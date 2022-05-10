Швейцарская система! УЕФА утвердил новый формат еврокубков с сезона 2024/25

Исполком УЕФА на заседании в Вене принял окончательный формат и схемы отбора в еврокубковые турниры начиная с сезона 2024/25, подтвердив решение о введении швейцарской системы в еврокубки.

Одни из главных нововведений – уменьшение количества матчей с 10 до 8 на общем этапе Лиги чемпионов и изменение критериев распределения двух из четырех дополнительных путевок в Лигу чемпионов, когда больше не будут учитываться клубные коэффициенты.

8 туров Лиги чемпионов будут играться в течение 10 еврокубковых недель. По одной неделе из еврокубкового календаря будет отдано эксклюзивно Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Исполком УЕФА подтвердил, что все матчи до финала по-прежнему будут проводиться в середине недели, признавая тем самым важность календаря внутренних соревнований по всей Европе.

4 дополнительные путевки в общий этап Лиги чемпионов, которые появятся после увеличения числа участников с 32 до 36, будут распределяться следующим образом:

Одно место получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге УЕФА.

получит клуб, который финиширует третьим в чемпионате ассоциации, занимающей пятую строчку в рейтинге УЕФА. Одно место получит национальный чемпион, который квалифицируется по Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти.

получит национальный чемпион, который квалифицируется по Пути чемпионов, поскольку количество таких путевок увеличится с четырех до пяти. Два места получат ассоциации с лучшим средним количеством баллом за предыдущий еврокубковый сезон (общее число баллов, поделенное на число представителей ассоциации). Эти ассоциации делегируют в турнир клуб, который финишировал сразу за клубами, пробившимися в Лигу чемпионов через чемпионат. Например, по итогам этого сезона такие дополнительные путевки получили бы Англия и Нидерланды.

Новый формат Лиги чемпионов (с сезона 2024/25)

Количество участников Лиги чемпионов увеличится с 32 до 36 команд.

Вместо привычного группового этапа все участники будут играть в единой лиге, а соперники будут определяться по швейцарской системе .

. Если раньше каждый клуб проводил 6 матчей против трех команд (дома и на выезде), то теперь каждый сыграет на общем этапе 8 матчей против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях).

против восьми соперников (4 дома, 4 в гостях). 8 сильнейших клубов (места с 1-го по 8-е) автоматически выйдут в плей-офф, в стадию 1/8 финала.

Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в двухматчевых стыковых поединках за право сыграть в 1/8 финала.

Подобным образом также изменится формат Лиги Европы (8 матчей на общем этапе) и Лиги конференций (6 матчей на общем этапе). На общем этапе в обоих турнирах также сыграет по 36 команд.

Швейцарская система означает, что в каждом туре команда получит в соперники клуб с таким же (или близким) количеством набранных очков, причем дважды против одного и того же соперника играть нельзя.

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Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал принятые решения:

«Сегодня УЕФА ясно дал понять, что мы остаемся всецело верны уважению основных ценностей спорта и защите ключевого принципа открытости наших соревнований, куда пробиваются на основании спортивных достижений. Это полностью соответствует ценностям и модели европейского спорта, который основан на принципах солидарности.

Сегодняшние решения подводят черту под обширным процессом консультаций, в ходе которого мы выслушали мнения болельщиков, игроков, тренеров, национальных ассоциаций, клубов и лиг и многих других с целью найти наилучшее решение для развития и успеха европейского футбола как на национальной арене, так и в международных клубных турнирах.

Мы убеждены, что выбранный формат отражает верный баланс, способствует конкурентоспособности и принесет весомые доходы для последующего распределения между клубами, лигами и массовым футболом в Европе, повышая одновременно привлекательность и популярность наших клубных соревнований. Таким образом, выход в турнир будет зависеть строго от спортивных результатов, и все клубы смогут осуществить мечту об участии в нем.

Я очень рад, что Исполнительный комитет УЕФА единогласно принял это решение, которое было одобрено Ассоциацией европейских клубов, европейскими лигами и национальными ассоциациями. Это очередное доказательство, что европейский футбол сплочен так, как никогда прежде».