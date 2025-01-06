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  4. У Миколенко будет новый тренер. Владельцы Эвертона готовы уволить Дайча
Англия
06 января 2025, 15:58 | Обновлено 06 января 2025, 16:21
649
0

У Миколенко будет новый тренер. Владельцы Эвертона готовы уволить Дайча

Команда уже около зоны вылета

06 января 2025, 15:58 | Обновлено 06 января 2025, 16:21
649
0
У Миколенко будет новый тренер. Владельцы Эвертона готовы уволить Дайча
Getty Images/Global Images Ukraine. Шон Дайч

По информации Sky Sports, новые владельцы «Эвертона», компания Фридкин Груп, после поражения команды от «Борнмута» готовы к увольнению наставника Шона Дайча.

«Эвертон» не выигрывает в пяти последних турах и находится в одном пункте от зоны вылета. При этом ливерпульцы два последних сезона не без проблем избегают вылета в Чемпионшип.

Семья Фридкиных, которая владеет «Ромой», в нынешнем сезоне уже дважды меняла тренеров римской команды.

Ранее появилась информация о том, что новый менеджмент запланирован переговоры о контракте с украинским защитником Виталием Миколенко.

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Шон Дайч Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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