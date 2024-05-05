Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Генк без Соболя разгромно проиграл в чемпионате Бельгии
Чемпионат Бельгии
Серкль Брюгге
04.05.2024 21:45 – FT 4 : 1
Генк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
05 мая 2024, 03:20 | Обновлено 05 мая 2024, 03:45
34
0

Генк без Соболя разгромно проиграл в чемпионате Бельгии

Украинец остался в запасе, а «Серкль Брюгге» победил со счетом 4:1

05 мая 2024, 03:20 | Обновлено 05 мая 2024, 03:45
34
0
Генк без Соболя разгромно проиграл в чемпионате Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся 7 тур в чемпионской группе первенства Бельгии по футболу. «Генк», за который выступает украинец Эдуард Соболь, играл против клуба «Серкль Брюгге» и уступил со счетом 1:4. Соболь всю игру провел на скамье запасных.

Лидирует в таблице «Брюгге», который в шести матчах пять раз победил и один раз сыграл вничью.

Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 7 тур

Серкль Брюгге – Генк – 4:1

Голы: Лемаришаль, 12, Эфекель, 24, Сомерс, 45+6, Данке, 61 – Эль-Хаджи, 9

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
У Вестерло – боевая ничья. Сидорчук сыграл весь матч и получил горчичник
Валенсия приняла решение по Яремчуку. Где продолжит карьеру украинец?
Чемпионская гонка в Бельгии. Брюгге догнал Андерлехт. Как дела у Соболя?
Серкль Брюгге Генк чемпионат Бельгии по футболу Эдуард Соболь
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Ворсклы новый бомбардир-рекордсмен
Футбол | 05 мая 2024, 01:32 0
У Ворсклы новый бомбардир-рекордсмен
У Ворсклы новый бомбардир-рекордсмен

Руслан Степанюк забил 29-й мяч в УПЛ в рядах полтавчан

ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
Футбол | 04 мая 2024, 19:43 3
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил
ВИДЕО. Безумное начало матча Жирона – Барселона! 1:1, Довбик уже забил

Счет на 3-й минуте открыл Андреас Кристенсен, Артем сразу же ответил

Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Футбол | 04.05.2024, 18:07
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Трехчасовая битва в финале! Известна победительница супертурнира в Мадриде
Теннис | 04.05.2024, 22:55
Трехчасовая битва в финале! Известна победительница супертурнира в Мадриде
Трехчасовая битва в финале! Известна победительница супертурнира в Мадриде
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Хоккей | 04.05.2024, 09:00
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
Гол и ассист Довбика, шедевр от Порту. Жирона снова одолела Барселону
04.05.2024, 21:31 80
Футбол
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
Английский гранд вышел в Лигу чемпионов 2024/25 после победы Челси
03.05.2024, 07:01 3
Футбол
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
Дмитрий ХРИСТИЧ: «В Дивизионе 1A Украине нужно стремиться к медалям»
04.05.2024, 00:35
Хоккей
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
04.05.2024, 22:25 3
Футбол
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
Все решилось на тай-брейке. Определена вторая финалистка турнира в Мадриде
03.05.2024, 01:01 3
Теннис
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 18
Футбол
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
ВИДЕО. Почему никто не говорит об этом? Фаны Челси смакуют суперпас Мудрика
03.05.2024, 07:44 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем