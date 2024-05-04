Штутгарт бьет Баварию в битве за серебро, 5 голов Боруссии Д
Сезон в Германии подходит к завершению
Штутгарт и Бавария в матче чемпионата Германии сыграли между собой, а хозяева обыграли мюнхенскую команду со счетом 3:1 благодаря двум поздним голам.
Бавария остается второй с 69 пунктами, но Штутгарт за два матча до конца сокращает отставание до двух пунктов.
Боруссия Дортмунд, которая уже вышла в Лигу чемпионов нового сезона, разгромила Аугсбург 5:1.
Чемпионат Германии. 32-й тур
Штутгарт – Бавария 3:1
Голы: Стергиу, 29, У Чжин, 83, Мвумпа, 90+3 – Кейн, 37 (с пен)
Боруссия Д - Аугсбург – 5:1
Голы: Мукоко, 4, 29, Мален, 20, Ройс, 34, Нмеча, 64 – Варгас, 32
Вердер – Боруссия М 2:2
Голы: Волтемаде, 45, 65 – Хак, 8, Хойхаус, 90+1
Вольфсбург – Дармшдадт 3:0
Голы: Виммер, 9, Винд, 11, Черны, 90
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник оценил успешный чемпионат мира
Валентин Рубчинский попал в сферу интересов «горняков»