04.05.2024 12:15 – 82’ 4 : 1
Украина. Вторая лига04 мая 2024, 12:30 |
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Дружба – Карпаты-2, Звягель – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 4 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги
04 мая 2024, 12:30 |
146
0
4 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 27-й тур, 4 мая
- 12:15. Дружба Мировка – Карпаты-2 Львов
- 12:45. Звягель – Кудровка
- 14:15. Кремень-2 Кременчуг – Тростянец
Турнирная таблица
12:15. Дружба Мировка – Карпаты-2 Львов
12:45. Звягель – Кудровка
14:15. Кремень-2 Кременчуг – Тростянец
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