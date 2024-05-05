Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серия А. Чемпион уступил аутсайдеру, Монца и Лацио поделили очки
Чемпионат Италии
Монца
04.05.2024 19:00 – FT 2 : 2
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 мая 2024, 03:40 | Обновлено 05 мая 2024, 04:02
62
0

Серия А. Чемпион уступил аутсайдеру, Монца и Лацио поделили очки

Состоялись два поединка итальянского чемпионата

05 мая 2024, 03:40 | Обновлено 05 мая 2024, 04:02
62
0
Серия А. Чемпион уступил аутсайдеру, Монца и Лацио поделили очки
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча 35 тура итальянской Серии А. Миланский «Интер», давно оформивший чемпионство, позволил себе минимально уступить на выезде аутсайдеру «Сассуоло». В еще одной игре дня «Монца» и «Лацио» забили в ворота соперников по два гола.

Чемпионат Италии. 35 тур

Сассуоло – Интер – 1:0

Гол: Арман Льоренте, 20

Монца – Лацио –ndash; 2:2

Голы: Джурич, 73, 90+2 – Иммобиле, 11, Весино, 83

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Милан Джурич (Монца).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Лацио).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Милан Джурич (Монца).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
По теме:
Хет-трик Суареса, пять ассистов Месси. Интер Майами разгромил Ред Буллз
Лига 1. Монако уверенно разгромил аутсайдера
Боруссия Д – Аугсбург – 5:1. ПСЖ приготовиться? Видео голов и обзор матча
Серия A чемпионат Италии по футболу Интер Милан Сассуоло видео голов и обзор Монца Лацио
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Футбол | 04 мая 2024, 21:01 0
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны

Артем отличился в очном матче команд на 4-й минуте поединка

Трехчасовая битва в финале! Известна победительница супертурнира в Мадриде
Теннис | 04 мая 2024, 22:55 9
Трехчасовая битва в финале! Известна победительница супертурнира в Мадриде
Трехчасовая битва в финале! Известна победительница супертурнира в Мадриде

Ига Свентек в трех сетах вырвала победу у Арины Соболенко

У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
Футбол | 04.05.2024, 08:01
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
У Байера – не самая длинная беспроигрышная серия. Что нужно для рекорда?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Футбол | 04.05.2024, 18:07
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
Футбол | 05.05.2024, 00:13
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
04.05.2024, 22:25 3
Футбол
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
04.05.2024, 19:43 3
Футбол
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
03.05.2024, 17:27 8
Футбол
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
04.05.2024, 21:40 2
Футбол
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
ВИДЕО. Мудрик покидал поле в матче против Тоттенхэма под овации болельщиков
03.05.2024, 07:22 2
Футбол
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
ВИДЕО. 12 лет назад был забит один из самых необычных голов в истории АПЛ
03.05.2024, 01:59
Футбол
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
Стала известна сумма отступных за Довбика. Интересуются два топ-клуба
03.05.2024, 18:04 1
Футбол
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
04.05.2024, 00:35
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем