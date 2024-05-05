Штутгарт – Бавария – 3:1. Мюнхен упустит и второе место? Видео голов, обзор

Состоялся матч 32 тура чемпионата Германии, в котором «Штутгарт» принимал «Баварию». За гостей свой очередной, уже 36 в сезоне, гол забил Гарри Кейн, но это не помогло «Баварии» набрать хотя бы очко, поскольку хозяева забили при счете 1:1 два гола в конце второго тайма и победили 3:1.

«Бавария» осталась второй, но «Штутгарт» подобрался на расстояние двух баллов и вполне может до конца сезона сдвинуть мюнхенцев на третью позицию.

Чемпионат Германии. 32-й тур

Штутгарт – Бавария 3:1

Голы: Стергиу, 29, У Чжин, 83, Мвумпа, 90+3 – Кейн, 37 (с пен)

Бавария: Нойер, Дайер (Упамекано, 46), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Геррейру (Горетцка, 17), Павлович, Киммих (Мазрауи, 64), Шупо-Мотинг, Кейн, Гнабри (Сарагоса, 64), Тель (Сане, 72).