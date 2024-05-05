04.05.2024 21:45 – FT 4 : 1
Бельгия05 мая 2024, 03:20 | Обновлено 05 мая 2024, 03:45
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Генк без Соболя разгромно проиграл в чемпионате Бельгии
Украинец остался в запасе, а «Серкль Брюгге» победил со счетом 4:1
05 мая 2024, 03:20 | Обновлено 05 мая 2024, 03:45
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Состоялся 7 тур в чемпионской группе первенства Бельгии по футболу. «Генк», за который выступает украинец Эдуард Соболь, играл против клуба «Серкль Брюгге» и уступил со счетом 1:4. Соболь всю игру провел на скамье запасных.
Лидирует в таблице «Брюгге», который в шести матчах пять раз победил и один раз сыграл вничью.
Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 7 тур
Серкль Брюгге – Генк – 4:1
Голы: Лемаришаль, 12, Эфекель, 24, Сомерс, 45+6, Данке, 61 – Эль-Хаджи, 9
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