Штутгарт бьет Баварию в битве за серебро, 5 голов Боруссии Д

Штутгарт и Бавария в матче чемпионата Германии сыграли между собой, а хозяева обыграли мюнхенскую команду со счетом 3:1 благодаря двум поздним голам.

Бавария остается второй с 69 пунктами, но Штутгарт за два матча до конца сокращает отставание до двух пунктов.

Боруссия Дортмунд, которая уже вышла в Лигу чемпионов нового сезона, разгромила Аугсбург 5:1.

Чемпионат Германии. 32-й тур

Штутгарт – Бавария 3:1

Голы: Стергиу, 29, У Чжин, 83, Мвумпа, 90+3 – Кейн, 37 (с пен)

Боруссия Д - Аугсбург – 5:1

Голы: Мукоко, 4, 29, Мален, 20, Ройс, 34, Нмеча, 64 – Варгас, 32

Вердер – Боруссия М 2:2

Голы: Волтемаде, 45, 65 – Хак, 8, Хойхаус, 90+1

Вольфсбург – Дармшдадт 3:0

Голы: Виммер, 9, Винд, 11, Черны, 90

Турнирная таблица