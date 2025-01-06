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  4. Барселона хочет купить топ-вингера из АПЛ. Он фанат Реала и это не Рэшфорд
Испания
06 января 2025, 13:10 |
508
0

Барселона хочет купить топ-вингера из АПЛ. Он фанат Реала и это не Рэшфорд

Алехандро гарначо может покинуть «Манчестер Юнайтед»

06 января 2025, 13:10 |
508
0
Барселона хочет купить топ-вингера из АПЛ. Он фанат Реала и это не Рэшфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Каталонская «Барселона» интересуется аргентинским вингером английского «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 20-летний футболист хочет покинуть свой нынешний клуб, но переход в состав «сине-гранатовых» является не очень вероятным, ведь игрок не раз публично заявлял о своей любви к мадридскому «Реалу».

В сезоне 2024/25 Алехандро Гарначо провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется другим вингером «Манчестер Юнайтед» – Маркусом Рэшфордом.

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Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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