Вторая лига. Первая победа аутсайдера в сезоне, разгром Карпат-2
«Кремень-2» впервые в чемпионате сумел переиграть соперника
Прошли три матча 27 тура чемпионата Украины по футболу среди команд Второй лиги. Интересно, что кременчугский «Кремень-2», который до этого не побеждал, имея в таблице две ничьи и 21 поражение, впервые в сезоне стал сильнее соперника, минимально одолев «Тростянец».
В двух других матчах «Дружба» из Мировки разгромила львовские «Карпаты-2», а «Звягель» и «Кудровка» поделили очки. Лидирует в чемпионате ЮКСА с 56 очками, «Звягель» и «Дружба» имеют на очко меньше, причем у клуба из Мировки есть игра в запасе.
Вторая лига Украины. 27 тур
Кремень-2 – Тростянец – 1:0
Гол: Стецюк, 73
Дружба – Карпаты-2 – 5:2
Голы: Сомов, 13, 33, 53, Порохня, 26, Палюх, 90+2 – Сидун, 44, Рожко, 82
Звягель – Кудровка – 1:1
Голы: Нестеров, 90 – Волошин, 25, пен
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