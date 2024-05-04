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Чемпионат Украины
Дружба Мировка
04.05.2024 12:15 – 82 4 : 1
Карпаты-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
04 мая 2024, 12:30 |
146
0

Дружба – Карпаты-2, Звягель – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 4 мая видеотрансляцию матчей Второй лиги

04 мая 2024, 12:30 |
146
0
Дружба – Карпаты-2, Звягель – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE

4 мая продолжаются соревнования во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 27-й тур, 4 мая

  • 12:15. Дружба Мировка – Карпаты-2 Львов
  • 12:45. Звягель – Кудровка
  • 14:15. Кремень-2 Кременчуг – Тростянец

Турнирная таблица

12:15. Дружба Мировка – Карпаты-2 Львов

12:45. Звягель – Кудровка

14:15. Кремень-2 Кременчуг – Тростянец

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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