Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Ворсклы новый бомбардир-рекордсмен
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 01:32 | Обновлено 05 мая 2024, 01:39
110
0

У Ворсклы новый бомбардир-рекордсмен

Руслан Степанюк забил 29-й мяч в УПЛ в рядах полтавчан

05 мая 2024, 01:32 | Обновлено 05 мая 2024, 01:39
110
0
У Ворсклы новый бомбардир-рекордсмен
ua-football. Руслан Степанюк

В матче с «Металлистом 1925» (2:3) Руслан Степанюк забил 29-й мяч в чемпионатах Украины за «Ворсклу». Тем самым он стал новым рекордсменом бело-зеленых, обойдя Ахмеда Янузи.

В составе полтавчан Степанюк поражал в УПЛ ворота 16 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Днепра-1» – 5 раз, «Руха» – 4, «Динамо», «Ингульца», «Кривбасса», «Львова», «Металлиста 1925» и «Олимпика» – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Ворсклы в чемпионатах Украины

Игрок

Годы

Голы

Матчи

Ср. рез.

1.

Руслан СТЕПАНЮК

2020-2024

29

104

0,28

2.

Ахмед ЯНУЗИ

2007-2015

28

170

0,16

3.

Владислав КУЛАЧ

2017-2021

27

66

0,41

4.

Артем ГРОМОВ

2010-2016

25

132

0,19

5.

Юрий КОЛОМОЕЦ

2016-2019

21

90

0,23

6.

Роман БЕЗУС

2009-2012

20

91

0,22

7.

Сергей ЧУЙЧЕНКО

1996-1998

19

49

0,39

8.

Йован МАРКОСКИ

2006-2015

19

226

0,08

9.

Василий САЧКО

2009-2012

18

83

0.22

10.

Дебатик ЦУРРИ

2005-2010

18

148

0,12
По теме:
Гармаш провел 400-й матч в украинской карьере
Металлист 1925 – Ворскла – 3:2. Первая победа при Скрипнике. Обзор матча
Виктор СКРИПНИК: Дождались. Первая победа, борьба за выживание продолжается
цифры и факты Ворскла Полтава Руслан Степанюк
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Футбол | 04 мая 2024, 22:25 3
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной

«Жирона» обыграла «сине-гранатовых» 4:2 и впервые в истории вышла в Лигу чемпионов!

ВИДЕО. Лунин оценил возвращение Куртуа и его суперсейв в матче за Реал
Футбол | 05 мая 2024, 01:14 0
ВИДЕО. Лунин оценил возвращение Куртуа и его суперсейв в матче за Реал
ВИДЕО. Лунин оценил возвращение Куртуа и его суперсейв в матче за Реал

Тибо впервые сыграл в этом сезоне

Покер Холанда. Ман Сити поиздевался над Вулвз. Что нужно для чемпионства?
Футбол | 04.05.2024, 21:59
Покер Холанда. Ман Сити поиздевался над Вулвз. Что нужно для чемпионства?
Покер Холанда. Ман Сити поиздевался над Вулвз. Что нужно для чемпионства?
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Футбол | 04.05.2024, 16:38
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Впервые с 2002 года. Известный клуб вышел в АПЛ + пары плей-офф Чемпионшипа
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Футбол | 04.05.2024, 21:40
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
03.05.2024, 07:01 3
Футбол
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
03.05.2024, 01:01 3
Теннис
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
ЧМ по хоккею. Сборная Украины обыграла Литву и повысилась в классе
03.05.2024, 21:47 37
Хоккей
Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
Рим не устоял. Байер без проблем обыграл Рому
03.05.2024, 00:06 11
Футбол
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 18
Футбол
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
04.05.2024, 08:01 1
Футбол
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
03.05.2024, 19:12 8
Футбол
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
03.05.2024, 01:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем