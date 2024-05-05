​Жирона – 16 клуб, который сыграет в ЛЧ 2024/25. Кто еще гарантировал место

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Сейчас у «Жироны» 74 очка и второе место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. Каталонский клуб уже точно не опустится ниже 4 строчки и впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Помимо «Жироны» из Ла Лиги участие в главном еврокубке себе гарантировали «Барселона» и «Реал Мадрид».

Известно уже 16 клубов, гарантировавших себе место в Лиге чемпионов 2024/25. Кроме вышеуказанных команд Ла Лиги в ЛЧ 2024/25 уже точно сыграют «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Байер», «ПСЖ», «ПСВ», «Фейеноорд», «Бавария», «Интер», «Милан», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг» и «Штутгарт».

Клубы, которые уже квалифицировались в Лигу чемпионов 2024/25:​