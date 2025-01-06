У Миколенко будет новый тренер. Владельцы Эвертона готовы уволить Дайча
Команда уже около зоны вылета
По информации Sky Sports, новые владельцы «Эвертона», компания Фридкин Груп, после поражения команды от «Борнмута» готовы к увольнению наставника Шона Дайча.
«Эвертон» не выигрывает в пяти последних турах и находится в одном пункте от зоны вылета. При этом ливерпульцы два последних сезона не без проблем избегают вылета в Чемпионшип.
Семья Фридкиных, которая владеет «Ромой», в нынешнем сезоне уже дважды меняла тренеров римской команды.
Ранее появилась информация о том, что новый менеджмент запланирован переговоры о контракте с украинским защитником Виталием Миколенко.
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