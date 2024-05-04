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Испания
04 мая 2024, 21:35 | Обновлено 04 мая 2024, 21:49
3628
5

Реал досрочно выиграл Ла Лигу 2023/24 после победы Жироны над Барселоной

Королевский клуб набрал 87 очков после 34 туров, осталось провести 4 поединка

04 мая 2024, 21:35 | Обновлено 04 мая 2024, 21:49
3628
5
Реал досрочно выиграл Ла Лигу 2023/24 после победы Жироны над Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский футбольный клуб «Реал» – победитель Ла Лиги 2023/24!

Это случилось после того, как в 34-м туре чемпионата Испании «Жирона» обыграла «Барселону» 4:2, а королевский клуб выиграл у «Кадиса» 3:0.

Сейчас у подопечных Карло Анчелотти 87 очков. У жиронцев, которые идут на 2-й позиции, в активе 74 пункта. До завершении кампании осталось провести 4 матча, поэтому максимальное количество очков, которое смогут набрать Довбик, Цыганков и компания составляет 86 баллов.

«Барселона» идет на 3-й позиции с 73 очками.

В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. В текущем сезоне украинец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках сохранил ворота команды сухими.

«Реал» выиграл Ла Лигу в 36-й раз в истории. Ранее королевский клуб становился чемпионом Испании в 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 годах.

Таблица Ла Лиги 2023/24

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 34 27 6 1 74 - 22 87
2 Жирона 34 23 5 6 73 - 42 74
3 Барселона 34 22 7 5 70 - 43 73
4 Атлетико Мадрид 33 20 4 9 62 - 39 64
5 Атлетик Бильбао 34 17 10 7 55 - 33 61
6 Реал Сосьедад 34 14 12 8 48 - 35 54
7 Бетис 33 12 13 8 41 - 39 49
8 Валенсия 33 13 8 12 37 - 38 47
9 Вильярреал 33 12 9 12 54 - 55 45
10 Хетафе 34 10 13 11 41 - 47 43
11 Осасуна 33 11 6 16 37 - 49 39
12 Севилья 33 9 11 13 42 - 46 38
13 Алавес 33 10 8 15 31 - 38 38
14 Лас Пальмас 34 10 7 17 30 - 43 37
15 Райо Вальекано 33 7 13 13 27 - 42 34
16 Мальорка 33 6 14 13 27 - 39 32
17 Сельта 33 7 10 16 37 - 50 31
18 Кадис 34 4 14 16 23 - 49 26
19 Гранада 33 4 9 20 36 - 61 21
20 Альмерия 33 1 11 21 32 - 67 14
Полная таблица
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Реал Мадрид Барселона Жирона Жирона - Барселона Кадис Реал - Кадис Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин выбор редакции Карло Анчелотти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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norma_zap
Вітаю Луніна і вболівальників Реалу, цей титул точно не з лавки. 
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+4
Болела
Два ящика Бердичівського в роздягальню Жирони)
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0
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232121
Жирону вітаю, молодці, дуже приємно коли фізрука Хаві і приречену разом з ним Барселону ставлять у позу, точніше ставлять на своє місце. З цим тренером вони перетворюються у середнячків, ну дуже класично зливаються матчі, але ж про це ніхто не напише., але це не важно... ⚽⚽⚽
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0
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