Голкипер из УПЛ может продолжить карьеру в топ-лиге. Речь не о Ризныке

Украинский вратарь львовского «Руха» Дмитрий Ледвий заинтересовал клубы из чемпионата Польши, сообщает местный журналист Петр Слонка.

Однако, по информации источника, команды из соседней для Украины страны не могут себе позволить трансфер 21-летнего футболиста из-за высоких финансовых аппетитов «желто-черных».

Отмечается, что к игроку есть и интерес из Испании, и, наиболее вероятно, именно в этой стране Дмитрий продолжит свою карьеру.

В сезоне 2024/25 Дмитрий Ледвий провел 18 матчей на клубном уровне, пропустив 14 голов. В 9 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Ранее «Рух» объявил о слиянии с «Карпатами».