракт игрока молодежной сборной Украины у аутсайдера чемпионата Польши.

Однако, по нашей информации, 21-летний игрок пока не спешит возвращаться в Украину и играть в Первой лиге. Хлань хочет доиграть сезон в Польше, а уже после этого определяться со своим будущим. Летом Максим становится свободным агентом и будет иметь больше предложения из Европы.

В текущем сезоне Максим Хлань провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста. В составе молодежной сборной Украины Хлань сыграл 11 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 1 млн евро.