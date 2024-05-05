У Ворсклы новый бомбардир-рекордсмен
Руслан Степанюк забил 29-й мяч в УПЛ в рядах полтавчан
В матче с «Металлистом 1925» (2:3) Руслан Степанюк забил 29-й мяч в чемпионатах Украины за «Ворсклу». Тем самым он стал новым рекордсменом бело-зеленых, обойдя Ахмеда Янузи.
В составе полтавчан Степанюк поражал в УПЛ ворота 16 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Днепра-1» – 5 раз, «Руха» – 4, «Динамо», «Ингульца», «Кривбасса», «Львова», «Металлиста 1925» и «Олимпика» – по 2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры Ворсклы в чемпионатах Украины
|
|
Игрок
|
Годы
|
Голы
|
Матчи
|
Ср. рез.
|
1.
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
2020-2024
|
29
|
104
|
0,28
|
2.
|
Ахмед ЯНУЗИ
|
2007-2015
|
28
|
170
|
0,16
|
3.
|
Владислав КУЛАЧ
|
2017-2021
|
27
|
66
|
0,41
|
4.
|
Артем ГРОМОВ
|
2010-2016
|
25
|
132
|
0,19
|
5.
|
Юрий КОЛОМОЕЦ
|
2016-2019
|
21
|
90
|
0,23
|
6.
|
Роман БЕЗУС
|
2009-2012
|
20
|
91
|
0,22
|
7.
|
Сергей ЧУЙЧЕНКО
|
1996-1998
|
19
|
49
|
0,39
|
8.
|
Йован МАРКОСКИ
|
2006-2015
|
19
|
226
|
0,08
|
9.
|
Василий САЧКО
|
2009-2012
|
18
|
83
|
0.22
|
10.
|
Дебатик ЦУРРИ
|
2005-2010
|
18
|
148
|
0,12
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