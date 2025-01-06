У Миколенко будет новый тренер. Владельцы Эвертона готовы уволить Дайча

По информации Sky Sports, новые владельцы «Эвертона», компания Фридкин Груп, после поражения команды от «Борнмута» готовы к увольнению наставника Шона Дайча.

«Эвертон» не выигрывает в пяти последних турах и находится в одном пункте от зоны вылета. При этом ливерпульцы два последних сезона не без проблем избегают вылета в Чемпионшип.

Семья Фридкиных, которая владеет «Ромой», в нынешнем сезоне уже дважды меняла тренеров римской команды.

Ранее появилась информация о том, что новый менеджмент запланирован переговоры о контракте с украинским защитником Виталием Миколенко.