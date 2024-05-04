Испания04 мая 2024, 21:41 | Обновлено 04 мая 2024, 21:49
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Лунин выиграл второй титул Ла Лиги. У Андрея в Реале уже восемь трофеев
Восьмой трофей в составе Реала
04 мая 2024, 21:41 | Обновлено 04 мая 2024, 21:49
4582
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«Реал» досрочно выиграл титул чемпиона Испании, а украинский вратарь Андрей Лунин оформил свое второе чемпионство в мадридской команде (2021/22, 2023/24).
Для Андрея это уже восьмой титул в составе «Реала». Ранее Лунин выиграл:
- чемпионат Испании 2021/22
- Кубок Испании 2022/23
- Суперкубок Испании 2021/22, 2023/24
- Лигу чемпионов 2021/22
- Суперкубок УЕФА-2022
- Клубный чемпионат мира-2022
После двух подряд травм основного вратаря Реала Тибо Куртуа украинец стабильно провел нынешний сезон Ла Лиги, отыграв 20 матчей. Кипер пропустил 13 голов и 10 раз сыграл на ноль.
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