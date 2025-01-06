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  4. ВИДЕО. Динамо провело первое тренировочное занятие на турецких сборах
Украина. Премьер лига
06 января 2025, 15:39 |
576
2

ВИДЕО. Динамо провело первое тренировочное занятие на турецких сборах

«Динамовцы» дадут шанс проявить себя молодым футболистам

06 января 2025, 15:39 |
576
2
ВИДЕО. Динамо провело первое тренировочное занятие на турецких сборах
instagram.com/fc_dynamo_kyiv

Подопечные Александра Шовковского впервые в 2025 году вышли на футбольное поле, начав активную подготовку ко второй части сезона.

Команда прибыла в Турцию 6 января.

В рамках тренировочного сбора запланировано четыре товарищеских матча. Уже 10 января «Динамо» сыграет против немецкого «Магдебурга».

Также соперниками киевлян будут румынский ФКСБ (12 января), польский «Видзев» (13 января) и болгарский ЦСКА 1948 (16 января).

Эти матчи должны помочь подопечным Шовковского подготовиться к январским матчам Лиги Европы.

Кроме того, известно, что с «Динамо» тренируется Богдан Слюбик, который сейчас проходит просмотр в клубе.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Богдан Слюбик тренировка
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Серж
Что ни говори а болелы Шлюхты уникальные Лишняя хромосома от рождения. А погоняла им Бурбас дает на заглядение. Отсо.сити, Гнус, Пидр Ну за Шлюхтар. Не чокаясь.
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Гнус
Дорогие товарищи! Братья наши Суркисы и партия ОПЗЖ, поздравляют всех болельщиков Динамо с наступающим Рождеством Христовым! И руководство нашей партии, очень хочет, чтобы всегда в ваших бело-голубых сердцах звучал этот гимн.
Стадион, как вулкан, - раскален докрасна
И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы 
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
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