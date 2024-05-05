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Чемпионат Украины
Дружба Мировка
04.05.2024 12:15 – FT 5 : 2
Карпаты-2
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Украина. Вторая лига
05 мая 2024, 01:20 | Обновлено 05 мая 2024, 01:22
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Вторая лига. Первая победа аутсайдера в сезоне, разгром Карпат-2

«Кремень-2» впервые в чемпионате сумел переиграть соперника

05 мая 2024, 01:20 | Обновлено 05 мая 2024, 01:22
71
0
Вторая лига. Первая победа аутсайдера в сезоне, разгром Карпат-2
Скриншот с трансляции

Прошли три матча 27 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги. Интересно, что кременчугский «Кремень-2», который до этого не побеждал, имея в таблице две ничьи и 21 поражение, впервые в сезоне стал сильнее соперника, минимально одолев «Тростянец».

В двух других матчах «Дружба» из Мировки разгромила львовские «Карпаты-2», а «Звягель» и «Кудровка» поделили очки. Лидирует в чемпионате ЮКСА с 56 очками, «Звягель» и «Дружба» имеют на очко меньше, причем у клуба из Мировки есть игра в запасе.

Вторая лига Украины. 27 тур

Кремень-2 – Тростянец – 1:0

Гол: Стецюк, 73

Дружба – Карпаты-2 – 5:2

Голы: Сомов, 13, 33, 53, Порохня, 26, Палюх, 90+2 – Сидун, 44, Рожко, 82

Звягель – Кудровка – 1:1

Голы: Нестеров, 90 – Волошин, 25, пен

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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