Генк без Соболя разгромно проиграл в чемпионате Бельгии

Состоялся 7 тур в чемпионской группе первенства Бельгии по футболу. «Генк», за который выступает украинец Эдуард Соболь, играл против клуба «Серкль Брюгге» и уступил со счетом 1:4. Соболь всю игру провел на скамье запасных.

Лидирует в таблице «Брюгге», который в шести матчах пять раз победил и один раз сыграл вничью.

Чемпионат Бельгии. Чемпионская группа. 7 тур

Серкль Брюгге – Генк – 4:1

Голы: Лемаришаль, 12, Эфекель, 24, Сомерс, 45+6, Данке, 61 – Эль-Хаджи, 9

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