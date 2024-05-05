У Лунина 8 трофеев. Кто самый титулованный игрок в истории Реала?
Бензема, Модрич и Марсело выиграли по 25 титулов
4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.
Украинский вратарь Андрей Лунин выиграл свой 8-й командный трофей с «королевским клубом». Больше всего титулов у Карима Бензема, Марсело и Луки Модрича – по 25 трофеев.
У Модрича есть шанс стать самым титулованным игроком в истории «галактикос» уже в этом сезоне. Мадридцы продолжают борьбу за трофей Лиги чемпионов, где уже 8 мая сыграют ответный матч 1/2 финала с «Баварией» (первый матч 2:2).
Самые титулованные игроки в истории «Реала»
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