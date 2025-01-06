ВИДЕО. Динамо провело первое тренировочное занятие на турецких сборах

Подопечные Александра Шовковского впервые в 2025 году вышли на футбольное поле, начав активную подготовку ко второй части сезона.

Команда прибыла в Турцию 6 января.

В рамках тренировочного сбора запланировано четыре товарищеских матча. Уже 10 января «Динамо» сыграет против немецкого «Магдебурга».

Также соперниками киевлян будут румынский ФКСБ (12 января), польский «Видзев» (13 января) и болгарский ЦСКА 1948 (16 января).

Эти матчи должны помочь подопечным Шовковского подготовиться к январским матчам Лиги Европы.

Кроме того, известно, что с «Динамо» тренируется Богдан Слюбик, который сейчас проходит просмотр в клубе.