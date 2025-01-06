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Испания
06 января 2025, 15:25 | Обновлено 06 января 2025, 15:48
1791
0

Шанс для Крапивцова. Вратарь Жироны покинул команду

Резервист Пау Лопес вернулся во Францию

06 января 2025, 15:25 | Обновлено 06 января 2025, 15:48
1791
0
Шанс для Крапивцова. Вратарь Жироны покинул команду
ФК Жирона. Владислав Крапивцов

Вратарь Жироны Пау Лопес покинул команду и вернулся в Марсель. Игрок выступал за команду на правах аренды, однако испанский клуб решил прервать договор.

Лопес был резервистом, но не провел ни одного матча, так как наставник Мичел полностью доверил Пауло Гассаниге.

Не исключено, что теперь в заявки на матчи чемпионата Испании будет попадать 19-летний украинский вратарь Владислав Крапивцов, который с декабря работает с первой командой.

Ранее сообщалось, что у Жироны есть планы на Крапивцова, который с нового сезона должен конкурировать с Гассиногой за статус первого номера.

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Жирона Марсель Пау Лопес Владислав Крапивцов трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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