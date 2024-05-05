Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ​Жирона – 16 клуб, который сыграет в ЛЧ 2024/25. Кто еще гарантировал место
Испания
05 мая 2024, 01:01 |
407
0

​Жирона – 16 клуб, который сыграет в ЛЧ 2024/25. Кто еще гарантировал место

Каталонскому клубу покорилось историческое достижение

05 мая 2024, 01:01 |
407
0
​Жирона – 16 клуб, который сыграет в ЛЧ 2024/25. Кто еще гарантировал место
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Жирона

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Сейчас у «Жироны» 74 очка и второе место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. Каталонский клуб уже точно не опустится ниже 4 строчки и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Помимо «Жироны» из Ла Лиги участие в главном еврокубке себе гарантировали «Барселона» и «Реал Мадрид».

Известно уже 16 клубов, гарантировавших себе место в Лиге чемпионов 2024/25. Кроме вышеуказанных команд Ла Лиги в ЛЧ 2024/25 уже точно сыграют «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Байер», «ПСЖ», «ПСВ», «Фейеноорд», «Бавария», «Интер», «Милан», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг» и «Штутгарт».

Клубы, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25:​

По теме:
У Лунина 8 трофеев. Кто самый титулованный игрок в истории Реала?
ВИДЕО. Чемпионы! Как Лунин празднует с партнерами выигранный титул Ла Лиги
Реал Мадрид выиграл 36-й титул Ла Лиги. Сколько у Барселоны и Атлетико?
Лига чемпионов статистические расклады Жирона Реал Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полтавские Робин Гуды. Металлист 1925 обыграл Ворсклу в матче с 5 голами
Футбол | 04 мая 2024, 20:12 23
Полтавские Робин Гуды. Металлист 1925 обыграл Ворсклу в матче с 5 голами
Полтавские Робин Гуды. Металлист 1925 обыграл Ворсклу в матче с 5 голами

Команда из Харькова впервые победила под руководством Скрипника и покинула зону вылета

ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 04 мая 2024, 09:00 7
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины

Очередная попытка сборной Украины вернуться во второй дивизион

ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны
Футбол | 04.05.2024, 19:59
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны
ФОТО. Лицо и эмоции Довбика после быстрого гола в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Футбол | 04.05.2024, 21:01
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
У Ворсклы новый бомбардир-рекордсмен
Футбол | 05.05.2024, 01:32
У Ворсклы новый бомбардир-рекордсмен
У Ворсклы новый бомбардир-рекордсмен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
03.05.2024, 18:04 1
Футбол
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
03.05.2024, 01:01 3
Теннис
Легендарный клуб АПЛ сделал Реалу предложение о трансфере Лунина
Легендарный клуб АПЛ сделал Реалу предложение о трансфере Лунина
03.05.2024, 12:33 3
Футбол
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
03.05.2024, 01:59
Футбол
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
04.05.2024, 08:01 1
Футбол
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
04.05.2024, 19:43 3
Футбол
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
03.05.2024, 07:44 27
Футбол
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
04.05.2024, 00:35
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем