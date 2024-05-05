Италия05 мая 2024, 03:40 | Обновлено 05 мая 2024, 04:02
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Серия А. Чемпион уступил аутсайдеру, Монца и Лацио поделили очки
Состоялись два поединка итальянского чемпионата
05 мая 2024, 03:40 | Обновлено 05 мая 2024, 04:02
62
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Состоялись два матча 35 тура итальянской Серии А. Миланский «Интер», давно оформивший чемпионство, позволил себе минимально уступить на выезде аутсайдеру «Сассуоло». В еще одной игре дня «Монца» и «Лацио» забили в ворота соперников по два гола.
Чемпионат Италии. 35 тур
Сассуоло – Интер – 1:0
Гол: Арман Льоренте, 20
Монца – Лацио –ndash; 2:2
Голы: Джурич, 73, 90+2 – Иммобиле, 11, Весино, 83
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Милан Джурич (Монца).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Весино (Лацио).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Милан Джурич (Монца).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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