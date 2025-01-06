Хавбек Динамо продолжит выступления в Экстраклассе

По информации Sport.ua, полузащитник молодежной сборной Украины 20-летний Антон Царенко продолжит выступления в чемпионате Польши. На вторую часть сезона Царенко останется в составе одного из аутсайдеров чемпионата Польши Лехии.

Клуб из Гданьска смог решить свои финансовые проблемы и продолжит выступить во втором круге. Царенко устраивает уровень клуба и количество игровой практики.

Антон Царенко выступает за «Лехию» с лета 2024 года. Права на игрока принадлежат киевскому «Динамо». В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей и забил 1 гол.

Ранее мы сообщали, что «Металлист 1925» интересуется вингером «Лехии» Максимом Хланем.