Реал досрочно выиграл Ла Лигу 2023/24 после победы Жироны над Барселоной
Королевский клуб набрал 87 очков после 34 туров, осталось провести 4 поединка
Мадридский футбольный клуб «Реал» – победитель Ла Лиги 2023/24!
Это случилось после того, как в 34-м туре чемпионата Испании «Жирона» обыграла «Барселону» 4:2, а королевский клуб выиграл у «Кадиса» 3:0.
Сейчас у подопечных Карло Анчелотти 87 очков. У жиронцев, которые идут на 2-й позиции, в активе 74 пункта. До завершении кампании осталось провести 4 матча, поэтому максимальное количество очков, которое смогут набрать Довбик, Цыганков и компания составляет 86 баллов.
«Барселона» идет на 3-й позиции с 73 очками.
В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. В текущем сезоне украинец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках сохранил ворота команды сухими.
«Реал» выиграл Ла Лигу в 36-й раз в истории. Ранее королевский клуб становился чемпионом Испании в 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 годах.
Таблица Ла Лиги 2023/24
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|34
|27
|6
|1
|74 - 22
|87
|2
|Жирона
|34
|23
|5
|6
|73 - 42
|74
|3
|Барселона
|34
|22
|7
|5
|70 - 43
|73
|4
|Атлетико Мадрид
|33
|20
|4
|9
|62 - 39
|64
|5
|Атлетик Бильбао
|34
|17
|10
|7
|55 - 33
|61
|6
|Реал Сосьедад
|34
|14
|12
|8
|48 - 35
|54
|7
|Бетис
|33
|12
|13
|8
|41 - 39
|49
|8
|Валенсия
|33
|13
|8
|12
|37 - 38
|47
|9
|Вильярреал
|33
|12
|9
|12
|54 - 55
|45
|10
|Хетафе
|34
|10
|13
|11
|41 - 47
|43
|11
|Осасуна
|33
|11
|6
|16
|37 - 49
|39
|12
|Севилья
|33
|9
|11
|13
|42 - 46
|38
|13
|Алавес
|33
|10
|8
|15
|31 - 38
|38
|14
|Лас Пальмас
|34
|10
|7
|17
|30 - 43
|37
|15
|Райо Вальекано
|33
|7
|13
|13
|27 - 42
|34
|16
|Мальорка
|33
|6
|14
|13
|27 - 39
|32
|17
|Сельта
|33
|7
|10
|16
|37 - 50
|31
|18
|Кадис
|34
|4
|14
|16
|23 - 49
|26
|19
|Гранада
|33
|4
|9
|20
|36 - 61
|21
|20
|Альмерия
|33
|1
|11
|21
|32 - 67
|14
🏆x3️⃣6️⃣— LALIGA (@LaLiga) May 4, 2024
👏 ¡El @realmadrid consigue su 36º título de #LALIGAEASPORTS!
¡ENHORABUENA, CAMPEONES! 🤍 pic.twitter.com/MjdV2R12m6
🏆🤴 La primera corona como el '7⃣' del @realmadrid.@vinijr | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/DOJzzTyKgS— LALIGA (@LaLiga) May 4, 2024
🙌 ¡SOMOS LOS CAMPEONES DE LALIGA 2023/24! 🙌 pic.twitter.com/jSGlGbooKv— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Два предыдущих матча соперников этой весной завершились с одинаковым счетом 4:1 в пользу горняков
Жирона обыгрывает Барселону 4:2, испанский форвард забил на 75-й минуте