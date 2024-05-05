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Чемпионат Германии
Штутгарт
04.05.2024 16:30 – FT 3 : 1
Бавария
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Германия
05 мая 2024, 02:20 | Обновлено 05 мая 2024, 02:35
64
0

Штутгарт – Бавария – 3:1. Мюнхен упустит и второе место? Видео голов, обзор

Очередной гол Кейна не помог «Баварии» набрать очки

05 мая 2024, 02:20 | Обновлено 05 мая 2024, 02:35
64
0
Штутгарт – Бавария – 3:1. Мюнхен упустит и второе место? Видео голов, обзор
ФК Бавария. Гарри Кейн

Состоялся матч 32 тура чемпионата Германии, в котором «Штутгарт» принимал «Баварию». За гостей свой очередной, уже 36 в сезоне, гол забил Гарри Кейн, но это не помогло «Баварии» набрать хотя бы очко, поскольку хозяева забили при счете 1:1 два гола в конце второго тайма и победили 3:1.

«Бавария» осталась второй, но «Штутгарт» подобрался на расстояние двух баллов и вполне может до конца сезона сдвинуть мюнхенцев на третью позицию.

Чемпионат Германии. 32-й тур

ШтутгартБавария 3:1

Голы: Стергиу, 29, У Чжин, 83, Мвумпа, 90+3 – Кейн, 37 (с пен)

Бавария: Нойер, Дайер (Упамекано, 46), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Геррейру (Горетцка, 17), Павлович, Киммих (Мазрауи, 64), Шупо-Мотинг, Кейн, Гнабри (Сарагоса, 64), Тель (Сане, 72).

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Силла Вамангитука (Штутгарт).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Чон У Ён (Штутгарт).
37’
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кэйн (Бавария).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Леонидас Стергиу (Штутгарт).
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Бавария Штутгарт чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор Гарри Кейн
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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