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  4. У Лунина 8 трофеев. Кто самый титулованный игрок в истории Реала?
Испания
05 мая 2024, 00:44 | Обновлено 05 мая 2024, 00:50
156
0

У Лунина 8 трофеев. Кто самый титулованный игрок в истории Реала?

Бензема, Модрич и Марсело выиграли по 25 титулов

05 мая 2024, 00:44 | Обновлено 05 мая 2024, 00:50
156
0
У Лунина 8 трофеев. Кто самый титулованный игрок в истории Реала?
Instagram. Андрей Лунин

4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

Украинский вратарь Андрей Лунин выиграл свой 8-й командный трофей с «королевским клубом». Больше всего титулов у Карима Бензема, Марсело и Луки Модрича – по 25 трофеев.

У Модрича есть шанс стать самым титулованным игроком в истории «галактикос» уже в этом сезоне. Мадридцы продолжают борьбу за трофей Лиги чемпионов, где уже 8 мая сыграют ответный матч 1/2 финала с «Баварией» (первый матч 2:2).

Самые титулованные игроки в истории «Реала»

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Реал Мадрид Андрей Лунин статистика Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карим Бензема Лука Модрич
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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