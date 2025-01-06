ВИДЕО. Динамо провело первое тренировочное занятие на турецких сборах
«Динамовцы» дадут шанс проявить себя молодым футболистам
Подопечные Александра Шовковского впервые в 2025 году вышли на футбольное поле, начав активную подготовку ко второй части сезона.
Команда прибыла в Турцию 6 января.
В рамках тренировочного сбора запланировано четыре товарищеских матча. Уже 10 января «Динамо» сыграет против немецкого «Магдебурга».
Также соперниками киевлян будут румынский ФКСБ (12 января), польский «Видзев» (13 января) и болгарский ЦСКА 1948 (16 января).
Эти матчи должны помочь подопечным Шовковского подготовиться к январским матчам Лиги Европы.
Кроме того, известно, что с «Динамо» тренируется Богдан Слюбик, который сейчас проходит просмотр в клубе.
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И терпения чаша испита до дна.
Но взорвутся трибуны и выйдите вы
Гладиаторы поля, герои молвы.
И начнется великая драма, а в ней
Никогда не предскажешь: кто будет сильней.
И скрывая волнение, мудрый стратег
Вместе с нами отчаянно верит в успех.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Это поле от пахоты вашей черно, -
Сколько горького пота впитало оно.
С криком падали вы на траву в забытьи
И как знаки судьбы - были жесты судьи.
Но сегодня игра так похожа на бой.
Надо выстоять, выдержать, вытерпеть боль.
И зубами скрипя, когда сил уже нет,
Пробиваться сквозь терни и к звездам побед.
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
Пусть фортуна бывает жестокой подчас,
Но она лишь упорнее делала вас.
И жестокие травмы забыть не дадут,
Что победа - награда за каторжный труд.
И опять, как Везувий, ревет стадион,
Снова верит и ждет, и надеется он,
Вьется пламя страстей и волнуется кровь,
И забыв обо всем, мы скандируем вновь:
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!
"Динамо", "Динамо", о-о-о!