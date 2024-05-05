У Ворсклы новый бомбардир-рекордсмен

В матче с «Металлистом 1925» (2:3) Руслан Степанюк забил 29-й мяч в чемпионатах Украины за «Ворсклу». Тем самым он стал новым рекордсменом бело-зеленых, обойдя Ахмеда Янузи.

В составе полтавчан Степанюк поражал в УПЛ ворота 16 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Днепра-1» – 5 раз, «Руха» – 4, «Динамо», «Ингульца», «Кривбасса», «Львова», «Металлиста 1925» и «Олимпика» – по 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры Ворсклы в чемпионатах Украины