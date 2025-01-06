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Польша
06 января 2025, 16:08 | Обновлено 06 января 2025, 16:12
698
2

Хавбек Динамо продолжит выступления в Экстраклассе

Антон Царенко будет выступать в «Лехии» и во второй половине сезона

06 января 2025, 16:08 | Обновлено 06 января 2025, 16:12
698
2
Хавбек Динамо продолжит выступления в Экстраклассе
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации Sport.ua, полузащитник молодежной сборной Украины 20-летний Антон Царенко продолжит выступления в чемпионате Польши. На вторую часть сезона Царенко останется в составе одного из аутсайдеров чемпионата Польши Лехии.

Клуб из Гданьска смог решить свои финансовые проблемы и продолжит выступить во втором круге. Царенко устраивает уровень клуба и количество игровой практики.

Антон Царенко выступает за «Лехию» с лета 2024 года. Права на игрока принадлежат киевскому «Динамо». В текущем сезоне полузащитник провел 14 матчей и забил 1 гол.

Ранее мы сообщали, что «Металлист 1925» интересуется вингером «Лехии» Максимом Хланем.

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инсайд Динамо Киев Антон Царенко Лехия Гданьск
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Khafre
Видно не хоче позорити своє імя в футболці Динамо у матчах єврокубків
має право
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-2
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