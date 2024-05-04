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  4. Лунин выиграл второй титул Ла Лиги. У Андрея в Реале уже восемь трофеев
Испания
04 мая 2024, 21:41 | Обновлено 04 мая 2024, 21:49
4582
2

Лунин выиграл второй титул Ла Лиги. У Андрея в Реале уже восемь трофеев

Восьмой трофей в составе Реала

04 мая 2024, 21:41 | Обновлено 04 мая 2024, 21:49
4582
2
Лунин выиграл второй титул Ла Лиги. У Андрея в Реале уже восемь трофеев
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» досрочно выиграл титул чемпиона Испании, а украинский вратарь Андрей Лунин оформил свое второе чемпионство в мадридской команде (2021/22, 2023/24).

Для Андрея это уже восьмой титул в составе «Реала». Ранее Лунин выиграл:

  • чемпионат Испании 2021/22
  • Кубок Испании 2022/23
  • Суперкубок Испании 2021/22, 2023/24
  • Лигу чемпионов 2021/22
  • Суперкубок УЕФА-2022
  • Клубный чемпионат мира-2022

После двух подряд травм основного вратаря Реала Тибо Куртуа украинец стабильно провел нынешний сезон Ла Лиги, отыграв 20 матчей. Кипер пропустил 13 голов и 10 раз сыграл на ноль.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Anna.
Луніна з чемпіонством. Тут вже ніхто не скаже, що не заслужено.
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+10
C.Пеклов
Лунін мабуть перший український воротар основи, котрий став чемпіоном однієї з топліг.
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+6
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