Лунин выиграл второй титул Ла Лиги. У Андрея в Реале уже восемь трофеев

«Реал» досрочно выиграл титул чемпиона Испании, а украинский вратарь Андрей Лунин оформил свое второе чемпионство в мадридской команде (2021/22, 2023/24).

Для Андрея это уже восьмой титул в составе «Реала». Ранее Лунин выиграл:

чемпионат Испании 2021/22

Кубок Испании 2022/23

Суперкубок Испании 2021/22, 2023/24

Лигу чемпионов 2021/22

Суперкубок УЕФА-2022

Клубный чемпионат мира-2022

После двух подряд травм основного вратаря Реала Тибо Куртуа украинец стабильно провел нынешний сезон Ла Лиги, отыграв 20 матчей. Кипер пропустил 13 голов и 10 раз сыграл на ноль.