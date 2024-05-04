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Чемпионат Германии
Боруссия Д
04.05.2024 16:30 – FT 5 : 1
Аугсбург
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Германия
04 мая 2024, 18:45 | Обновлено 04 мая 2024, 18:48
653
0

Штутгарт бьет Баварию в битве за серебро, 5 голов Боруссии Д

Сезон в Германии подходит к завершению

04 мая 2024, 18:45 | Обновлено 04 мая 2024, 18:48
653
0
Штутгарт бьет Баварию в битве за серебро, 5 голов Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine

Штутгарт и Бавария в матче чемпионата Германии сыграли между собой, а хозяева обыграли мюнхенскую команду со счетом 3:1 благодаря двум поздним голам.

Бавария остается второй с 69 пунктами, но Штутгарт за два матча до конца сокращает отставание до двух пунктов.

Боруссия Дортмунд, которая уже вышла в Лигу чемпионов нового сезона, разгромила Аугсбург 5:1.

Чемпионат Германии. 32-й тур

Штутгарт – Бавария 3:1
Голы: Стергиу, 29, У Чжин, 83, Мвумпа, 90+3 – Кейн, 37 (с пен)

Боруссия Д - Аугсбург – 5:1
Голы: Мукоко, 4, 29, Мален, 20, Ройс, 34, Нмеча, 64 – Варгас, 32

Вердер – Боруссия М 2:2
Голы: Волтемаде, 45, 65 – Хак, 8, Хойхаус, 90+1

Вольфсбург – Дармшдадт 3:0
Голы: Виммер, 9, Винд, 11, Черны, 90

Турнирная таблица

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чемпионат Германии по футболу Бавария Штутгарт Боруссия Дортмунд Аугсбург Вердер Дармштадт Боруссия Менхенгладбах Вольфсбург
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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