Хавбек Динамо продолжит выступления в Экстраклассе
Антон Царенко будет выступать в «Лехии» и во второй половине сезона
По информации Sport.ua, полузащитник молодежной сборной Украины 20-летний Антон Царенко продолжит выступления в чемпионате Польши. На вторую часть сезона Царенко останется в составе одного из аутсайдеров чемпионата Польши Лехии.
Клуб из Гданьска смог решить свои финансовые проблемы и продолжит выступить во втором круге. Царенко устраивает уровень клуба и количество игровой практики.
Антон Царенко выступает за «Лехию» с лета 2024 года. Права на игрока принадлежат киевскому «Динамо». В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей и забил 1 гол.
Ранее мы сообщали, что «Металлист 1925» интересуется вингером «Лехии» Максимом Хланем.
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