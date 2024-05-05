Серия А. Чемпион уступил аутсайдеру, Монца и Лацио поделили очки

Состоялись два матча 35 тура итальянской Серии А. Миланский «Интер», давно оформивший чемпионство, позволил себе минимально уступить на выезде аутсайдеру «Сассуоло». В еще одной игре дня «Монца» и «Лацио» забили в ворота соперников по два гола.

Чемпионат Италии. 35 тур

Сассуоло – Интер – 1:0

Гол: Арман Льоренте, 20

Монца – Лацио –ndash; 2:2

Голы: Джурич, 73, 90+2 – Иммобиле, 11, Весино, 83

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