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Лига чемпионов
03 мая 2024, 23:59 | Обновлено 04 мая 2024, 00:11
281
0

Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию

Украина в рейтинге УЕФА заняла окончательную 18-ю позицию

03 мая 2024, 23:59 | Обновлено 04 мая 2024, 00:11
281
0
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиорентина

В мид-уик прошли первые матчи 1/2 финала еврокубков 2023/24, и произошли небольшие изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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В пятилетнем рейтинге УЕФА за 2024 год Украина набрала 28.000 и заняла окончательную 18-ю позицию. В этом сезоне Украина получила меньше баллов (4.100), чем стране-агрессору УЕФА насчитают при дисквалификации (4.333).

Греция увеличила свой отрыв от Украины, прибавив +0.400 за неделю (30.525). В Лиге конференций Олимпиакос в полуфинале на выезде сенсационно обыграл Астон Виллу (4:2) и имеет отличные шансы сыграть в финальном поединке ЛК.

В борьбе грандов уверенно лидирует Англия (104.303), а вот Италия (89.141) опередила Испанию (88.864) в борьбе за втором место. Испания потеряла место в топ-2 рейтинга впервые с 1998 года.

Италия и Германия вошли в топ-2 односезонного рейтинга и смогут заявить 5 команд в Лигу чемпионов. Это отличные новости для Ромы (которая ведет борьбу с Аталантой за топ-5 в Серии A) и Боруссии Д (уже обеспечила себе путевку в ЛЧ благодаря 5-му место в Бундеслиги).

Напомним, в рейтинге 2025 Украина будет иметь 21-ю позицию на старте сезона (20.800). Цель – подняться в топ-15 по итогам рейтинга 2025, чтобы вернуть 5 команд в еврокубках для сезона 2026/27. Учитывая отставания в 6.5 баллов от Дании, идущей 15-й (26.325), это будет сделать очень сложно.

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

Таблица коэффициентов УЕФА 2025

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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